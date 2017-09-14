Та ладно. В 2014 Лука вже був при владі 20 років.
А в 2013 вже рівень життя у нас був вищий ніж Білорусії, як мінімум не нижчий.
*щоб там не говорили, але стратегічний напрямок розвитку країни обирає все-таки народ ну і обставини.
Твердження про «36 етапів» — це спрощення й частково міф.
...
Отже фраза «Україна не завершила жодного з 36 етапів» — маніпулятивна, бо:
-не 36, а 35
-це не “етапи”, а переговорні розділи
-на цьому етапі їх ще й не мали завершувати
Флайман думає що якщо він їсть на 140 дол в місяць, то вітаміни для роботи мізків десь візьмуться з місячного сяйва, яке він бачить на вулиці коли ТЦК вже спить
Хотаб чітко сказав , що умовні панелі умовного будівельника дозволяють спрямувати енергію Рівненської атомної не будівельнику, а умовному Бандерлогу. А якщо не треба і йому, то на ГАЕС. Але щоб зрозуміти прочитане це ж треба голова з мізками , а не лиса обманка
А вы как это так посчитали хитро? -- по любимой тут "средней площади населения" подушный ВВП - в два раза выше. Подушный по ППС - тоже в два раза...
Ну, что я говорил?
Вначале блокада, убийство экономики и уровня жизни, потом подкуп руководства, потом бомбардировки издалека - а потом, когда уже там будет совсем полный развал - уже и ввод миротворцев без особого риска
"
Трамп объявил нефтяную блокаду Венесуэлы. Об этом он написал в своей соцсети.
Он заявил, что Венесуэла "полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собиравшейся в истории Южной Америки".
Президент США сообщил, что отдал приказ о "полной и полной блокаде всех нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее".
По его словам, США не позволят "враждебному режиму захватить нашу нефть, землю или любые другие активы", которые "должны быть немедленно возвращены Соединенным Штатам".
Сайт "Страна"
мадуросов не жалко
говорил лет 5 назад с училкой английского из каракаса
несчастные люди
ужас там и террор всамделишний
другое дело что похоже на размен
сирии, венесуєлы, закавказье - от россии, а Украина...
Лад
Ти можеш аналізувати прочитане?
1 За ДВА (табличка показує данні на кінець року, тому стрічка 2022 рік - це кінець 2022 року, стрічка 2024 рік - це кінець 2024 року, тобто збільшення обємів генераційних потужностей відбулось за ДВА роки 2023 і 2024) роки світ створив обєм генерації який замінив видобуток 200 млрд м3 газу
2 Як думаєш
Хто правіший
Збісившийся фюрер в якого Анна Ярославівна - росіянка
а Газпром буде лідером капіталізації і обійде ТЕСЛУ з Гуглем...
Чи СВІТОВИЙ КОЛЕКТИВНИЙ КАПІТАЛ
Я чомусь думаю що сотні тисяч капіталістів ( тільки в Україні 50000+ СЕС) у світі мають більше клепок в голові ніж пуйло.
3 Як думаєш чому
Ми топимо танкери - фактор який має збільшити ціну нафти
Європа вводить санкції - фактор який має збільшити ціну нафти
Трамп блокує Венесуелу - фактор який має збільшити ціну нафти..
А ціна нафти ПАДАЄ...
А це можливо тільки у випадку коли ПРОПОЗИЦІЯ перевищує попит...
Все описане вище - зменшувало пропозицію
То куди дівся попит?
дуже потужна. але за своі, я вам нічого не обіцяв
Будеш сміятись, але все саме так і робиться....
В низьковольтних трансформаторів, який має потужність 100-400 Квт в 100% випадків до трансформатора підєднана 1 СЕС ...потужністю в 30Квт ( розумієш чому було введене це обмеження?) а трансформатор влаштований таким чином щоб автоматично забезпечувати споживання мешканців які до нього підключені....
Тому СЕС на 30 Квт НЕ може створити проблеми для трансформатора.
Перетоки струмів відбуваються на вищих рівнях (підстанціях), а от вже підстанція може перекинути потужність в кількох напрямках..
ПС
є нюанси
СЕС в 30 Квт не може витримати навантаження в 100квт , тому у випадку коли трансформатор вивикають( з підстанції вимикають гілку яка живить трансформатор) СЕС автоматично відмикається від мережі і хоча на нії є повна потужність генерації - віддати вона її крім як власнику по окремомо дроті, або сусідам які домовились з власником - не може.
