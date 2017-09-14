Shaman написав:й до речі, не читав ці простині - а за рахунок чого має компенсуватися зелений тариф в Україні? хто платить?..
А що там платити? Розмір сьогоднішнього зеленого тарифу=розміру плати за генерацію на теплових станціях=5грн Тому питання хто платить за Зелений можна трошки змінити на Хто платить за Зелений і генерацію на ТЕС
Хотаб думає, що якщо система запроектована і зроблена для розподілу е.е. "зверху вниз", а трансформатор може працювати в обидва боки, то можна від СЕС в умовній локації "дах на хаті Бандерлога в селі на Буковині" віддати умовниму споживачу "будівельнику на 'заряд електрички' у Львів".
Флайман думає що якщо він їсть на 140 дол в місяць, то вітаміни для роботи мізків десь візьмуться з місячного сяйва, яке він бачить на вулиці коли ТЦК вже спить
Хотаб чітко сказав , що умовні панелі умовного будівельника дозволяють спрямувати енергію Рівненської атомної не будівельнику, а умовному Бандерлогу. А якщо не треба і йому, то на ГАЕС. Але щоб зрозуміти прочитане це ж треба голова з мізками , а не лиса обманка
andrijk777 написав:А в 2013 вже рівень життя у нас був вищий ніж Білорусії, як мінімум не нижчий.
А вы как это так посчитали хитро? -- по любимой тут "средней площади населения" подушный ВВП - в два раза выше. Подушный по ППС - тоже в два раза...
Нічого хитрого немає. Ось: https://www.numbeo.com/ По ВВП оцінюється економіка а не рівень життя. Не треба пхати ВВП во всі дири.
А где там 2013 можно глянуть? Но так-то "рівень життя" по "Cost of Living" оценивать - тоже так себе По той банальной причине, что в два раза более высокий ВВП (на 13й год) позволяет в два раза легче "откашливать" примерно равные траты...
Хотаб думає, що якщо система запроектована і зроблена для розподілу е.е. "зверху вниз", а трансформатор може працювати в обидва боки, то можна від СЕС в умовній локації "дах на хаті Бандерлога в селі на Буковині" віддати умовниму споживачу "будівельнику на 'заряд електрички' у Львів".
Флайман думає що якщо він їсть на 140 дол в місяць, то вітаміни для роботи мізків десь візьмуться з місячного сяйва, яке він бачить на вулиці коли ТЦК вже спить
Хотаб чітко сказав , що умовні панелі умовного будівельника дозволяють спрямувати енергію Рівненської атомної не будівельнику, а умовному Бандерлогу. А якщо не треба і йому, то на ГАЕС. Але щоб зрозуміти прочитане це ж треба голова з мізками , а не лиса обманка
А шо робити з надлишками е.е. з СЕС в умовних будівельника та Бандерлога, вони між собою обміняються чи як (напр. пошлють в ЄС по від'ємному тарифу)?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 17 гру, 2025 12:35, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:А шо робити з надлишками е.е. з СЕС в умовних будівельника та Бандерлога, вони між собою обміняються чи як?
Про вітаміни тобі добре написали Надлишками - обмінятись не можна... А от якщо в одного надлишки-а в другого нестача - то тоді можна і описував як Через Державну мережу, яка на рівні підстанцій перенаправляє потоки енергії.
З іншого боку Будівельник віддає навколишнім споживачам Бандерлог віддає навколишнім споживачам звільняються ресурси як а - лінії передач від електростанції до споживачів Бандерлога від електростанції до споживачів Будівельника б - електрика яка генерується Бандерлогом яка генерується Будівельником
І використовуючи ці звільнені ресурси оператор енергосистеми приймає рішення що з ними робити далі.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 17 гру, 2025 12:38, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:А шо робити з надлишками е.е. з СЕС в умовних будівельника та Бандерлога, вони між собою обміняються чи як?
Про вітаміни тобі добре написали Надлишками - обмінятись не можна... А от якщо в одного надлишки-а в другого нестача - то тоді можна і описував як Через Державну мережу, яка на рівні підстанцій перенаправляє потоки енергії.
знизу догори? СЕС в селі -> 10Кв -> 220 Kв і тоді в Одесу? А якщо нікому ніде серед білого дня та е.е. не здалась, її "як гуталіну" у скрізь у всіх?
flyman написав:знизу догори? СЕС в селі -> 10Кв -> 220 Kв і тоді в Одесу?
Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді... Є підстанція 220КВ-10Кв Є трансформатор 380в Є СЕС Підстанція 220КВ дає в Підстанцію 10Кв яка в свою чергу дає на трансформатор 380В обєм енергії + СЕС потужністю в 30Квт(380вольт) також дає енергію яка потрібна щоб закрити споживання користувачів трансформатора Таким чином, на підстанції 220Квольт вже виникає надлишок енергії і вона може її (надлишок)відразу відправити через інші підстанції і трансформатори туди де вона необхідна.
Енергія згенерована на СЕС - далі низьковольного трансформатора і від нього споживачам - більше нікуди не йде. Але енергія яка замінена на низьковольному трансформаторі енергією отриманою від СЕС - тоді через високовольтні підстанції перерозподіляється туди де треба.
Трансформатор як правило 240-400Квт СЕС_____________ як правило 30Квт На трансформаторі головне щоб не пробували ВЗЯТИ більше від його потужності Якщо беруть менше -то автоматично на високій стороні зменшується потужність передачі в сторону трансформатора, а такого щоб від трансформатора ( який ще має й свій холостий хід , десь 3% від максимальної потужності(для 400квт=12квт втрат), тобто 40% від потужності СЕС ) -в село не пішло жодного кіловата...тим більше в день коли СЕС генерує - я якось погано уявляю Тобто надлишок енергії відразу створюється на високій стороні
Hotab написав:Флаймани думають, що у нас вже багаті села, де генерують загалом селом більше, ніж споживають.
Муха так і не зрозумів мною написане Трансформатор як правило 240-400Квт СЕС_____________ як правило 30Квт На трансформаторі головне щоб не пробували ВЗЯТИ більше від його потужності Якщо беруть менше -то автоматично на високій стороні зменшується потужність передачі в сторону трансформатора, а такого щоб від трансформатора ( який ще має й свій холостий хід , десь 3% від максимальної потужності(для 400квт=12квт втрат), тобто 40% від потужності СЕС ) -в село не пішло жодного кіловата...тим більше в день коли СЕС генерує - я якось погано уявляю Тобто надлишок енергії відразу створюється на високій стороні
Теоретично мабуть можливо, що споживачі в межах одного трансформатора (соти) виявились такими заможними, що разом своїми СЕС «перекрили» потужність свого трансформатора. Але на практиці мабуть поодинокі випадки , типу як у Продіджі, де сусіди такі ж капітани дальнього плавання, і всі бавляться в альтернативну енергетику)) Це також з часом вирішується, але явно не зараз, коли енергетики балансують еергоситему Одещини як можуть, а не займаються питанням, як допомогти заробити приодеській «рубльовці» на зеленому тарифі))