Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 13:08

кто о чем , а х..ло про скворешник

Цели «СВО» будут безусловно выполнены, россия может нарастить темпы наступления в Украине, – путін.

▪️«Если от разговора с нами откажутся, рф добьётся освобождения исторических земель военным путём»;
▪️«Задача расширения буферной зоны безопасности будет решаться»;
▪️До конца года на боевое дежурство будет поставлен комплекс «Орешник».


вот и попереговаривались..

❗️Наша задача – сохранение и наращивание темпов наступления. Политика стран Европы и НАТО создает реальные предпосылки для продолжения военных действий в 2026 году, – міністр оборони рф бєлоусов.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 13:52

  _hunter написав:А где там 2013 можно глянуть?
Но так-то "рівень життя" по "Cost of Living" оценивать - тоже так себе :wink:
По той банальной причине, что в два раза более высокий ВВП (на 13й год) позволяет в два раза легче "откашливать" примерно равные траты...

Не знаю. В 2013 треба було глядать.
Ні. На https://www.numbeo.com/ є усі показники рівня життя - зарплата і ціни.
Оцінювати по ВВП - це якраз глупо. Тоді виходить що Бруней живе краще ніж США. Ну звичайно краще, виявляється весь світ хоче потрапити в Бруней а не в США. :D :D
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 13:54

  budivelnik написав:
  flyman написав:знизу догори? СЕС в селі -> 10Кв -> 220 Kв і тоді в Одесу?
Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді...
Є підстанція 220КВ-10Кв
Є трансформатор 380в
Є СЕС
Підстанція 220КВ дає в Підстанцію 10Кв яка в свою чергу дає на трансформатор 380В обєм енергії + СЕС потужністю в 30Квт(380вольт) також дає енергію яка потрібна щоб закрити споживання користувачів трансформатора
Таким чином, на підстанції 220Квольт вже виникає надлишок енергії і вона може її (надлишок)відразу відправити через інші підстанції і трансформатори туди де вона необхідна.

Енергія згенерована на СЕС - далі низьковольного трансформатора і від нього споживачам - більше нікуди не йде.
Але енергія яка замінена на низьковольному трансформаторі енергією отриманою від СЕС - тоді через високовольтні підстанції перерозподіляється туди де треба.

И потом по закону Ома и прочих Ваттов в сети от АЭС/ГЭС/ТЭС не 220КВ, а все 500(летом, когда все СЭС пашут шо дурные), и трэба останавливать блоки АЭС.
Надо заставлять вместе с 30квтной станцией покупать инвесторов Е-Хаммер Н2 новый, ну или Гелик там, или китайскую поделку аесом в добуя(категории С) на этот же манер, с батареей в тонну с гаком весом, и нехай заряжают своё престижное аато.
Хотя в село можно и пикап взять, тот же Е-Форд Ф150 или Шеви на базе Хаммера.
Надо ещё Ривиан погуглить.
Тоже дура немаленькая и явно не с расходом 20квт/ч на сотню
Не меньше Субурбана точно.
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 17 гру, 2025 13:57, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 13:56

В будь якій незрозумілій ситуації розказуй свій болючий досвід про великі чорні джипи і такі самі куі. 😅
Re: Напад росії і білорусі на Україну

У меня чёрных не было.
Как и больших.
Про чёрные буи это уже твой путь по жизни.
Можешь в "колхоз" довеском к СЭС посоветовать Зикр 009 взять или другой подобный электробусик с клиренсом сантиметров 12, ну или Мерса EQS, где там батарея нехилая не на 300км, как раз авто по распутице и пашне угодья проверять.
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 17 гру, 2025 14:02, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 14:00

А які були? Чолку хто фарбував?

  барабашов написав:У меня чёрных не было.
Как и больших..


Але так детально описує, наче були і не раз 😅
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Булы и не раз и не чёрные и не три тонны весом.
Серые в две тонны три раза были.
Зелёный тоже был.
И вообще "Jeep" это такая марка авто а не то что у тебя в черепе вертится.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 14:17

  fler написав:Не вистачає stm. Колись вона казала, що залишить форум, якщо інша (найлайняна) обліківка теж піде звідси. Невже так воно і сталося?

Флер, все гаразд. Я поїхала у велике турне Ліхтенштейн-->Трір-->Рамштайн-->Франкфурт-->Гамбург-->Рим. Буду вже у наступному році. Олександр і обстріл мене наштовхнули на ідею дати малювати на форумі Хантеру і Летусроку гімном по менталочці інших. :lol:
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 14:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:й до речі, не читав ці простині - а за рахунок чого має компенсуватися зелений тариф в Україні? хто платить?..


гроші для виплат по ЗТ Укренерго отримує від своєї діяльності:
Основні джерела доходу:
1/Послуги з передачі електроенергії (транспортування): Кошти надходять від генеруючих компаній та постачальників за використання мереж Укренерго.
2/Диспетчеризація: Плата за забезпечення балансу між виробництвом та споживанням в Об’єднаній енергетичній системі (ОЕС) України.
3/Експорт електроенергії: Продаж доступу до ліній електропередач на кордонах з Європою (Румунія, Словаччина, Польща).
4/Управління мережею: Компанія також отримує кошти за послуги з підтримання працездатності та розвитку магістральних мереж, особливо в умовах інтеграції з ENTSO-E.
