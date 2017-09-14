Цели «СВО» будут безусловно выполнены, россия может нарастить темпы наступления в Украине, – путін.
▪️«Если от разговора с нами откажутся, рф добьётся освобождения исторических земель военным путём»; ▪️«Задача расширения буферной зоны безопасности будет решаться»; ▪️До конца года на боевое дежурство будет поставлен комплекс «Орешник».
вот и попереговаривались..
❗️Наша задача – сохранение и наращивание темпов наступления. Политика стран Европы и НАТО создает реальные предпосылки для продолжения военных действий в 2026 году, – міністр оборони рф бєлоусов.
_hunter написав:А где там 2013 можно глянуть? Но так-то "рівень життя" по "Cost of Living" оценивать - тоже так себе По той банальной причине, что в два раза более высокий ВВП (на 13й год) позволяет в два раза легче "откашливать" примерно равные траты...
Не знаю. В 2013 треба було глядать. Ні. На https://www.numbeo.com/ є усі показники рівня життя - зарплата і ціни. Оцінювати по ВВП - це якраз глупо. Тоді виходить що Бруней живе краще ніж США. Ну звичайно краще, виявляється весь світ хоче потрапити в Бруней а не в США.
flyman написав:знизу догори? СЕС в селі -> 10Кв -> 220 Kв і тоді в Одесу?
Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді... Є підстанція 220КВ-10Кв Є трансформатор 380в Є СЕС Підстанція 220КВ дає в Підстанцію 10Кв яка в свою чергу дає на трансформатор 380В обєм енергії + СЕС потужністю в 30Квт(380вольт) також дає енергію яка потрібна щоб закрити споживання користувачів трансформатора Таким чином, на підстанції 220Квольт вже виникає надлишок енергії і вона може її (надлишок)відразу відправити через інші підстанції і трансформатори туди де вона необхідна.
Енергія згенерована на СЕС - далі низьковольного трансформатора і від нього споживачам - більше нікуди не йде. Але енергія яка замінена на низьковольному трансформаторі енергією отриманою від СЕС - тоді через високовольтні підстанції перерозподіляється туди де треба.
И потом по закону Ома и прочих Ваттов в сети от АЭС/ГЭС/ТЭС не 220КВ, а все 500(летом, когда все СЭС пашут шо дурные), и трэба останавливать блоки АЭС. Надо заставлять вместе с 30квтной станцией покупать инвесторов Е-Хаммер Н2 новый, ну или Гелик там, или китайскую поделку аесом в добуя(категории С) на этот же манер, с батареей в тонну с гаком весом, и нехай заряжают своё престижное аато. Хотя в село можно и пикап взять, тот же Е-Форд Ф150 или Шеви на базе Хаммера. Надо ещё Ривиан погуглить. Тоже дура немаленькая и явно не с расходом 20квт/ч на сотню Не меньше Субурбана точно.
У меня чёрных не было. Как и больших. Про чёрные буи это уже твой путь по жизни. Можешь в "колхоз" довеском к СЭС посоветовать Зикр 009 взять или другой подобный электробусик с клиренсом сантиметров 12, ну или Мерса EQS, где там батарея нехилая не на 300км, как раз авто по распутице и пашне угодья проверять.
Shaman написав:й до речі, не читав ці простині - а за рахунок чого має компенсуватися зелений тариф в Україні? хто платить?..
гроші для виплат по ЗТ Укренерго отримує від своєї діяльності: Основні джерела доходу: 1/Послуги з передачі електроенергії (транспортування): Кошти надходять від генеруючих компаній та постачальників за використання мереж Укренерго. 2/Диспетчеризація: Плата за забезпечення балансу між виробництвом та споживанням в Об’єднаній енергетичній системі (ОЕС) України. 3/Експорт електроенергії: Продаж доступу до ліній електропередач на кордонах з Європою (Румунія, Словаччина, Польща). 4/Управління мережею: Компанія також отримує кошти за послуги з підтримання працездатності та розвитку магістральних мереж, особливо в умовах інтеграції з ENTSO-E.