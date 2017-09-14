RSS
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 14:37

ескорт

  stm написав:
  fler написав:Не вистачає stm. Колись вона казала, що залишить форум, якщо інша (найлайняна) обліківка теж піде звідси. Невже так воно і сталося?

Флер, все гаразд. Я поїхала у велике турне Ліхтенштейн-->Трір-->Рамштайн-->Франкфурт-->Гамбург-->Рим. Буду вже у наступному році. Олександр і обстріл мене наштовхнули на ідею дати малювати на форумі Хантеру і Летусроку гімном по менталочці інших. :lol:

ескорт турне
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 14:40

  Water написав:
  flyman написав:План робочий як швейцарський годинник.
Перевірений в СРСР у одній із військових частин і останній рік втілюється (с) (тм).
Не дякуйте.

А ти й далі будеш з підвала гавкать?
Радянські приклади сезонного акумулювання тепла
🔹 Новосибірськ (Академмістечко)
У 1970–1980‑х роках учені Сибірського відділення АН СРСР проводили експерименти з підземними водяними резервуарами.

Влітку воду нагрівали сонячними колекторами чи промисловими теплообмінниками, а взимку через теплообмінники використовували для опалення лабораторій та житлових будинків.

Це був один із перших радянських проєктів, схожих на сучасні системи Seasonal Thermal Energy Storage (STES).

🔹 Москва
У деяких житлових комплексах та експериментальних будівлях застосовували теплоакумулятори на основі води та бетону.

Система дозволяла накопичувати тепло влітку й використовувати його взимку для зменшення навантаження на централізоване опалення.

Відомі випробування таких технологій у районі Черемушки.

🔹 Військові гарнізони (Далекий Схід, Північ)
У закритих військових містечках використовували цистерни з гарячою водою, нагрітою влітку.

Взимку ця вода через теплообмінники подавалася в систему опалення казарм і житлових будинків.

Це дозволяло економити вугілля та мазут, які було дорого доставляти у віддалені регіони.


У закритих військових містечках використовували цистерни з гарячою водою, нагрітою влітку.

вода влітку нагрілась до 36С вдень, вночі наступного дня температура спала до 20С
а потім настає осінь, темпертаура вночі в РФ близько до нуля, до зими точно все замерзне

стосовно вугілля, його було стільки, що валявся всюди, бо за часи срср він коштував 5 рублів камаз

це ШІ видав таку базу?
