Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 11:48

дуже потужна. але за своі, я вам нічого не обіцяв
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4103
З нами з: 23.05.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 11:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Хотаб думає, що якщо система запроектована і зроблена для розподілу е.е. "зверху вниз", а трансформатор може працювати в обидва боки, то можна від СЕС в умовній локації "дах на хаті Бандерлога в селі на Буковині" віддати умовниму споживачу "будівельнику на 'заряд електрички' у Львів".
Будеш сміятись, але все саме так і робиться....
В низьковольтних трансформаторів, який має потужність 100-400 Квт в 100% випадків до трансформатора підєднана 1 СЕС ...потужністю в 30Квт ( розумієш чому було введене це обмеження?) а трансформатор влаштований таким чином щоб автоматично забезпечувати споживання мешканців які до нього підключені....
Тому СЕС на 30 Квт НЕ може створити проблеми для трансформатора.
Перетоки струмів відбуваються на вищих рівнях (підстанціях), а от вже підстанція може перекинути потужність в кількох напрямках..

ПС
є нюанси
СЕС в 30 Квт не може витримати навантаження в 100квт , тому у випадку коли трансформатор вивикають( з підстанції вимикають гілку яка живить трансформатор) СЕС автоматично відмикається від мережі і хоча на нії є повна потужність генерації - віддати вона її крім як власнику по окремомо дроті, або сусідам які домовились з власником - не може.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27554
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 12:00

  katso написав:По его словам, США не позволят "враждебному режиму захватить нашу нефть, землю или любые другие активы", которые "должны быть немедленно возвращены Соединенным Штатам".

Похоже, что все активы мира Трамп считает своими...
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9178
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6506 раз.
Подякували: 21707 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 12:14

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Так, наверно, они смотрят на нас и думают: "Та ну, на фиг!"

А в 2013 вже рівень життя у нас був вищий ніж Білорусії, як мінімум не нижчий.

А вы как это так посчитали хитро? -- по любимой тут "средней площади населения" :lol: подушный ВВП - в два раза выше. Подушный по ППС - тоже в два раза...

Нічого хитрого немає.
Ось:
https://www.numbeo.com/
По ВВП оцінюється економіка а не рівень життя. Не треба пхати ВВП во всі дири. :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7127
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 12:30

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:А в 2013 вже рівень життя у нас був вищий ніж Білорусії, як мінімум не нижчий.

А вы как это так посчитали хитро? -- по любимой тут "средней площади населения" :lol: подушный ВВП - в два раза выше. Подушный по ППС - тоже в два раза...

Нічого хитрого немає.
Ось:
https://www.numbeo.com/
По ВВП оцінюється економіка а не рівень життя. Не треба пхати ВВП во всі дири. :D

А где там 2013 можно глянуть?
Но так-то "рівень життя" по "Cost of Living" оценивать - тоже так себе :wink:
По той банальной причине, что в два раза более высокий ВВП (на 13й год) позволяет в два раза легче "откашливать" примерно равные траты...
_hunter
 
Повідомлень: 11140
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 13:08

кто о чем , а х..ло про скворешник

Цели «СВО» будут безусловно выполнены, россия может нарастить темпы наступления в Украине, – путін.

▪️«Если от разговора с нами откажутся, рф добьётся освобождения исторических земель военным путём»;
▪️«Задача расширения буферной зоны безопасности будет решаться»;
▪️До конца года на боевое дежурство будет поставлен комплекс «Орешник».


вот и попереговаривались..

❗️Наша задача – сохранение и наращивание темпов наступления. Политика стран Европы и НАТО создает реальные предпосылки для продолжения военных действий в 2026 году, – міністр оборони рф бєлоусов.
Xenon
 
Повідомлень: 5606
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 13:52

  _hunter написав:А где там 2013 можно глянуть?
Но так-то "рівень життя" по "Cost of Living" оценивать - тоже так себе :wink:
По той банальной причине, что в два раза более высокий ВВП (на 13й год) позволяет в два раза легче "откашливать" примерно равные траты...

Не знаю. В 2013 треба було глядать.
Ні. На https://www.numbeo.com/ є усі показники рівня життя - зарплата і ціни.
Оцінювати по ВВП - це якраз глупо. Тоді виходить що Бруней живе краще ніж США. Ну звичайно краще, виявляється весь світ хоче потрапити в Бруней а не в США. :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7127
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 14:17

  fler написав:Не вистачає stm. Колись вона казала, що залишить форум, якщо інша (найлайняна) обліківка теж піде звідси. Невже так воно і сталося?

Флер, все гаразд. Я поїхала у велике турне Ліхтенштейн-->Трір-->Рамштайн-->Франкфурт-->Гамбург-->Рим. Буду вже у наступному році. Олександр і обстріл мене наштовхнули на ідею дати малювати на форумі Хантеру і Летусроку гімном по менталочці інших. :lol:
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6103
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 14:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 17360
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 14:50

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:А где там 2013 можно глянуть?
Но так-то "рівень життя" по "Cost of Living" оценивать - тоже так себе :wink:
По той банальной причине, что в два раза более высокий ВВП (на 13й год) позволяет в два раза легче "откашливать" примерно равные траты...

Не знаю. В 2013 треба було глядать.
Ні. На https://www.numbeo.com/ є усі показники рівня життя - зарплата і ціни.

ОК, если с бредом про
  andrijk777 написав:А в 2013 вже рівень життя у нас був вищий ніж Білорусії, як мінімум не нижчий.

-- перейдем к текущим цифрам.
Average Monthly Net Salary (After Tax) €613.09 vs €420.43
при этом потратиться нужно будет
The estimated monthly costs for a family of four are €1,633.5, excluding rent.
The estimated monthly costs for a single person are €440.5
АЖ на €200 больше на семью или на 40 - на себя :lol:
The estimated monthly costs for a family of four are €1,439.3, excluding rent.
The estimated monthly costs for a single person are €401.3
_hunter
 
Повідомлень: 11140
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
