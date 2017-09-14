flyman написав:Хотаб думає, що якщо система запроектована і зроблена для розподілу е.е. "зверху вниз", а трансформатор може працювати в обидва боки, то можна від СЕС в умовній локації "дах на хаті Бандерлога в селі на Буковині" віддати умовниму споживачу "будівельнику на 'заряд електрички' у Львів".
Будеш сміятись, але все саме так і робиться.... В низьковольтних трансформаторів, який має потужність 100-400 Квт в 100% випадків до трансформатора підєднана 1 СЕС ...потужністю в 30Квт ( розумієш чому було введене це обмеження?) а трансформатор влаштований таким чином щоб автоматично забезпечувати споживання мешканців які до нього підключені.... Тому СЕС на 30 Квт НЕ може створити проблеми для трансформатора. Перетоки струмів відбуваються на вищих рівнях (підстанціях), а от вже підстанція може перекинути потужність в кількох напрямках..
ПС є нюанси СЕС в 30 Квт не може витримати навантаження в 100квт , тому у випадку коли трансформатор вивикають( з підстанції вимикають гілку яка живить трансформатор) СЕС автоматично відмикається від мережі і хоча на нії є повна потужність генерації - віддати вона її крім як власнику по окремомо дроті, або сусідам які домовились з власником - не може.
andrijk777 написав:А в 2013 вже рівень життя у нас був вищий ніж Білорусії, як мінімум не нижчий.
А вы как это так посчитали хитро? -- по любимой тут "средней площади населения" подушный ВВП - в два раза выше. Подушный по ППС - тоже в два раза...
Нічого хитрого немає. Ось: https://www.numbeo.com/ По ВВП оцінюється економіка а не рівень життя. Не треба пхати ВВП во всі дири.
А где там 2013 можно глянуть? Но так-то "рівень життя" по "Cost of Living" оценивать - тоже так себе По той банальной причине, что в два раза более высокий ВВП (на 13й год) позволяет в два раза легче "откашливать" примерно равные траты...
Цели «СВО» будут безусловно выполнены, россия может нарастить темпы наступления в Украине, – путін.
▪️«Если от разговора с нами откажутся, рф добьётся освобождения исторических земель военным путём»; ▪️«Задача расширения буферной зоны безопасности будет решаться»; ▪️До конца года на боевое дежурство будет поставлен комплекс «Орешник».
вот и попереговаривались..
❗️Наша задача – сохранение и наращивание темпов наступления. Политика стран Европы и НАТО создает реальные предпосылки для продолжения военных действий в 2026 году, – міністр оборони рф бєлоусов.
Не знаю. В 2013 треба було глядать. Ні. На https://www.numbeo.com/ є усі показники рівня життя - зарплата і ціни. Оцінювати по ВВП - це якраз глупо. Тоді виходить що Бруней живе краще ніж США. Ну звичайно краще, виявляється весь світ хоче потрапити в Бруней а не в США.
fler написав:Не вистачає stm. Колись вона казала, що залишить форум, якщо інша (найлайняна) обліківка теж піде звідси. Невже так воно і сталося?
Флер, все гаразд. Я поїхала у велике турне Ліхтенштейн-->Трір-->Рамштайн-->Франкфурт-->Гамбург-->Рим. Буду вже у наступному році. Олександр і обстріл мене наштовхнули на ідею дати малювати на форумі Хантеру і Летусроку гімном по менталочці інших.
-- перейдем к текущим цифрам. Average Monthly Net Salary (After Tax) €613.09 vs €420.43 при этом потратиться нужно будет The estimated monthly costs for a family of four are €1,633.5, excluding rent. The estimated monthly costs for a single person are €440.5 АЖ на €200 больше на семью или на 40 - на себя The estimated monthly costs for a family of four are €1,439.3, excluding rent. The estimated monthly costs for a single person are €401.3