ЛАД написав:Так, наверно, они смотрят на нас и думают: "Та ну, на фиг!"
Та ладно. В 2014 Лука вже був при владі 20 років. А в 2013 вже рівень життя у нас був вищий ніж Білорусії, як мінімум не нижчий.
*щоб там не говорили, але стратегічний напрямок розвитку країни обирає все-таки народ ну і обставини.
Не знаю, какой там у них рівень життя, но у моего товарища родные в Беларуси (он родом оттуда) - не жаловались. А сейчас, глядя на нашу войну, они нам точно не завидуют. А дальше можете сколько угодно рассуждать "про стратегічний напрямок розвитку".
katso написав:Ну, что я говорил? Вначале блокада, убийство экономики и уровня жизни, потом подкуп руководства, потом бомбардировки издалека - а потом, когда уже там будет совсем полный развал - уже и ввод миротворцев без особого риска
" Трамп объявил нефтяную блокаду Венесуэлы. Об этом он написал в своей соцсети.
Он заявил, что Венесуэла "полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собиравшейся в истории Южной Америки".
Президент США сообщил, что отдал приказ о "полной и полной блокаде всех нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее".
По его словам, США не позволят "враждебному режиму захватить нашу нефть, землю или любые другие активы", которые "должны быть немедленно возвращены Соединенным Штатам".
і в Україні, і в Росії риторика гіперболізована щодо реальних можливостнй коли можно домовитися про чистий рпв, тут проголошували кордони 1991 виявили готовність до поступок тільки після значного погіршення ситуації, але вже недостатньо співвідношення можливостей змінюється не на користь України Потім згадають що і Львів був російським містом
_hunter написав:А где там 2013 можно глянуть? Но так-то "рівень життя" по "Cost of Living" оценивать - тоже так себе По той банальной причине, что в два раза более высокий ВВП (на 13й год) позволяет в два раза легче "откашливать" примерно равные траты...
andrijk777 написав:А в 2013 вже рівень життя у нас був вищий ніж Білорусії, як мінімум не нижчий.
-- перейдем к текущим цифрам. Average Monthly Net Salary (After Tax) €613.09 vs €420.43 при этом потратиться нужно будет The estimated monthly costs for a family of four are €1,633.5, excluding rent. The estimated monthly costs for a single person are €440.5 АЖ на €200 больше на семью или на 40 - на себя The estimated monthly costs for a family of four are €1,439.3, excluding rent. The estimated monthly costs for a single person are €401.3
Нічого не зрозумів. В 2013 - краще жили ми, як мінімум не гірше. Зараз - краще живуть вони. В чому твоя проблема? Не розумію. Ти краще поїдь в Бруней і розкажи нам що там краще живуть ніж в США, бо там ВВП(ПКС) вище.
andrijk777 написав:Не знаю. В 2013 треба було глядать. Ні. На https://www.numbeo.com/ є усі показники рівня життя - зарплата і ціни.
ОК, если с бредом про
andrijk777 написав:А в 2013 вже рівень життя у нас був вищий ніж Білорусії, як мінімум не нижчий.
Нічого не зрозумів. В 2013 - краще жили ми, як мінімум не гірше.
Объясняю Вон то утверждение - нужно бы как-то доказать