Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 15:31

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Так, наверно, они смотрят на нас и думают: "Та ну, на фиг!"

Та ладно. В 2014 Лука вже був при владі 20 років.
А в 2013 вже рівень життя у нас був вищий ніж Білорусії, як мінімум не нижчий.

*щоб там не говорили, але стратегічний напрямок розвитку країни обирає все-таки народ ну і обставини.
Не знаю, какой там у них рівень життя, но у моего товарища родные в Беларуси (он родом оттуда) - не жаловались.
А сейчас, глядя на нашу войну, они нам точно не завидуют.
А дальше можете сколько угодно рассуждать "про стратегічний напрямок розвитку".
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 гру, 2025 15:44, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 15:33

  katso написав:Ну, что я говорил?
Вначале блокада, убийство экономики и уровня жизни, потом подкуп руководства, потом бомбардировки издалека - а потом, когда уже там будет совсем полный развал - уже и ввод миротворцев без особого риска

"
Трамп объявил нефтяную блокаду Венесуэлы. Об этом он написал в своей соцсети.

Он заявил, что Венесуэла "полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собиравшейся в истории Южной Америки".

Президент США сообщил, что отдал приказ о "полной и полной блокаде всех нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее".

По его словам, США не позволят "враждебному режиму захватить нашу нефть, землю или любые другие активы", которые "должны быть немедленно возвращены Соединенным Штатам".



Сайт "Страна"

Це демократія.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 15:34

  Hotab написав:Зображення

тобто "звільнення історичних земель" - це вже нормальне формулювання в риториці голови держави?.. таке враження, що машина часу відкинула на сто років тому...
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 15:38

Shaman
Просто нарешті карти на столі.
А то маячня про «мы не нападали, мы хотели прекратить войну»
І тут теж невмєняхі розказували «єму нє надо чужіє землі»
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 15:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну всё , щас Запад как прозреет, как выпишет Украине чек на триста хулиардов

как в старину говорили - "ржунимагу"
чувак восстал из летаргического сна
  Hotab написав:нарешті
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 16:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

і в Україні, і в Росії риторика гіперболізована щодо реальних можливостнй
коли можно домовитися про чистий рпв, тут проголошували кордони 1991
виявили готовність до поступок тільки після значного погіршення ситуації, але вже недостатньо
співвідношення можливостей змінюється не на користь України
Потім згадають що і Львів був російським містом
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 17 гру, 2025 16:03, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 16:02

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  _hunter написав:А где там 2013 можно глянуть?
Но так-то "рівень життя" по "Cost of Living" оценивать - тоже так себе :wink:
По той банальной причине, что в два раза более высокий ВВП (на 13й год) позволяет в два раза легче "откашливать" примерно равные траты...

Не знаю. В 2013 треба було глядать.
Ні. На https://www.numbeo.com/ є усі показники рівня життя - зарплата і ціни.

ОК, если с бредом про
  andrijk777 написав:А в 2013 вже рівень життя у нас був вищий ніж Білорусії, як мінімум не нижчий.

-- перейдем к текущим цифрам.
Average Monthly Net Salary (After Tax) €613.09 vs €420.43
при этом потратиться нужно будет
The estimated monthly costs for a family of four are €1,633.5, excluding rent.
The estimated monthly costs for a single person are €440.5
АЖ на €200 больше на семью или на 40 - на себя :lol:
The estimated monthly costs for a family of four are €1,439.3, excluding rent.
The estimated monthly costs for a single person are €401.3

Нічого не зрозумів.
В 2013 - краще жили ми, як мінімум не гірше.
Зараз - краще живуть вони.
В чому твоя проблема? Не розумію.
Ти краще поїдь в Бруней і розкажи нам що там краще живуть ніж в США, бо там ВВП(ПКС) вище. :D
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 16:08

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:Не знаю. В 2013 треба було глядать.
Ні. На https://www.numbeo.com/ є усі показники рівня життя - зарплата і ціни.

ОК, если с бредом про
  andrijk777 написав:А в 2013 вже рівень життя у нас був вищий ніж Білорусії, як мінімум не нижчий.

-- перейдем к текущим цифрам.
Average Monthly Net Salary (After Tax) €613.09 vs €420.43
при этом потратиться нужно будет
The estimated monthly costs for a family of four are €1,633.5, excluding rent.
The estimated monthly costs for a single person are €440.5
АЖ на €200 больше на семью или на 40 - на себя :lol:
The estimated monthly costs for a family of four are €1,439.3, excluding rent.
The estimated monthly costs for a single person are €401.3

Нічого не зрозумів.
В 2013 - краще жили ми, як мінімум не гірше.

Объясняю :D
Вон то утверждение - нужно бы как-то доказать ;)
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Це демократія.

Демократія має бути з зубами. Ну і ще цікаво, чи назвали би Ви демократичними режими: Кастро, Путіна, Мадуро, Лукашенка, аятоли, Кімченира, Башара Асада?
