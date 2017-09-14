RSS
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 16:55

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Так, наверно, они смотрят на нас и думают: "Та ну, на фиг!"

Та ладно. В 2014 Лука вже був при владі 20 років.
А в 2013 вже рівень життя у нас був вищий ніж Білорусії, як мінімум не нижчий.

*щоб там не говорили, але стратегічний напрямок розвитку країни обирає все-таки народ ну і обставини.
Не знаю, какой там у них рівень життя, но у моего товарища родные в Беларуси (он родом оттуда) - не жаловались.
А сейчас, глядя на нашу войну, они нам точно не завидуют.
А дальше можете сколько угодно рассуждать "про стратегічний напрямок розвитку".

Думка товарища - дуже суб'єктивно. ВВП - коряво.
Я давно шукав більш об'єктивну оцінку. І давно знайшов - сайт numbeo чудове рішення. Мені підходить.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 16:56

Ринок енергоносіїв в контексті
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 16:56

  pesikot написав:
  Hotab написав:Shaman
Просто нарешті карти на столі.
А то маячня про «мы не нападали, мы хотели прекратить войну»
І тут теж невмєняхі розказували «єму нє надо чужіє землі»


зараз почнуть розповідати, це тому, що Україна на щось не погодилась раніше, бо "були кращі умови" ...

Але ні тоді, ні зараз Пуйло планів не міняв - ніякого миру він не хоче, він хоче воювати

PS. Власне, один вже почав розповідати ... щось там про рпв

Та понятно що міняв. Плани завжди міняють по ходу зміни обстановки не міняють плани тільки ідіоти.
Доречі я к там з нашим планом? Ми воюєм поки не розвалиться росія? Років через 2, 3?
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 16:57

  _hunter написав:Объясняю :D
Вон то утверждение - нужно бы как-то доказать ;)

Яке "утверждение"?
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 17:07

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Та ладно. В 2014 Лука вже був при владі 20 років.
А в 2013 вже рівень життя у нас був вищий ніж Білорусії, як мінімум не нижчий.

*щоб там не говорили, але стратегічний напрямок розвитку країни обирає все-таки народ ну і обставини.
Не знаю, какой там у них рівень життя, но у моего товарища родные в Беларуси (он родом оттуда) - не жаловались.
А сейчас, глядя на нашу войну, они нам точно не завидуют.
А дальше можете сколько угодно рассуждать "про стратегічний напрямок розвитку".

І давно знайшов - сайт numbeo чудове рішення. Мені підходить.

Жаль, что этого там увидеть нульзя :lol:
  andrijk777 написав:А в 2013 вже рівень життя у нас був вищий ніж Білорусії, як мінімум не нижчий.


Да и то, что сегодня там показывается - кардинально отличается от декларируемого...
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 17:08

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:Нічого не зрозумів.
В 2013 - краще жили ми, як мінімум не гірше.

Объясняю :D
Вон то утверждение - нужно бы как-то доказать ;)

Яке "утверждение"?

Оно там одно, вроде. :wink:
Но мне не сложно еще раз процитировать :lol:
  andrijk777 написав:В 2013 - краще жили ми, як мінімум не гірше.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 17:19

  Banderlog написав:Та понятно що міняв. Плани завжди міняють по ходу зміни обстановки не міняють плани тільки ідіоти.
Доречі я к там з нашим планом? Ми воюєм поки не розвалиться росія? Років через 2, 3?

Да, примерно так:
У Корейській війні переговори ТРИ РОКИ йшли. Поки Сталін не помер, – коментує РБК-Україна (https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-p ... 50855.html) поточну переговорну ескалацію співрозмовник в оточенні
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 17:21

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Hotab написав:Shaman
Просто нарешті карти на столі.
А то маячня про «мы не нападали, мы хотели прекратить войну»
І тут теж невмєняхі розказували «єму нє надо чужіє землі»


зараз почнуть розповідати, це тому, що Україна на щось не погодилась раніше, бо "були кращі умови" ...

Але ні тоді, ні зараз Пуйло планів не міняв - ніякого миру він не хоче, він хоче воювати

PS. Власне, один вже почав розповідати ... щось там про рпв

Та понятно що міняв. Плани завжди міняють по ходу зміни обстановки не міняють плани тільки ідіоти.
Доречі я к там з нашим планом? Ми воюєм поки не розвалиться росія? Років через 2, 3?

Не підкажешь, хто там писав "Путін хоче миру" ?
"До Нового Року будемо вдома" ?

Нагадай мені )
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 17:28

реформи 30+

Зображення
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 17:32

  pesikot написав:


зараз почнуть розповідати, це
Не підкажешь, хто там писав "Путін хоче миру" ?
"До Нового Року будемо вдома" ?

Нагадай мені )
я надіявся що у влади стане розуму піти на мир за який для нас договорились сша, а не продовжувати цю безнадійну бойню. По факту війна програна ще в лютому/березні.
І які претензії до мене ? Ти шо не дома? :lol:
