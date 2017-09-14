Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Сер 17 гру, 2025 18:49
Banderlog написав:
в турціії в 22 був план миру
не бачу опонента для дискусії,
відпочивай, більше користі буде від тебе завтра
prodigy
Повідомлень: 12955
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3355 раз.
Профіль
1
4
2
Додано: Сер 17 гру, 2025 18:49
pesikot написав:
Ти виявився повним дурником і нічого не зрозумів ...
Твоя ціль на цьому форумі яка? Відробляєш зарплату? Скільки платять?
andrijk777
Повідомлень: 7135
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
Профіль
Додано: Сер 17 гру, 2025 18:49
andrijk777 написав: fox767676 написав:
наслаждайтесь с 13:55
К сожалению интеллектуальный уровень Подоляка очень низок.
Подоляк говорить одне й те саме, як пластинка.
Він звичайно не рівня Царьова, але сильно далеко від нього не втік.
ну це документальна фіксація "епохи перемоги" 2022-2023 (там же - "ні зрадницьким наративам про рпв, тільки капітуляція(звісно москви)")
а те, що таке взагалі могло мати місце - то звісно не від високого інтелектуального рівня, і подоляк тут лише "перший серед рівних"
fox767676
Повідомлень: 4929
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 208 раз.
Профіль
Додано: Сер 17 гру, 2025 18:51
andrijk777 написав: pesikot написав:
Мабуть, це від кращого життя білоруси до 2022 року постійно влаштовували шоп-тури в Україну
Мое місто, тоді, по вихідним було забите автобусами та авто з Білорусі - шопинг, шиномонтаж, ремонт авто, святкування ДР та ювілєїв
Цей факт означає що ціни у нас нижчі ніж у них.
Це нічого не говорить про рівень життя, тому що зарплати можуть бути вищі, а можуть бути нижчі.
Тот "факт" нужно с осторожностью воспринимать - есть подозрение, что человек лет на 10 промахнулся в мемуарах
>>> білоруси до 2022 року постійно влаштовували шоп-тури
https://hvylya.net/news/digest/pochemu- ... rainu.html https://altaex.ru/news/earth/ranshe-sum ... shop-tury/
_hunter
Повідомлень: 11144
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 17 гру, 2025 18:51
andrijk777 написав:
К сожалению интеллектуальный уровень Подоляка очень низок.
на жаль правила форуму не дозволяють писати про твій рівень,
краще відпочинь, погуляй по свіжому повітрю якщо маєш час
prodigy
Повідомлень: 12955
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3355 раз.
Профіль
1
4
2
Додано: Сер 17 гру, 2025 18:56
andrijk777 написав: pesikot написав:
Ти виявився повним дурником і нічого не зрозумів ...
Твоя ціль на цьому форумі яка? Відробляєш зарплату? Скільки платять?
Як смачно ... )
Хто там писав "я читаю майже все на форумі" ?
Читаешь і потім задаєшь дурні питання )
Тому що, не розумієшь написане
Ти сів в калюжу, тому тобі не заплатять, ти і почав плакатись : )
pesikot
Повідомлень: 12897
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
2
2
Додано: Сер 17 гру, 2025 19:06
prodigy написав: andrijk777 написав:
К сожалению интеллектуальный уровень Подоляка очень низок.
на жаль правила форуму не дозволяють писати про твій рівень,
краще відпочинь, погуляй по свіжому повітрю якщо маєш час
Чому ж це не дозволяють. Вон песікот пише все що хоче, плювати йому на правила форуму. Не соромся пиши!
Я вже йду погуляю по свіжому повітрю. На сьогодні зміну закрив, гроші получив.
andrijk777
Повідомлень: 7135
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
Профіль
Додано: Сер 17 гру, 2025 19:07
pesikot написав:
Тобто, Путін вже не хоче миру ... але ти стверджував, що "Путін хоче миру"
Ти диви, у тебе прогресс .
Як там з Покровськом ?
путін не хоче рпв по лбз. Те що він пропонував минулого року, коли ти тут хіхікав більше не дійсне. А шо на фронті? То марафон виключи. Подивись хоть діпстейт. Вони теж не до кінця обєктивні, бо під прикриттям америки. І дані в них запізнюються на пару днів . Но все краще ніж на пропаганді сидіти
https://youtu.be/2Ouxlt-Ca3k?si=qO-yg5X4DcKEF9w7
Або поінтересуйся ставками на полімаркет на червоноград.
Banderlog
Повідомлень: 4231
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
Профіль
2
1
Додано: Сер 17 гру, 2025 19:11
andrijk777 написав: prodigy написав: andrijk777 написав:
К сожалению интеллектуальный уровень Подоляка очень низок.
на жаль правила форуму не дозволяють писати про твій рівень,
краще відпочинь, погуляй по свіжому повітрю якщо маєш час
Чому ж це не дозволяють. Вон песікот пише все що хоче, плювати йому на правила форуму.
Ти почитай правила форума, якщо зможешь їх зрозуміти, звичайно )
Пишу, що хочу, тому що "форум - це місце для обміну думок"(с)
pesikot
Повідомлень: 12897
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
2
2
Додано: Сер 17 гру, 2025 19:20
Banderlog написав: pesikot написав:
Тобто, Путін вже не хоче миру ... але ти стверджував, що "Путін хоче миру"
Ти диви, у тебе прогресс .
Як там з Покровськом ?
путін не хоче рпв по лбз.
так він ніколи цього не хотів
Це зрозуміло навіть моєму коту, а тобі чомусь ні ...
Banderlog написав:
Те що він пропонував минулого року, коли ти тут хіхікав більше не дійсне.
Це твоя маячня.
Наведи цитату, де путін пропонував рпв по лбз ?
Banderlog написав:
коли ти тут хіхікав більше не дійсне.
Не бреши, то гріх ...
Не приписуй своє постійне хіхіканье до інших ... )
PS. А ще краще, не бухай. Йди поспи ...
pesikot
Повідомлень: 12897
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
2
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
33
171524
1493
368092
6076
1063348