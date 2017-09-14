В Украине из-за требования МВФ могут повысить цены на коммунальные услуги после войны. В частности, речь идет о газе, тепле и электроэнергии для населения. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики Андрей Жупанин в эфире своего YouTube-канала.



По его словам, текущий уровень цен на коммунальные услуги не покрывает реальных затрат на производство и поставку энергии. Повышение тарифов является требованием Международного валютного фонда, от которого зависит получение необходимой денежной помощи для Украины.

....... "Такое ощущение, что нас дожмут. Это нужно всем понимать. Нас дожмут, то есть мы откажемся от спеццен на газ, на тепло, на электроэнергию для населения", - сказал он.

.......

"Разбита и повреждена значительная часть оборудования. Она войну переживет, а долго не проживет. В том числе распределительные сети надо будет срочно обновлять. А за что? За какие деньги? Поэтому либо мы перейдем к рыночным ценам, либо у нас будет очень ограниченный доступ к ключевым инфраструктурным благам".