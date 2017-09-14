RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 01:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ещё у него интересно о "порохоботах" - https://t.me/s/Mccartneyser68/1805
Цитировать не буду, но порохоботам очень рекомендую.


якась бюджетна версія врестовича зразка 2021
той тоді теж козиряв наче інсайдами з лондона
"бандерівець" він липовий, скоріше для червоного слівця
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 01:22

ВАРШАВА, 17 декабря (Reuters) - Польша приняла решение впервые со времен холодной войны начать производство противопехотных мин и планирует разместить их вдоль своей восточной границы, а также, возможно, экспортировать в Украину, сообщил агентству Reuters заместитель министра обороны.
Вслед за более широким региональным сдвигом, в результате которого почти все европейские страны , граничащие с Россией (за исключением Норвегии), объявили о планах выйти из глобального договора о запрете такого оружия, Польша хочет использовать противопехотные мины для укрепления своих границ с Беларусью и Россией.
.......США, Россия и Китай не являлись сторонами договора о запрете противопехотных мин.
......... генеральный директор Belma Ярослав Закржевский.
Он добавил, что, хотя министерство обороны еще не разместило заказ, компания сможет произвести до 1,2 миллиона мин всех типов, включая противопехотные мины, в следующем году. В настоящее время Belma производит около 100 000 мин в год.
......... Представитель Belma Закржевский заявил, что экспорт в Украину возможен и что страны НАТО, граничащие с Россией, включая страны Балтии, уже выразили заинтересованность в покупке противопехотных мин.
Он заявил, что приоритет будет отдаваться собственным потребностям Польши, но любые излишки продукции могут быть поставлены союзникам в регионе.
Ранее в этом году Литва и Финляндия заявили, что ожидают начать производство противопехотных мин в следующем году на фоне растущей обеспокоенности по поводу действий России после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
Латвия и Эстония также выходят из договора, но пока не объявили о планах по производству, хотя официальные лица в Риге заявили, что при необходимости могут быстро запустить производство, и Эстония рассматривает это как вариант на будущее.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/poland-start-producing-anti-personnel-mines-lay-along-eastern-border-2025-12-17/
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 01:25

горячие єстонские парни не дождались и 20 лет и уже начали рассматривать как вариант на будущее
а пока украинцы вместо противопехотных мин
fox767676
