Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:05
UA написав: pesikot написав: UA написав:
Є одна в світі суицидальна країна що мобілізує 45-60
Цікаво, чим це завершиться?
Головне, що ти після візуального контакту ... краще за всіх знаешь, як буде в Україні, перебуваючі в Хорватії ...
Ти виїхав, ну так і живи там ... але, ніт ... спокою не дає тобі твій власний вибір
Все себе "заспокоюєшь", що тут буде все погано ...
Песікот , тебе чекає не тільки візуальний контакт з твоїми друзами москалебурятами.
Підеш в колоборанти чи партизани?
Ти ніяк не можеш забути візуальний контакт ? )
Все чекаєшь на бурятів в Хорватії )
pesikot
Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:05
fox767676 Бажаю тобі спокою під 1 м грунту.
BIGor
Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:06
fox767676 написав:
40 річну дитину яка у житті нічого доброго не бачила
зацькували, притисли до куту
Це ти про себе гарно написав ...
Шкода, що висновків не зробишь )
pesikot
Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:07
UA написав: budivelnik написав:
Трошки з затримкою , але висказалось всього троє, тому чекати навряд чи потрібно .
Отже
КЕП ОЧЕВИДНІСТЬ
Для правильного вирішення завдання нам потрібні коректні данні.
1 Кількість військових призваних в ЗСУ станом на 2022 рік....?Можна СТВЕРДЖУВАТИ що сьогоднішні ЗСУ на 70-80% складаються з людей призваних в 2022 році
2 Що таке хороший військовий(цемент для новобранців) ?Це військовий який ВИКОНУЄ покладені на нього завдання при цьому стараючись не загинути....
3 Як визначити зростає чи падає кількість ХОРОШИХ (профнайкращих) військових?
Тут вже буде сам алгоритм і він трошки більший ніж одна фраза...
Беремо некрологи і вивчаємо скільки у відсотках там військових яких призвали у
рік____________________________мої спостереження
2022 році_________________________20%
2023 році_________________________30%
2024 році_________________________50%
Звідси висновок
Якщо % загиблих 2022 року призову менша від % військових 2022 року призову
То відсоток тих хто пройшов КРИМ/РИМ/Мідні Труби - зростає...
Тобто так само як в Другу світову Берлін брали ті хто залишився живим в перших пів року від початку війни
так само і у нас - Москву спалять ті хто не загинув з призваних в 2022 році.
Будуть розумні питання-радий відповісти
Різним тям сявкам під парканом - відповім просто
моська тявкає-караван йде.
Будівельник тобі ж не 12 років щоб фігню нести?
Подивись вік мобілізації в червону армію в 1941-1945 роках.
В бойові частини це 15 - 45 років
Так, так з 15 років, бо 18-25 це найкращі солдати.
Є одна в світі суицидальна країна що мобілізує 45-60
Цікаво, чим це завершиться?
1 З чого ти взяв що я несу фігню?
Якщо тобі РОЗУМУ не вистарчило проаналізувати прочитане - то може це ти ?????
Ще раз поясню
1 В 2022 призвали +/-1 млн осіб
2 В 2023-2025 призвали менше 400 000 осіб...
Таким чином в ЗСУ служить від 70 до 85% тих хто БУВ ПРИЗВАНИЙ в 2022 році.
Кожного дня публікуються некрологи
Я те що бачу - ДЛЯ себе(не претендуючи на істину в останній інстанції)-аналізую.
З того що я проаналізував
Кількість некрологів тих хто призваний в 2022 році - становить 20%... що при загальній кількості призваних в 2022 році 70-85% говорить про те що ті хто ДОВШЕ служить-в 4 рази меншою ймовірністю гинуть.
Звідси висновок
НАЙКРАЩІ зараз становлять БІЛЬШИЙ відсоток ЗСУ в порівнянні з 2022 роком.
Те що до НАЙКРАЩИХ набирають ГІРШИХ -не погіршує середню якість ЗСУ
Хоча у тих хто перших 100 днів в ЗСУ ймовірність загинути ДУЖЕ висока, навіть у випадку якщо вони в цивільному житті були успішними..
Для порівняння
Не кожен найкращий стрибун у висоту виграє в плаванні в середньостатистичного тубільця який живе за рахунок рибальства
budivelnik
Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:10
BIGor написав:fox767676
Бажаю тобі спокою під 1 м грунту.
ти навіть не уявляєш як жалість до себе ти викликаєш
якась безпросвітна лють хронічно нещасної людини
fox767676
budivelnik
Я зрозумів, ЗСУ зараз це 1,4 млн
Але хочуть ще більше мобілізувати...
Як думаєш, річку Єнісей в якому місці краще форсувати?
Востаннє редагувалось UA
в П'ят 19 гру, 2025 19:21, всього редагувалось 1 раз.
UA
fox767676 написав: BIGor написав:fox767676
Бажаю тобі спокою під 1 м грунту.
ти навіть не уявляєш як жалість до себе ти викликаєшякась безпросвітна лють хронічно нещасної людини
Як ти про себе розповідаєшь ...
Яка сповідь ...
до кого сходити, на цьому форумі, щоб сповідатись ти знаеш ...
pesikot
UA написав:
budivelnik
Я зрозумів, ЗСУ зараз це 1,4 млн
Але хочуть ще більше мобілізувати...
Як думаєш, річку Єнісей в якому місці краще форсувати?
1 В ЗСУ не може бути зараз 1,4 млн по тій простій причині що 100 000+/- загинуло , 300 000+/- поранено і не можуть служити....
Але питання не стояло про кількість в ЗСУ
Питання стояло покращуються чи погіршуються наші солдати середньостатистично ?
Так я тобі описав що ПОКРАЩУЮТЬСЯ бо встигають ОТРИМАТИ досвід
Найвища ймовірність загинути - перших 100 днів...
А тепер приміни мій алгоритм до педераційників..
Починали 200 000 ,мобілізують в місяць 40000 осіб *45 місяців = 0,2млн+1,8млн=2 000 000
Сирський заявив що проти нас 741 000....
То встигають вони навчитись чи в перших 100 днів двохсотяться
budivelnik
budivelnik написав: UA написав:
budivelnik
Я зрозумів, ЗСУ зараз це 1,4 млн
Але хочуть ще більше мобілізувати...
Як думаєш, річку Єнісей в якому місці краще форсувати?
1 В ЗСУ не може бути зараз 1,4 млн по тій простій причині що 100 000+/- загинуло , 300 000+/- поранено і не можуть служити....
Але питання не стояло про кількість в ЗСУ
Питання стояло покращуються чи погіршуються наші солдати середньостатистично ?
Так я тобі описав що ПОКРАЩУЮТЬСЯ бо встигають ОТРИМАТИ досвід
Найвища ймовірність загинути - перших 100 днів...
А тепер приміни мій алгоритм до педераційників..
Починали 200 000 ,мобілізують в місяць 40000 осіб *45 місяців = 0,2млн+1,8млн=2 000 000
Сирський заявив що проти нас 741 000....
То встигають вони навчитись чи в перших 100 днів двохсотяться
Не було в 2022 мобілізовано 1 млн.
Зе ляпнув про 1 млн армію з ментами, таможенниками, МЧС, прокурорами... та іншими категориями що йдуть на спец пенсію до 45 років.
Чомусь він вирішив що всі вони підуть на войну.
Щас...
Тому і мало зараз некрологов мобілізованих в 2022, бо їх фізично в строю не так багато лишилось.
100 000 загиблих то в поліклініку до лікаря, чи де залежних від марафонія лікують?
UA
UA написав: budivelnik написав: UA написав:
budivelnik
Я зрозумів, ЗСУ зараз це 1,4 млн
Але хочуть ще більше мобілізувати...
Як думаєш, річку Єнісей в якому місці краще форсувати?
1 В ЗСУ не може бути зараз 1,4 млн по тій простій причині що 100 000+/- загинуло , 300 000+/- поранено і не можуть служити....
Але питання не стояло про кількість в ЗСУ
Питання стояло покращуються чи погіршуються наші солдати середньостатистично ?
Так я тобі описав що ПОКРАЩУЮТЬСЯ бо встигають ОТРИМАТИ досвід
Найвища ймовірність загинути - перших 100 днів...
А тепер приміни мій алгоритм до педераційників..
Починали 200 000 ,мобілізують в місяць 40000 осіб *45 місяців = 0,2млн+1,8млн=2 000 000
Сирський заявив що проти нас 741 000....
То встигають вони навчитись чи в перших 100 днів двохсотяться
Не було в 2022 мобілізовано 1 млн.
Тобто, в 2022 році тебе не було ? ...
pesikot
