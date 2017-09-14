Додано: Суб 20 гру, 2025 15:17

yama написав: SATAN очевидньіе вещи говорите , согласен с вами . Еще добавлю что частично решаеться вопрос утилизации украинцев мужского пола и улучшение демографической ситуации в Європе за счет молодьіх фертильньіх украинок и молодежи до 22 (или сколько ?) кто может уезжать

Один придумав дурнюДругий його підтримав..1 Хто тут писав про те що середній вік воїна ЗСУ збільшується з 40 до 45 років?Бо якщо так, і з урахуванням того що основна маса військових в проміжку між 25 і 60 - то тих хто ще цікавий для жінок як майбутній тато -в ЗСУ меншість2 Якщо допустити що всього 400 000 людей загинуло і поранено настільки що не можуть виконувати демографічні функції , а також згадати що кількість у віці 25-40 становить максимум 30% від ЗСУ ( а значить серед загинувших/поранених цей відсоток такий самий)То те що за 4 роки зменшилась кількість сексуально активних мужчин на 130 000 - не йде ні в яке порівняння з тим що за 5 років кількість ненароджених становить +/-1 млн , з яких 0,5 млн -особи чоловічої статі.Так що ці свої страшилки про те що не буде кому дітей народжувати -залиште при собі..Ба більшеЯкщо кожен з цих розповсюджувачів страшилок - прийме участь в створенні додаткової (до планованих )дитини і таких буде 1%... - то це перекриє всі втрати від війни.Так щоБоїтесь демографічних втрат - працюйте над їх мінімізацією , а не ходіть в гейклуби.