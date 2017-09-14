Banderlog написав: ну понятно що зрозуміло, тому я й проти енергетичного перемиря. Іще б росіяни так як по одесі і на львів ракети випускали то взагалі б класно було. Егеж?))) Пан Будівельник, головне в одесі це порти, а не горілчані генделики)
Серьозно? Тобто якщо ти не в піхоті на нулі - то ти ЗСУ не потрібен? Я правильно зрозумів твою ГЕНІТАЛЬНУ думку?
Для економіки - все одно де генеруються податки.... Для ЗСУ краще щоб податки генерувались на виробництві зброї.... Але якщо забрати в селян можливість генерувати податки шляхом випуску продуктів харчування - то зброя в ЗСУ нафік буде не потрібна через три дні закінчення харчів. Тому тролейбус нафік не потрібен... але якщо він везе робітників на завод -то потрібен. Генделик нафік не потрібен -але якщо він через продаж товарів з податковим навантаженням 70-80% від ціни продажу - створює умови по яким жінка Бандерлога отримує не обезцінені фантики а повновісні гривні...
Серйозно. Обєм генерації прибутку державі від генделиків переоцінений.) Це ще один податок, просто на алкашів) Бандерлог одразу повновісні гривні міняє на повновісні доляри і закопує їх під грушу. Жінка в цій схемі лишня.) Харчі привезуть так само як привозять зброю і паливо так що надувати щоки не треба.
Я розумію що офіційно працюючі генделики шкодили твоїй контрабанді і безподатковому продажу вина через церковні крамниці російської православної церкви. Але ТИ - поки що не 40 млн Українців.. Тому будеш мати час почитай не тільки цифри втрат від контрафактного продажу того ж тютюну, а й цифри прибутку Бюджету від продажу в генделиках. Не буде офіційних платників податків генделиків - алконавти не зникнуть і збільшать споживання контрабасного алкоголю і тютюну.. і коли це збільшення приведе до падіння ТВОЄЇ зарплати в ЗСУ ти перший станеш на диби. Тому Поки тобі платять за податки з генделиків в тому числі - не тявкай на працівників генделиків, бо собака яка кусає господара під час годування-як правило здихає з голоду.
ПС У 2024 році надходження акцизного податку до загального фонду державного бюджету України становили 133,6 млрд грн з вироблених та ввезених підакцизних товарів. Щодо тютюнових виробів, то минулого року надходження становили 96,6 млрд грн, що на 20,3% (16,3 млрд грн) перевищує показники 2023 року та на 7,7% більше запланованого показника доходів.
Так от щоб ти зрозумів Націнка в мене на тютюнові вироби становить 5%.. Тобто Для того щоб Держава отримала 96,6 млрд грн - вона дозволила генделикам отримати 4,8 млрд грн... Щоб ти зрозумів пропорцію Це коли ти купуєш каністру вина за 300 грн і продаєш на розлив по 500 гра за 315 ( а не за 1200 як це ти робив). Допетрав Що таке робота генделика?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 20 гру, 2025 19:14, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Залишити баз світла Купянськ- чи Покровськ ... з допомогою артобстрілів і так далі - може вистарчити Залишити без світна навіть більше ніж на 70% Одесу... - не вистарчить , бо є приватні генератори,
Це ви про електрику в квартирах та магазинах. Водоканал, опалення, порти , залізниця? Одеса з генератора прибутку перетвориться на дотаційну.
yama написав: Еще добавлю что частично решаеться вопрос утилизации украинцев мужского пола
Простите, а кто такую задачу ставит? Украинцы мужского пола естественно вымирают в довольно раннем возрасте, а новых не рожают. Тут нет "вопроса", который требует "решения".
yama написав: и молодежи до 22 (или сколько ?) кто может уезжать
С этим согласен.
Народити мало:
Українська система освіти втратила понад 200 тисяч потенційних вступників до ВНЗ, які після закінчення шкіл мали б вступати на бакалаврат. Про це розповів Олег Шаров під час засідання Комітету Верховної Ради з питань освіти. За його словами, у 2008 році в Україні народилося приблизно 510 тисяч дітей, які мали б у 2025 році завершити навчання в школах. Однак свідоцтво про базову середню освіту у 2023 році отримала лише 371 тисяча осіб, тобто 140 тисяч дітей втратили зв’язок з Україною. Хтось — через виїзд за кордон, а хтось — через перебування на ТОТ. З тих, хто отримав базову середню освіту, 243 тисячі продовжили навчання у 10-х класах або закладах профтехосвіти. Свідоцтво про повну загальну середню освіту у 2025 році отримала 231 тисяча школярів — ще на 12 тисяч менше. З них на НМТ зареєструвалися 178 тисяч дітей, склали його — 155 тисяч, і лише 122 тисячі вступили до ЗВО. Це трохи більше 20% дітей, які народилися у 2008 році. https://vseosvita.ua/c/news/post/115256
А скільки % залишиться до 23? Думаю суттєво менше половини.