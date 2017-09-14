|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 21 гру, 2025 09:14
де наша контр-розвідка?
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12957
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3375 раз.
- Подякували: 3356 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Нед 21 гру, 2025 09:28
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12957
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3375 раз.
- Подякували: 3356 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Нед 21 гру, 2025 10:08
SATAN написав:
инвестиции!
Китаёзы - будут инвестировать в добычу, переработку и тяжмаш!
Да конечно. Вон в Мотор-Сич китайцы уже инвестировали, все ж помнят чем закончилось?
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1496
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|173795
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|370522
|
|
|6076
|1067411
|
|