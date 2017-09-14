d44 написав:

Hotab написав: d44 написав: Просто суворі западенські та миколаївські незламці ще не готували їжу на вогнищі у дворі багатоповерхівки як у Шостці, та не стояли за водою в багатокілометрових чергах. Для них головні незручності суто марафонські -"зарядіть гаджєти", для цього їм і пункта незламності достатньо

А суворі присумські зламники вже готували на вогнищі, і тому…

А суворі присумські зламники вже готували на вогнищі, і тому…

Далі продовжують думку зрадофіли .. Чому нема далі?

працювати ( якщо виживе) ще 25 років після їх пенсії, яких вони не здатні захистити...

Прожовжу тему. Новину прочитав - мобілізований священник помер в навчальному центрі.. Навчальний центр десантно штурмової бригади... мобілізований священник 1979 року народження...Воєнпенси занзибарського фронту далі будуть щукати зрадофілів серед тих хто буде