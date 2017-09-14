Додано: Нед 21 гру, 2025 15:20

flyman написав: Савромат розказує, що Куп'яньск Савромат розказує, що Куп'яньск

Взагалі не важливоДругий рейх за місяць до поразки у ПСВ ктнтролював території від Страсбургу до Ростова на ДонуВажить динаміка та загальний стан - а саме вони для нас невтішніНу може Гуляйполе важить з т.з. символу "козацького драйву"Так ось, повертаючись до того що написав Савромат - що Україна після війни буде у такому стані, що тільки вже прорив різький угору нас врятує, тому так і буде, бо "ще так не було щоб ніяк не було". Це філософія т.з. "позитивізму" який був вщент рознесений Леніним у його роботі 1908 "Матеріалізм і емпіріокритицизм", спрямовану проти його перших соратників по РСДРП на чолі з Богдановим. Що цікаве саме учні цих позитивістів на чолі з Бухаріним виступали проти миру з Німеччиною у 1918.Той Богданов теж не ликом був шитий - дійшов формулювання основ кібернетики (назвав це "тектологією")Але я боюсь, що українські позитивісти оріентуються не на класиків-теоретиків Маха,Конта, Богданова, а на духовно близьких практиків з "Боко Харам"(знання гріховні)