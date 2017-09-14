RSS
  #<1 ... 16224162251622616227
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 17:00

  fox767676 написав:хтось ще вірить що ці 60 річні халамидники зупинять міліони бадьорих манчжуро-бурятів з першим у світі ядерним арсеналом ? навіть якщо будуть щомісяця кидати стернеку по 200 грн з пенсії
це чудова ілюстрація до моїх слів про загальну деградацію суспільства

Вийди з погребця, а потім вже пиши про деградацію

Бо деградуєшь саме ти )

Бухаешь и пьяные сопли на кулак наматываешь, а завтра ты будешь ещё в бОльшем ударе с бодуна )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12913
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 17:06

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:Труси-хрестик
Я пояснював що все розкрадалось довго і поступово - а падало швидко.....
Тому
Що при совку 40 років працювало неефективно+кралось і впало за 4 років (10% часу зайняло падіння до часу розкрадання)
Що при Бандюковичі -4 років працювало неефективно+кралось і впало за 3 місяці (7% часу зайняло падіння)

Тепер надіюсь до тебе дійшло те що ти сам пишеш
Кралось довго і поступово(янукович) впало швидко(Порошенко) бо вже все було вкрадене і ті хто прийшов не хотіли вішати на себе крадіжки попередників..
Так само як Кравчук не хотів вішати на себе крадіжки совка.
Ти мелеш дурниці. Розікрали / приватизували все після. І стало ще неефективніше. Тому 70 відсотків порізали на метал. Це ще окрім того що совкова власність була обтяжена соціалкою від якої прихватизатори відмовились.
Ти як часто вмикаєш мозок?
Поясню для тебе
Є наприклад прихід від продажу тої ж металургії чи зерна -10 млрд доларів в рік
За 4 роки прийшло 40 млрд ....
Чи можна тим хто тільки що прийшов за 3 місяці ВИВЕСТИ з банків цих 40 млрд?
Люди януковича на місцях ( якщо не на всіх - то на ключових , при чому це не генерали це прості бухгалтера...
Згадай - хто не пропустив януковича в аеропорту Донецька в лютому 2014 році?Генерал?
Простий прикордонник
https://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3309926-yanukovychu-ne-daly-vyletity-z-donetska-derzhprykordonsluzhba
Тому точно так само ті хто прийшов до влади не могли за пару місяців вивести в офшори все що було..

А от за 4 роки , викрадаючи по якихось 1 млн доларів /година - і показуючи в паперах що все нормально -можна.

Дійшло?
Тому 4 роки РЕАЛЬНО курс погіршувався але ПАПЕРОВО показували що все нормально
А от як тільки ті хто прийшли отримали доступ до РЕАЛЬНОЇ інформації - їм прийшлось цю інформацію оприлюднити що АВТОМАТИЧНО привело долар до РЕАЛЬНОГО значення.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27602
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:ось наслідки воукерського псокотизму в штатах


в них ще є запас міцності та простір для маневру
Self-regulating system - до них принципи позитивізму ще біль-менш застосовані
хоча залізному поступу Пекіна їм скоро нічого буде протиставити
а в Україні нема системи крім компрадорсько-олігархічної, цілі якої не корелюють з інтересами суспільства. Зникне ніхто і не згадає крім філологів що будуть вивчати новий фолклор тужливих пісень
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4952
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
 
