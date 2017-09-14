|
|
|
Додано: Нед 21 гру, 2025 20:55
Стацпости як завжди. Біля БЦ стопнули мерса рамного переді мною і Соренто після. Я на 5-метровому седані без зупинки.
Біля Південоукоаінська зупиняли всіх, всі показували ВОД. Але при мені нікого не витягували з машини, всі продовжували
Додано: Нед 21 гру, 2025 21:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Гримаси ющенізму
з одного боку - протоармовір, з іншого - інфільтрування в Україну російського капіталу, усілякі РБК та КомерсантЪы, бойовий бурят на посаді міністра оборони, який зараз закликає до лопатоштрафбатів, а зброю що він розпродавав, кріпакокозачки повинні здобути в бою
Додано: Пон 22 гру, 2025 02:29
менi особисто, все зрозумiло.
на вiдмiну вiд ведучого каналу, бачу все логiчно.
|