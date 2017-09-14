Додано: Пон 22 гру, 2025 09:34

SATAN написав: Banderlog Шо глобально після совка, шо по мєлочі після януковича. Гривня при януковичу не падала.

Не идеализируйте януковоща.

Он нагрёб кучу кредитов на ЧЕ-2012, притом там все гребли, кто мог!

Хотя стадионы и аэропорты - не приносят валюту, если не будет миллионов желающих летать в Украину на "футбольный матч" каждые выходные в ближайшие 30 лет!

Или вот, "Ассоциация с ЕС", к которой все так стремились?

Раздули, типа - ну просто как только Ассоциацию подпишем, так сразу начнёт свои "Богданы" миллионами в Германию продавать!

ну как? Сколько миллионов продали?

ЕС - будут Свой рынок защищать! Своего производителя!



Короче, януковощ - типичный популист, понтовитый притом.

Так он для Львова брал кредиты, не для Донецка, в Донецке за свои олигархи строили. Участие и города-участники были утверждены в 2007.Вот бы Львовский электорат Ющенка и Тягнибока тогда проявил свидомость и принципиальность в неожиданном месте и отказался бы от проведения Евро во Львове, вот тут бы мы сняли шляпы.По поводу ассоциации - вы сами себя накрутили, кто хотел евроассоциации - головали за Ющенко\Тимошенко , но требрвать ее стали почему-то от Януковича, с помаранчевых за нулевой результат в 2005-2010 они чего-то не спросили. Электорат Януковича не требовал с него ни ассоциации, ни отказа от нее, и скидывали его помаранчевые совсем не за экономику, а раскрутили искусственную трагедию из-за "побитых детей" и "отжатых бизнесов". потом уже когда причины стали смехотворными по сравнению с последствиями стали постфактум высасывать из пальца камазы, батоны, экономику.по сравнению с тем сколько сейчас обходится незламность - пара аеропортов и новенькие хундайчкими - сущие копейки, но хотя-бы радовалипопулисты разные бывают. одни строят аеропорты, другие говорят - "не плачьте по разрушенным аеропортам и просто портам, после перемоги враг все вернет с процентами, а запад построит тут золотую витрину"