Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 20:53

Ы жодного поста з тцк ы сп?
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 20:55

Стацпости як завжди. Біля БЦ стопнули мерса рамного переді мною і Соренто після. Я на 5-метровому седані без зупинки.
Біля Південоукоаінська зупиняли всіх, всі показували ВОД. Але при мені нікого не витягували з машини, всі продовжували
Hotab
 
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 21:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Гримаси ющенізму
з одного боку - протоармовір, з іншого - інфільтрування в Україну російського капіталу, усілякі РБК та КомерсантЪы, бойовий бурят на посаді міністра оборони, який зараз закликає до лопатоштрафбатів, а зброю що він розпродавав, кріпакокозачки повинні здобути в бою

fox767676
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 02:29

fox767676з одного боку - протоармовір

менi особисто, все зрозумiло.
на вiдмiну вiд ведучого каналу, бачу все логiчно.
SATAN
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 03:12

Banderlog Шо глобально після совка, шо по мєлочі після януковича. Гривня при януковичу не падала.

Не идеализируйте януковоща.
Он нагрёб кучу кредитов на ЧЕ-2012, притом там все гребли, кто мог!
Хотя стадионы и аэропорты - не приносят валюту, если не будет миллионов желающих летать в Украину на "футбольный матч" каждые выходные в ближайшие 30 лет! :D
Или вот, "Ассоциация с ЕС", к которой все так стремились?
Раздули, типа - ну просто как только Ассоциацию подпишем, так сразу начнёт свои "Богданы" миллионами в Германию продавать! :D
ну как? Сколько миллионов продали?
ЕС - будут Свой рынок защищать! Своего производителя!

Короче, януковощ - типичный популист, понтовитый притом.
Один из тех, кто привел Украину к тому, где мы сейчас. :(
SATAN
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 07:57

хто більше кредитів набрав то ще питання... Но майдан став поворотною точкою в прірву. Ми зараз на рівні не європи а латинської америки і нажаль продовжуєм опускатись. 1
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 08:03

я не держслужбовець, кровосися,
але тоді був заробіток , производства работали,потім стремительная ж опа в европу где мі так потрібні як показали поляцькі фермери
п.с ви на днях зарегистрировались а сообщений как у бота ші
Vadim_
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 09:34

Так он для Львова брал кредиты, не для Донецка, в Донецке за свои олигархи строили. Участие и города-участники были утверждены в 2007.
Вот бы Львовский электорат Ющенка и Тягнибока тогда проявил свидомость и принципиальность в неожиданном месте и отказался бы от проведения Евро во Львове, вот тут бы мы сняли шляпы.
По поводу ассоциации - вы сами себя накрутили, кто хотел евроассоциации - головали за Ющенко\Тимошенко , но требрвать ее стали почему-то от Януковича, с помаранчевых за нулевой результат в 2005-2010 они чего-то не спросили. Электорат Януковича не требовал с него ни ассоциации, ни отказа от нее, и скидывали его помаранчевые совсем не за экономику, а раскрутили искусственную трагедию из-за "побитых детей" и "отжатых бизнесов". потом уже когда причины стали смехотворными по сравнению с последствиями стали постфактум высасывать из пальца камазы, батоны, экономику.
по сравнению с тем сколько сейчас обходится незламность - пара аеропортов и новенькие хундайчкими - сущие копейки, но хотя-бы радовали
популисты разные бывают. одни строят аеропорты, другие говорят - "не плачьте по разрушенным аеропортам и просто портам, после перемоги враг все вернет с процентами, а запад построит тут золотую витрину"
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 10:01

Мойша виграв Волгу в лотерею

Так он для Львова брал кредиты, не для Донецка, в Донецке за свои олигархи строили. Участие и города-участники были утверждены в 2007.
Вот бы Львовский электорат Ющенка и Тягнибока тогда проявил свидомость и принципиальность в неожиданном месте и отказался бы от проведения Евро во Львове, вот тут бы мы сняли шляпы.
По поводу ассоциации - вы сами себя накрутили, кто хотел евроассоциации - головали за Ющенко\Тимошенко , но требрвать ее стали почему-то от Януковича, с помаранчевых за нулевой результат в 2005-2010 они чего-то не спросили. Электорат Януковича не требовал с него ни ассоциации, ни отказа от нее, и скидывали его помаранчевые совсем не за экономику, а раскрутили искусственную трагедию из-за "побитых детей" и "отжатых бизнесов". потом уже когда причины стали смехотворными по сравнению с последствиями стали постфактум высасывать из пальца камазы, батоны, экономику.
по сравнению с тем сколько сейчас обходится незламность - пара аеропортов и новенькие хундайчкими - сущие копейки, но хотя-бы радовали
популисты разные бывают. одни строят аеропорты, другие говорят - "не плачьте по разрушенным аеропортам и просто портам, после перемоги враг все вернет с процентами, а запад построит тут золотую витрину"

не вітрину, а хвортецю,
не золоту, а в кредит,
не запад, а незламники
flyman
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

почему ничего не получилось у помаранчевых в 2005-2010
еще к концу Кучмы проявилось 2 модели евроинтеграции - в НАТО через протекцию Вашингтона, в ЕС через протекцию Берлина.
Для Берлина надо синхронизировапться с москвой, хотя б бы в плане создание газотранспортного консорциума, на чем бы спекулировала оппозиция. Поэтому рещили идти по более стремному. НАТО- пути. Для этого и послали в 2003 войска в Ирак. А от ЕС получили игнор, Европа позволила москве громить Украину в газовых войнах, ни про какой безвиз с кандидатством не было и речи, а когда в 2008 США ненавязчиво заикнулись о членстве Украины в НАТО, получили от Берлина неожиданно жесткий отпор. Но настаивать, ругаться из-за Украмины, не стали - ва это по существу кидок. Какие могли быть после этого электоральные шансы у евроориентированных полит.сил ?
fox767676
