Додано: Пон 22 гру, 2025 12:30

fox767676 почему ничего не получилось у помаранчевых в 2005-2010

Ничего и не могло бы получится, т.к. не было вменяемой Идеологии!Сама идея, что "Украина должна стать частью ЕС" - должна была отталкиваться от основного,Страна - это прежде всего ЛЮДИ!То есть адекватный "путь в ЕС", предполагал бы Развития людей, технгологий, взаимоотношений с Законом, Системы налогообложения - как основы для перераспределения и пр.Нам же, спустили мысль, что мол "Европа нас Проведёт за собой в мир Счастья"!Ну, как слепых котят в коробке.Но, никто и не пытался видеть Украину в ЕС в качестве равноправного, сильного и независимого "Члена"! Да и не должен был, кроме НАС САМИХ!Это всё - результаты наследия совка и предыдущих столетий Рабства.Смотрите в корень.Да нет! Сами, ребята, всё сами.Сколько не меняй "царей", какие бы они ни были, европейские или африканские, они будут думать о своей семье, о своих родных а не о ваших детках.Да, накормят... но забрав еду у одних и передав другим!Сами цари - еду не производят, они просто "перераспределяют" вами же создаваемое!А могут - взять за границей в долг, хоть в США, хоть в россии и ... накормить вас, пообещав "кредиторам" - взамен отдать нашу землю, ресурсы или вот, молодых работяг!Ну нет шары в мире!Лохи, в мировой экономике- счастливо не живут!На мой взгляд, Украине - сначала надо было у себя порядок навести, построить свою сильную экономику, образование, науку и уже потом, вступать в ЕС на Своих Условиях а не как "бедный родственник", с протянутой рукой...Не было и нет идеологии внятной!Спростите себя, друзей -Ответ убьёт наповал! "Запад нам поможет, всё построит, обучит!Фактически, расписались в собственной неполноценности, в неумении самим навести порядок!