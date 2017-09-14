Вот это неожиданный (не знаю для кого) поворот
Мамєнтікі? (с)
Так а паливо що там?
|
|
|
Додано: Пон 22 гру, 2025 12:11
Вже постійна рубрика від хантера «начялісь мамєнтікі»
Мамєнтікі? (с)
Так а паливо що там?
Додано: Пон 22 гру, 2025 12:30
Ничего и не могло бы получится, т.к. не было вменяемой Идеологии!
Сама идея, что "Украина должна стать частью ЕС" - должна была отталкиваться от основного, "КАКОЙ ЧАСТЬЮ?"
Страна - это прежде всего ЛЮДИ!
То есть адекватный "путь в ЕС", предполагал бы Развития людей, технгологий, взаимоотношений с Законом, Системы налогообложения - как основы для перераспределения и пр.
Нам же, спустили мысль, что мол "Европа нас Проведёт за собой в мир Счастья"!
Ну, как слепых котят в коробке.
Но, никто и не пытался видеть Украину в ЕС в качестве равноправного, сильного и независимого "Члена"! Да и не должен был, кроме НАС САМИХ!
Это всё - результаты наследия совка и предыдущих столетий Рабства.
Смотрите в корень.
Мы ищем, что "Появится добрый, народный Гетьман, Царь.. ну там Иисус спустится с Небес и всё порешает за нас самих! Научит английскому, даст технологии, построит заыводы и фабрики, излечит больных и накормит голодных!
Да нет! Сами, ребята, всё сами.
Сколько не меняй "царей", какие бы они ни были, европейские или африканские, они будут думать о своей семье, о своих родных а не о ваших детках.
Да, накормят... но забрав еду у одних и передав другим!
Сами цари - еду не производят, они просто "перераспределяют" вами же создаваемое!
А могут - взять за границей в долг, хоть в США, хоть в россии и ... накормить вас, пообещав "кредиторам" - взамен отдать нашу землю, ресурсы или вот, молодых работяг!
Ну нет шары в мире!
Лохи, в мировой экономике- счастливо не живут!
На мой взгляд, Украине - сначала надо было у себя порядок навести, построить свою сильную экономику, образование, науку и уже потом, вступать в ЕС на Своих Условиях а не как "бедный родственник", с протянутой рукой...
Не было и нет идеологии внятной!
Спростите себя, друзей - какой ты видишь Украину в Будущем?
Ответ убьёт наповал! "Запад нам поможет, всё построит, обучит!
Фактически, расписались в собственной неполноценности, в неумении самим навести порядок!
Додано: Пон 22 гру, 2025 12:40
выборам БЫТЬ!
Додано: Пон 22 гру, 2025 12:42
для частичной десуверенизации , а евроинтеграция это как раз оно и есть, особой идеологии не надо.
Достаточно было продемонстрировать готовность играть по общим правилам, и подчинять свои интересы общим, хотя бы на примере газотранспортного консорциума.
Ни пермаментно кризисную, ни сильную 50 миллионную Украину полноценно в ЕС не ждали. Задача не имела алгоритмического решения. Но какой-то суррогат в виде безвиза, кандидатства, таможенного соглашения, гармонизации стандартов и протоколов типа SEPA был возможен тогда, но и на это не спромоглися
Идеология нужна как раз для полного суверенитета, и собственных блоков, но это вообще отдельная тема.
Додано: Пон 22 гру, 2025 12:53
система з трьох тіл нестабільна
ЄС тандем двох Франції та Німеччини, а "система з трьох тіл" нестабільна за визначенням, неповноцінна Вишеградська четвірка і які заморочки в Унії
Додано: Пон 22 гру, 2025 12:56
Іншими словами Європа хотіла дружити з РФ і дружила, а Україна (зі своєю євроінтеграцією) була як 5 колесо до воза.
Додано: Пон 22 гру, 2025 13:00
до 4 стадії
Востаннє редагувалось flyman в Пон 22 гру, 2025 13:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 22 гру, 2025 13:02
fox767676 Причём тут "консорциум"?
Какие "общие правила"?
Например, Вы и правда верили в то, что к примеру Германия и Франция- заинтересованы в переносе своего производства в Украину, включая разработку товаров?
Зачем им это? Построить в Украине фабрики и заводы, институты ... чтобы украинские авто продавались в Европе? Конкуренцию себе создать???
Может Вы решили, что они бы нам миллиарды на дотацию нашего Сельского Хозяйства выдали и двери настежь для продукции открыли, а своих производителей... убили?
Может - бесплатно бы в наших институтах преподавать системотехнику и пр. стали?
Им оно - зачем?
У них свои "семьи"!
И нас, там ждали именно как "Дешевые Ресурсы"!
Виновны - мы сами. Вернее, так сказать "Селяне".
Люди, которые не читали книжек, не разбираются в экономике на элементарном уровне ... а просто "Хочуть жити заможно!"
Слово классное, Заможно! Вероятно - имеет связь с "замужньо"
Выйти Замуж "за папика", пусть кормит, поит, тр......
АУ! Есть ДВА пути, как жить хорошо для Девушки(Украины)!
Самой быть Кем-то в этой жизни!
И с мужем, создавать Семью - Клан, продолжение Рода, фактически - быть на равных!
Второй путь, просто быть "прислугой" тому же мужу! Исполнять его похоти!
Всё просто, ребята.
Если МЫ сами себя не уважаем, не ценим то, что дали нам предки, если сами ждём "Мудрого Спасителя" - никто нас уважать и ценить не будет!
Уважают и Ценят тех, кто Сам может навести порядок в своей семье!
Додано: Пон 22 гру, 2025 13:03
Додано: Пон 22 гру, 2025 13:05
за селян обідно
У селян свої клопоти, і явно не вони робили вибір в Нату/ЄС
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, flyman, SATAN і 2 гостей
|