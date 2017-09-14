|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 22 гру, 2025 14:50
АндрейМ написав: andrijk777 написав:
Росія також показала слабкість, але отримала бонус - території
Бонус??? Зруйновані території без людей - бонус? У рф не вистачає території? Я б сказав, що і АРК й інші окуповані території материкової України - скоріше тягар, а не "бонус". рф нічого не отримала з цієї війни. Якщо ми виходимо з того, що метою рф було створити "сфери впливу", щоб їх "поважали", як заявив путін, то нічого, окрім шматків території, рф не отримала. Я думаю, що в керівництві рф навіть не знають що там рф контролює чи ні.
Так, це величезний бонус.
Війни зазвичай ведуться за території. І зазвичай завойовані території переможець отримує надовго(назавжди). Тільки не треба про розпад СРСР, розпад СРСР - це досить унікальне явище(тобто рідкісне).
Ви не знаєте мети рф(мети путіна) і я не знаю. Тому давайте не будемо "з цього виходити".
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7144
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 гру, 2025 14:55
budivelnik написав: andrijk777 написав:
Стратегічно побудова прямих, коротких газопроводів які не перетинають інші країни - це прямо в рази краще ніж українські газопроводи. - це прям очевидно очевидно.
Та й ризики прямих газопроводів прям в рази нижчі ніж через Україну(і інші країни).
Я не бачу жодного аргументу чому прямі газопроводи гірші за українські.
Спочатку нафантазувався термін
Прямі Газопроводи
Потім на нафантазоване наклалась інша фантазія - чому це краще....
Коротенька довідкаю
1 Газопровід це труби+вимірювальні+перекачувальні станції
2 Ми не маємо ЖОДНОГО відношення до відтинків труб які лежать в росії так і до відтинків труб які йдуть по Європі....
3 Наш ГАЗОПРОВІД і є ПРЯМИМ газопроводом
БО
На кордоні рф і Україна стоїть вимірювально-перекачувальна станція станція яка
а - вимірює
б- перекачує з труби рф в трубу України
По території йде по НАШИМ перекачувальним і трубам
На виході стоїть вимірювально-перекачувальна станція
ЯКА
а - вимірює
б - перекачує з наших труб в Європейські.
Створити прямо з рф в Європу - тільки через
прямі
+або Білорусь-польща
або Україна-Європа
або по дну Балтики
інших варіантів це хіба СПГ танкерами.
Який газопровід ближчий для доставки газу з РФ до Німеччини, Український чи Північний потік?
Найкоротший і ближчий для доставки газу з РФ до Німеччини — це “Північний потік” (Nord Stream), бо він іде безпосередньо під Балтійським морем від Росії до Німеччини.
🔹 Північний потік — магістральний підводний газопровід, що з’єднує газотранспортну систему РФ з Німеччиною через Балтійське море, тому що фізично він значно коротший і прямує без зайвих “заходів” через транзитні країни.
🔹 Український транзит — газ із Росії надходить до Європи через систему газопроводів, що проходить через територію України, а вже потім маршрутизується до Німеччини через Європейську мережу. Це довший шлях і включає додаткові відрізки в Центральній/Східній Європі.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7144
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 гру, 2025 15:05
fox767676 написав: andrijk777 написав:
Тут ви просто на чорне кажете біле.Стратегічно
побудова прямих, коротких газопроводів які не перетинають інші країни
- це прямо в рази краще ніж українські газопроводи. - це прям очевидно очевидно.
Та й ризики прямих газопроводів прям в рази нижчі ніж через Україну(і інші країни).
Я не бачу жодного аргументу чому прямі газопроводи гірші за українські.
а якщо в комплексі подивится ?
Була би вісь Берлін-Москва-Пекін - ніякі б диверсії не зупинили би німецьку економіку
Не зрозумів. Що означає "в комплексі"?
І ви перебільшуєте роль диверсії(підриву). Ви якось забуваєте що це РФ перша почала обмежувати постачанні газу через ПП! Іншими словами РФ почалась займатись звичайним шантажем. І Європа все зрозуміла, нажаль пізно.
Європа відмовилась від російського трубопровідного газу саме через цей шантаж а не через підриви ПП.
Від склапленого газу не відмовились бо його легко замінити і відповідно шантажувати ним не вийде.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7144
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|174545
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|371314
|
|
|6076
|1068993
|
|