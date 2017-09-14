RSS
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 23:59

ви ще берете участь

  Господар Вельзевула написав:В новостях прям таки собираются принимать какой-то одноразовый закон про выборы.
Оказывается , конституция прямо не запрещает выборы, вот что чобит Трампа под тощий зеленый зад делает.
Скорее всего это очередная перемога, кофе в Ялте и прочее ссание в уши , пардон, веселые шутки и юмор от известного коллектива, но все же.
А случись они (выборы)- то за кого?
Непроходных народных героев, которые за все хорошее и против всего плохого- не упоминать, они непроходные.
Плебс будет выбирать из известного дворянского рода.
Кто там у нас?
Юля-смешно, ей пороблено.
Петро-спасибо,что оттянул войну и дал стать на ноги, но увы, он не Трамп и второго раза не будет.
Любой человек сейчас занимающий должность при дворе- медведпут номер 2
Залужный- сразу валю за бугор,если успею, первое что он сделает-закроет границы для всех, включая детей, женщин и пенсов.
По приколу- ну Гончаренко веселый, люблю его рассказы про "кафедры зеленизма" и все такое.
Можно попробовать за честного человека с психическими отклонениями- Марьяну. Хуже не будет (с)
А если серьезно-нет альтернативы на самом деле.Каждый новый президент загонял Украину во все большую ОПу, и еще одного она не переживет.
Голосовать буду за Володимира Першого, и я не шучу.
"Из всех зол выбирают меньшее" (Аристотель)

ви ще берете участь в лохотроні із "ківаловськими" серверами?
ви були за Ка чи за Ку?
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 00:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:ви були за Ка чи за Ку?


Вангу спитали перед 2им туром 1994
- "Бережіть Льоню, він хороший!"
я то помню, а вельзевула в то время в ясли водили
вы бы еще его про ланового с плющом спросили
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 00:13

  fox767676 написав:
  flyman написав:ви були за Ка чи за Ку?


Вангу спитали перед 2им туром 1994
- "Бережіть Льоню, він хороший!"
я то помню, а вельзевула в то время в ясли водили
вы бы еще его про ланового с плющом спросили

Это она про Брежнева говорила
Просто её 12 лет не хотели расстраивать шо он "того"...
По теме.
Давайте я с ИнвесторомПандой возглавлю Банковую,
Я честен, принципиален, строен, отпраалю на Ростов всех этих "з-нэ-тым-ВОС-уставших" в один конец и полицаев с ними до кучи на Кубань , а Панда будет притягивать гроши ЕС и ФРС.
Как мёд с улика тягать будет.
Как гризли прям.
Наш троещинский гризли.
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 00:16

повний пандець і 90 ярдів євромеду

  барабашов написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:ви були за Ка чи за Ку?


Вангу спитали перед 2им туром 1994
- "Бережіть Льоню, він хороший!"
я то помню, а вельзевула в то время в ясли водили
вы бы еще его про ланового с плющом спросили

Это она про Брежнева говорила
Просто её 12 лет не хотели расстраивать шо он "того"...
По теме.
Давайте я с ИнвесторомПандой возглавлю Банковую,
Я честен, принципиален, строен, отпраалю на Ростов всех этих "з-нэ-тым-ВОС-уставших" в один конец и полицаев с ними до кучи на Кубань , а Панда будет притягивать гроши ЕС и ФРС.
Как мёд с улика тягать будет.
Как гризли прям.
Наш троещинский гризли.

ви пропонуєте повний пандець
у вулику 90 ярдів євромеду,
це не я, це так Дроздов казав:
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 00:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Давайте я с ИнвесторомПандой возглавлю Банковую,
Я честен, принципиален, строен, отпраалю на Ростов всех этих "з-нэ-тым-ВОС-уставших" в один конец и полицаев с ними до кучи на Кубань , а Панда будет притягивать гроши ЕС и ФРС.
Как мёд с улика тягать будет.
Как гризли прям.
Наш троещинский гризли.

сколько можно тасовать засаленную колоду птенцов стельмаха
наш троещинский панда-тягнимёд брат-близнец другого бджоловода, такой же хронический монетарист наломавший дров в АПБ Украина, и ни капли не раскаивающийся. Он даже не в состоянии понять а что же там было не так.
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 00:21

Василь-Рівне Ціна російської нафти опустилася нижче $34 за барель, — Bloomberg https://ukranews.com/ua/news/1124144-ts ... -bloomberg

Припустимо, Ви - розумний українець!
Якщо почули про нафту, якщо Вам цiкавi тенденцiї свiтового ринку, що Ви будете робити?
Звiсно, будете дивитись не "укрньюз" а Свiтовi ресурси!
Вiдкриїте графiк фьючерсiв, подивитесь на позицiї комерсiв, нон-комерсiв, почитаєте що з запасаму у США, що там ОПЕК на 2026 вирiшив тощо.
I потiм, як дiйсно - Розумна людина, можете щось прогнозувати!

На тому тижнi, я - закуповув фьючi, "proptrading".
Навiть тут написав того тижня - "Купуйте нафту", та кiлька слiв - Чому!
Знаєте, нуль реакцiї!
Походив по вашому сайту, нажаль - майже вiдсутня активнiсть щодо обговорення фондових ринкiв!
Хоча, Ви повиннi розумiти, що свiтова економiка бiльше впливає на наше майбутнє, анiж усi пiтуни купою! :D

Так от. З того тижня Light подорожчав на 3 бакси. Це, майже 5%.
Це, перед новим роком!
Якщо аналiзувати тенденцiї, енергоносiї й далi будуть дорожчати.

Дивiться, я "на пальцях" висловловив свої мотиви!
Ви ж менi, як пролетарiй - Гаслами та посиланням на якiсь незрозумiлi прогнози! :)

Не цiкаво.
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 00:24

fox767676 Вангу

Кто такая Ванга?
У нас тут, половина района, после конкретной дозы - круче любой Ванги прогнозирует!
Ребята. Прогнозы - надо Обосновывать!
Лёня хороший? Какой Лёня? Чем он хороший?

И снова, вы массово ищете Спасителя! Доброго Царя!
Да не бывает таких!
Ну нет лохов наверху, понимаете? :D
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 00:25

  SATAN написав:
fox767676 Вангу

Кто такая Ванга?
У нас тут, половина района, после конкретной дозы - круче любой Ванги прогнозирует!
Ребята. Прогнозы - надо Обосновывать!
Лёня хороший? Какой Лёня? Чем он хороший?

И снова, вы массово ищете Спасителя! Доброго Царя!
Да не бывает таких!
Ну нет лохов наверху, понимаете? :D


Что это за чудовище новое ?
Вельзевул, это из вашей бригады?
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 00:25

Господар Вельзевула А если серьезно-нет альтернативы на самом деле.Каждый новый президент загонял Украину во все большую ОПу, и еще одного она не переживет.

Осталось ответить - Почему так?
Всё - на поверхности!
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 00:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

какой-то шабаш неправедных сил
надо блокироваться с бандерлогом
энтропия превысила все допустимые пределы
