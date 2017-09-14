|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 23 гру, 2025 13:31
SATAN
Ваше повідомлення стерли, але я написав велику відповідь.
1)Ви сильно переоцінюєте посаду президента. Президент не Бог. Почнемо з того що в часи Ющенка закони приймав не президент а Верховна рада! Це зараз Зеленський робить що хоче бо у нього є більшість в ВР і + війна.
2)Ок, приймуть. І? Зібрати гроші не проблема, а куди ті гроші підуть? Вкрадуть, наприклад. Хто винуватий? Знову президент? Президент не може контролювати все і всіх!
3)Про пенсію взагалі смішно. Вникніть в це питання глибше і не пишіть фігні.
І останнє - війна.
1)Народ ніхто нічого не питав і не питає. У нас не пряма демократія!
2)Більшість рішень приймає влада(і конкретно Зе). Він завів нас в цю ситуацію - тому на ньому і відповідальність. Не треба перекидати відповідальність за сьогоднішню ситуацію на народ.
3)Я переконаний що Зе діє виключно як вигідно йому особисто, народ у нього на 2-3 місці. Тому такий результат.
Плюс він не мислить стратегічно(в плані народу, держави). Для себе він звичайно мислить стратегічно. Для себе він все робить ідеально правильно(як і усі люди, власне).
andrijk777
Повідомлень: 7154
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Вів 23 гру, 2025 13:32
Letusrock написав:
з просторів інтернету
Текст не мій а аналіз chat gpt , тому всі питання до ШІ, але аналіз вийшов цікавий.
Можу. Ось прогноз, без прикрас і з холодною логікрою — що ймовірно чекає Україну, якщо жорстка мобілізація поєднується із завезенням трудових мігрантів з бідних країн.
Це формула соціального вибуху + деградації довіри до держави, а не «порятунку економіки».
1️⃣ Розрив суспільного договору
Держава фактично каже:
громадяни → фронт / примус / ризик смерті
мігранти → робота / зарплата / відносна безпека
📉 Наслідок:
зникає відчуття спільної долі
формується переконання: «ця держава не для своїх»
лояльність тримається лише на страху, не на згоді
2️⃣ Вибух тіньової економіки
Жорстка мобілізація + страх = ухиляння, робота «в тіні», корупція, шантаж через ТЦК
Додай сюди мігрантів:
демпінг зарплат, витіснення місцевих, зростання напруги на ринку праці
📌 Результат: рабська модель економіки, а не відновлення.
3️⃣ Соціальна агресія (горизонтальна)
Конфлікт не з владою, а між людьми:
«мобілізований» vs «не мобілізований»
місцевий vs мігрант
легальний працівник vs тіньовий
Це класична схема:
коли суспільству страшно — його ділять, щоб воно не дивилось вгору
4️⃣ Крах легітимності мобілізації
Мобілізація працює лише тоді, коли:
є справедливість, є рівність правил, є довіра
При паралельному завезенні дешевої робочої сили:
мобілізація сприймається як покарання за громадянство
служба = не честь, а програш у лотереї
📉 Це веде до:
саботажу, дезертирства, падіння бойового духу
5️⃣ Довгостроково — відкладений вибух
Навіть якщо зараз все «затиснуть»:
війна закінчиться, люди повернуться - питання несправедливості нікуди не зникне
І тоді:
різкий сплеск радикальних рухів, масова недовіра до інститутів, запит на жорсткий реванш або «сильну руку»
Висновок (жорстко)
Мобілізація + імпорт дешевої праці без чесних правил — це не стратегія перемоги,
це стратегія виживання системи за рахунок суспільства.
Держава, яка:
забирає життя у своїх і замінює їх чужою робочою силою — втрачає моральне право вимагати лояльності.
не тільки життя, а й здоров'я, та змогу працювати так повноцінно, як демобілізований(списаний) міг працювати до 22року.
Це не тільки каліцтва у вигляді ампутацій та зібрані на шплінтах кістки з пересадженими м'язами, а й контузії, психічні розлади у тих, хто посидів й посивів у окопі з розірванними рештками побратимів, а йому треба робити наприклад вчителем чи водієм, та хоч токарем, і тепер він без психитропів та чарки не може навіть заснути, не те що відробити зміну у 8-12 годин.
барабашов
Повідомлень: 5546
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
Додано: Вів 23 гру, 2025 14:05
Vadim_ написав:
цирк на дроті, на влк докажи врачам шо ти хворий?
Ніякого цирку нема. ви неуважно читаєте те, що писали призвані камради. Принцип у влк такий ж як в комісії по інвалідності. Доказуєш сам.
Для прикладу, у Вас гіпертонія через часте і надмірне вживання кави
На влк поміряли, дійсно вище норми. Далі албанські питанння
1. А який у вас тиск робочий? (Мож ви себе нормально відчуваєте і після цього?
)
2. Ви лікувались? Якщо ні то замір ні про що не свідчить. Мож ви просто рознєрвнічались? Доводять таблетками до норми і вперед.
На лікування з влк вас не пішлють, вони не лікуванням заняті.то не їх проблема.
3. Навіть яащо у вас є якісь документи, вони можуть потєрятись)
Трохи по іншому працює влк після лікуванння поранень.
Но.
Для прикладу їхав на автомобілі один знайомий майор рік тому вночі по фронтовій дорозі митися і не розминувся з танком.
Неудачно висловився розминувся, но не до кінця удачно.
Машина в смятку, майору потрощило ноги.
1. Травма не бойова, виплат за поранення не положено.
2. Лікування не безкінечне. Зараз Влк признали непридатним на півроку,
зарплату вже три місяці не платять, но він має бути в частині поки не звільниться, зараз подав документи на звільнення і на відпустку щоб тут не стирчати.
Висновок влк не підстава для одномоментного звільнення) тут не так працює як в тцк. треба зібрати документи, подати і дочекатись поки пройде бюрократична процедура, обично півтори місяці дивляться чи з документами норм.
Banderlog
Повідомлень: 4261
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 111 раз.
2
1
Додано: Вів 23 гру, 2025 14:34
барабашов написав:
Заганяють, не сумнівайся. По дворах стоять бусики - чекають, що
Бандерлогу - якый там кулемет иржавый, мой вус и диплом подразумевают не менее чем РВСН и удар Фламингами по всей уставленной .
Кстати, румун - с прошедшим тебя праздником, сам энергомеханический факультет заканчивал, и когда то даже мечтал распилить на лом и цветмет заводы Ленина и Петровского!
дякую , з прошедшим тебе днем міліції.
З вусом там не все так однозначно, в тебе є і 100 вос. Це піхотний командир з ржавим кулеметом) і вродь міняти офіцерам нізя, но якщо ти согласишся то можно. Я согласився. ) так що в мене зара три вос) а це на мінуточку, ніфіга собі)
Єдине, що зара мішає в любий момент коли командування тобою недовольне хапнути ржавий кулемет то нізя ставити на посаду нищу ніж ти займаєєш та чим тобі положено по званію, без твого дозволу.
Я вже одного разу погодився з пониженням но відповідно звання.
Зараз мені в піхоті треба мінімум роту давати і то з погодження. Но чув що 3тя штурмова якусь там переатестацію замутила і непідходящих офіцерів таки піханула в окопи. Так що не кажи гоп. Вус не помєха стати героєм.) Для солдата взагалі. Відносна гарантія тіки висновок влк про обмежену придатність, но не так шо прям стопудово, а якщо ти відмовишся від виконання бойового завдання бо ти обмежений то тобі нічого не буде, но ти можеш і согласитись)
Banderlog
Повідомлень: 4261
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 111 раз.
2
1
Додано: Вів 23 гру, 2025 15:02
Banderlog написав: Vadim_ написав:
цирк на дроті, на влк докажи врачам шо ти хворий?
Ніякого цирку нема. ви неуважно читаєте те, що писали призвані камради. Принцип у влк такий ж як в комісії по інвалідності. Доказуєш сам.
Для прикладу, у Вас гіпертонія через часте і надмірне вживання кави
На влк поміряли, дійсно вище норми. Далі албанські питанння
1. А який у вас тиск робочий? (Мож ви себе нормально відчуваєте і після цього?
)
2. Ви лікувались? Якщо ні то замір ні про що не свідчить. Мож ви просто рознєрвнічались? Доводять таблетками до норми і вперед.
На лікування з влк вас не пішлють, вони не лікуванням заняті.то не їх проблема.
3. Навіть яащо у вас є якісь документи, вони можуть потєрятись)
Трохи по іншому працює влк після лікуванння поранень.
Но.
Для прикладу їхав на автомобілі один знайомий майор рік тому вночі по фронтовій дорозі митися і не розминувся з танком.
Неудачно висловився розминувся, но не до кінця удачно.
Машина в смятку, майору потрощило ноги.
1. Травма не бойова, виплат за поранення не положено.
2. Лікування не безкінечне. Зараз Влк признали непридатним на півроку,
зарплату вже три місяці не платять, но він має бути в частині поки не звільниться, зараз подав документи на звільнення і на відпустку щоб тут не стирчати.
Висновок влк не підстава для одномоментного звільнення) тут не так працює як в тцк. треба зібрати документи, подати і дочекатись поки пройде бюрократична процедура, обично півтори місяці дивляться чи з документами норм.
почитавши вас ,як практика, мені ще дужче "захотілось" на влк і у тчк і сп і у окоп
, захищати таку владу
Vadim_
Повідомлень: 4144
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 512 раз.
Додано: Вів 23 гру, 2025 15:21
Знайомий розповів
Йшов він на вихідних по корчам одного з приватних секторів. Реальні корчисті корчи
Стояв бусик, знайомий пройшов повз бусик, після чого бусик рушає, обганяє та перегороджує дорогу ...
З бусика виходять 1 поліцейський та 2 ТЦК
Хтось вже здогадався, що було далі ?
Ні, далі сюжет не цікавий )
Знайомий бере свій смартфон, входить в Резерв+, показує в своїх руках і запитує:
- Це до кого з вас звертатись ?
2 ТЦК одразу зробило вигляд, що їх там немає
Поліцейський подивився в Резерв+ і сказав:
-- Щасливої дороги
pesikot
Повідомлень: 12917
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Вів 23 гру, 2025 15:37
pesikot написав:
Знайомий розповів
Йшов він на вихідних по корчам одного з приватних секторів. Реальні корчисті корчи
Стояв бусик, знайомий пройшов повз бусик, після чого бусик рушає, обганяє та перегороджує дорогу ...
З бусика виходять 1 поліцейський та 2 ТЦК
Хтось вже здогадався, що було далі ?
Ні, далі сюжет не цікавий )
Знайомий бере свій смартфон, входить в Резерв+, показує в своїх руках і запитує:
- Це до кого з вас звертатись ?
2 ТЦК одразу зробило вигляд, що їх там немає
Поліцейський подивився в Резерв+ і сказав:
-- Щасливої дороги
так могут не только лишь все(с)
Vadim_
Повідомлень: 4144
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 512 раз.
Додано: Вів 23 гру, 2025 15:40
Vadim_ написав: pesikot написав:
Знайомий розповів
Йшов він на вихідних по корчам одного з приватних секторів. Реальні корчисті корчи
Стояв бусик, знайомий пройшов повз бусик, після чого бусик рушає, обганяє та перегороджує дорогу ...
З бусика виходять 1 поліцейський та 2 ТЦК
Хтось вже здогадався, що було далі ?
Ні, далі сюжет не цікавий )
Знайомий бере свій смартфон, входить в Резерв+, показує в своїх руках і запитує:
- Це до кого з вас звертатись ?
2 ТЦК одразу зробило вигляд, що їх там немає
Поліцейський подивився в Резерв+ і сказав:
-- Щасливої дороги
так могут не только лишь все(с)
Ти ж теж так можешь ...
pesikot
Повідомлень: 12917
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Вів 23 гру, 2025 15:44
pesikot написав: Vadim_ написав: pesikot написав:
Знайомий розповів
Йшов він на вихідних по корчам одного з приватних секторів. Реальні корчисті корчи
Стояв бусик, знайомий пройшов повз бусик, після чого бусик рушає, обганяє та перегороджує дорогу ...
З бусика виходять 1 поліцейський та 2 ТЦК
Хтось вже здогадався, що було далі ?
Ні, далі сюжет не цікавий )
Знайомий бере свій смартфон, входить в Резерв+, показує в своїх руках і запитує:
- Це до кого з вас звертатись ?
2 ТЦК одразу зробило вигляд, що їх там немає
Поліцейський подивився в Резерв+ і сказав:
-- Щасливої дороги
так могут не только лишь все(с)
Ти ж теж так можешь ...
ні ,я ухилянт який плате податки
Vadim_
Повідомлень: 4144
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 512 раз.
Додано: Вів 23 гру, 2025 15:48
SATAN написав:andrijk777
1. Президент - повинен виконувати свої передвиборчi обiцянки.
Якби кандидат пропонував увести податки на житло в залежностi вiд вартiстi, обгрунтував - чому це потрiбно та його пiдтримали виборцi, Рада не змогла би блокувати процес. Але, повiрте менi, якби щось подiбне хтось озвучив, його би не обрали!
Якби вже обраний президет таке запропонував на розгляд(чи його партiя) - його би просто знесли! Менталiтет!
2. Народ, через своє вiдношення - впливає на Закони!
Не треба Майданiв! Була змога просто писати на форумах.
Але, однi мовчать, iншi кричать. Тих, хто кричить - чують!
Все логiчно. Якби хтось був проти, то не мовчав би.
3. Щодо ПФ. У нас 10 мiльйонiв пенсiонерiв та "солiдаристский" фонд, фактично.
А буде - ще бiльше пенсiонерiв, вiйськових з великими пенсiями.
Де взяти грошi? Пiдвищити податки?
I якi Захiднi iнвестори будуть iнвестувати у створення робочих мiсць, якщо у нас податки будуть вищi, нiж у Китаї чи Iндiї а можливо й у ЕС?
А якщо й енергоносiї будуть по евроцiнам та зарплата плюс податки, то нiмцям вигiднiше буде розвивати свої пiдприємства а не створювати у нас.
Якщо ж Захiд не буде створювати у нас робочi мiсця, просто всi емiгрують, хто щось може робити!
4.Щодо Вкрадуть.
Якби ще тодi, зараз пiзно, увели податок на житло в задежностi вiд вартiстi, люди бiльше б несли на депо. Банки - iнвестували би у виробництво!
А так, грошi текли й будуть текти туди, де комфортно та бiльший профiт!
Сьогоднi й зараз а не через 20 рокiв!
Крiм того, у нас навiть не створили Культуру особистого iнвестування, аналiзу механiзмiв тощо!
Просто, запитайти знайомих, чому вони не iнвестували у iноземнi фонди чи навiть не створили приватнi ферми з майнингу у 2011-2022 роках?
Так... вони "непаэтимделам"!
Незрозумiло це все для пересiчного!
Ось.. доляр, золото, житло... Тесла нова, це "ясно й понятно"
А то акцiї там, фонди...ще опцiони скажiть, то "непоньятно". Ставки на спорт! Крутiть слоти!
Ось, наше всьо!
Що, брехня? Та нi - реальнiсть!
Фонда чи опцiони, там треба мiзки вмикати!
А "ставки на спорт", просто... тискай та вiруй, що тобi Пощастить!
1.Ні, не повинен. Це не записано в ніяких законах.
2.Так, звичайно впливає. Але а)президент не все може, навіть якщо хоче б)президент має власні інтереси, наприклад думає за рейтинг.
3.Буде погано. Тут питання не до президента. Це питання "в повітря".
4.Це складно. Якби все було так просто і давало профіт - 100% зробили б. Я особисто проти податків на майно - багаті уникнуть, будуть платити тільки бідні.
Ви точно помиляєтесь в одному - думаєте що це все зробити легко. Ні. Важко. Треба жертвувати собою заради держави. Але можливо. Треба тільки бажання. У жодного нашого президента бажання не було, власна шкура завжди була важливіша.
andrijk777
Повідомлень: 7154
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
