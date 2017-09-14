Banderlog написав:

Логіка тут простіша. Армійська.Має бути написано - під час виконання бойового завдання, згідно розпорядження командира N___ від 23. 12 2025 в результаті прильоту ракети на позиції бпла отримав поранення ст. Лейтенант satan. Одірвало ногу форма 100 з медпункту брига додається. Під час виконання бойового завдання ст. Л-нт Satan не перебував в станІ алкогольного чи наркотичного спяніння був в засобах захисту. Зброя закріплена за Satan, ак 75 N_____ була знищена/втрачена в результаті ракетного удару. Далі паспортні дані, код, ФІО дуже бажано без помилок.короч тексту на півтори листка І це треба внести в журнал бойових дій, завірений витяг з якого є підставою для виплат. Під час перебування на службі і виконання бойового завдання це різне, ще може бути в результаті необережного поводження зі зброєю, або в наслідок біологічної смерті)Нє, через суд щось мож і поправити що не так записано, але далеко не все і це потребує маломальськи лічної ініціативи.Щодо загиблого то свідчення, що хтось бачив як ст лнт Satan одбив ногою ракету і сплив кровю мало, треба іще предявить тушку Satanінакше буде записано вважати безвісти зниклим, евакуація тіла через обстрілу з боку противника затруднена.