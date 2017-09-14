|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Вів 23 гру, 2025 18:10
Banderlog написав: stm написав:
Абсолютно вірно. Але деяких командири користуються незнанням Закону комбайнера Миколи. А не повинні, повинна бути система яка командира ідіота відправить у окоп на пониження звання за втрати бойового складу, або за втрати позицій .
знання закону комбайнером мало йому допоможе, так як командир не зобовязаний кожному миколі давати наказ в письмовій формі під підпис . Окрім того є воєнна необхідність. Те що вам там положено 3 х разове харчування, баня раз в тиждень, і больнічний по грипу не значить, що якщо ви сидите на позиції можно встати і піти
А так знайте собі на здоровя закон. Положено отпуск 30 днів? Дав командир в 23му році лиш 5 то будь довольний. Шо там іще положено? Отпуск по убд? Ну то на нього носок положено)
І тд і тп.
А щодо командирів в окоп, так вони теж можуть в сзч на тих самих підставах, що і комбайнер який не хоче в окоп:lol:
Це не так.
Наказ це те що має бути двостороннє.
Тому кримінальний кодекс ст.41
2. Наказ або розпорядження є законними, якщо вони віддані відповідною особою в належному порядку та в межах її повноважень і за змістом не суперечать чинному законодавству та не пов'язані з порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина.
3. Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно кримінально протиправний наказ або розпорядження.
-
stm
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 18:10
andrijk777 написав: whois2010 написав:
Вважаю, всі податки громадянин має платити самостійно. Можливо після цього в голові у декого виникнуть питання до влади "за что я плачу".
ЄСВ - це не податок.
"за что я плачу" ЄСВ? - Щоб сьогоднішні пенсіонери мали пенсію.
До чого тут влада? Чому питання "до влади"?
whois2010 написав:
Пенсія 140 доларів сьогодні = майже 5900грн. У багатьох пенсіонерів така? Моя мати, проробивши на шкідливому виробництві, отримує 4 тис з копійками.
Розмір пенсії треба рахувати інакше. Наприклад, людина працювала і кожен місяць платила по 140 баксів ЄСВ. Щоб отримувати пенсію, стаж має бути 35 років. 35*12*140 = 58800 доларів. Плюс складні відсотки. І от з цієї суми отримувати виплати в якості пенсії. А якщо не дожив і помер, то залишок передається спадкоємцям.
Зараз примчить Будівельник, зробить розрахунки більш точні, сторінок на вісім.
Це не працює. Ні в одній країні такого чомусь не має. Довго пояснювати чому.
По пенсії - алгоритм дуже простий: багато країна - велика середня пенсія, бідна - маленька. Все просто.
Самостійна Оплата податків окремо і питання до менеджерів щодо якості витрат. ЄСВ окремо. Не треба змішувати і цитувати як мої фрази
-
whois2010
-
-
1
3
Додано: Вів 23 гру, 2025 18:11
andrijk777 написав: whois2010 написав:
Вважаю, всі податки громадянин має платити самостійно. Можливо після цього в голові у декого виникнуть питання до влади "за что я плачу".
ЄСВ - це не податок.
"за что я плачу" ЄСВ? - Щоб сьогоднішні пенсіонери мали пенсію.
До чого тут влада? Чому питання "до влади"?
whois2010 написав:
Пенсія 140 доларів сьогодні = майже 5900грн. У багатьох пенсіонерів така? Моя мати, проробивши на шкідливому виробництві, отримує 4 тис з копійками.
Розмір пенсії треба рахувати інакше. Наприклад, людина працювала і кожен місяць платила по 140 баксів ЄСВ. Щоб отримувати пенсію, стаж має бути 35 років. 35*12*140 = 58800 доларів. Плюс складні відсотки. І от з цієї суми отримувати виплати в якості пенсії. А якщо не дожив і помер, то залишок передається спадкоємцям.
Зараз примчить Будівельник, зробить розрахунки більш точні, сторінок на вісім.
Це не працює. Ні в одній країні такого чомусь не має. Довго пояснювати чому.
По пенсії - алгоритм дуже простий: багато країна - велика середня пенсія, бідна - маленька. Все просто.
ще один спеціаліст по всім пенсійним системам всього світу
-
flyman
-
-
1
4
Додано: Вів 23 гру, 2025 18:13
whois2010 написав: pesikot написав: whois2010 написав:
Розмір пенсії треба рахувати інакше. Наприклад, людина працювала і кожен місяць платила по 140 баксів ЄСВ. Щоб отримувати пенсію, стаж має бути 35 років. 35*12*140 = 58800 доларів. Плюс складні відсотки. І от з цієї суми отримувати виплати в якості пенсії. А якщо не дожив і помер, то залишок передається спадкоємцям.
Не плутай солідарну пенсійну систему і накопичувальну ...
Складні відсотки звідки візьмуться ? Та ще й у USD ?
У країні, де національна валюта - гривня
Про всі 35 років сплати однієї і теж самої суми - це взагалі ... якась маечня
Котик, це розрахунок сферичного коня. Не будь таким серйозним, свята на носі. Даруй жінкам посмішки і увагу
Котиком будешь свого хлопця називати, а я скористаюсь твоєю порадою і до жінок піду )
-
pesikot
-
-
2
2
Додано: Вів 23 гру, 2025 18:42
andrijk777 написав: flyman написав:
ще один спеціаліст по всім пенсійним системам всього світу
Тепер з ШІ можна бути спеціалістом в усьому. Головне бажання.
ви всі системи вивчили (підказка, починаючи із США)?
прохання не плутати соціальну допомогу і власне пенсію
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 23 гру, 2025 18:43, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
1
4
Додано: Вів 23 гру, 2025 18:42
flyman пенсійне забезпечення не покладене ні повністю ні частково на плечі роботавця
Вiрно, Але:
Ми працюючи - сплачуємо тим, що на пенсiї!
Хто буде сплачувати нам?
Теоретично - тi, що будуть працювати! Нашi дiти!
Стоп. Але дiтей меньше, анiж стареньких, погана демографiя а тут ще й Вiйна!
Однi гинуть, iншi емiгрують.
Можете запитати AI, хай спрогнозує, що буде надалi, через 20 рокiв!
Нас заспокоюють тим, що завезуть мiльйони азiатiв та негрiв але, якщо то буде така Україна, то я пас.
Мая право на особистi погляди, на свою Думку щодо свого майбутнього!
Сумно то, що щодо реальної Реформи ПФ, Податкiв та iн, треба було думати 20 рокiв тому! Тодi, коли ще не було таких зовнiшних боргiв, коли молодих ще було не так мало, як стареньких.
Вiдверто?
Здається, "хтось" хотiв просто Урвати, накосити бабла а потiм - втiкти з України! Тiпа - далi ви там самi розгрiбайте, де взяти грошi на все...
Далi - самi складайте "2+2"
-
SATAN
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 18:45
SATAN написав:
flyman пенсійне забезпечення не покладене ні повністю ні частково на плечі роботавця
Вiрно, Але:
Ми працюючи - сплачуємо тим, що на пенсiї!
Хто буде сплачувати нам?
Теоретично - тi, що будуть працювати! Нашi дiти!
Стоп. Але дiтей меньше, анiж стареньких, погана демографiя а тут ще й Вiйна!
Однi гинуть, iншi емiгрують.
Можете запитати AI, хай спрогнозує, що буде надалi, через 20 рокiв!
Нас заспокоюють тим, що завезуть мiльйони азiатiв та негрiв але, якщо то буде така Україна, то я пас.
Мая право на особистi погляди, на свою Думку щодо свого майбутнього!
Сумно то, що щодо реальної Реформи ПФ, Податкiв та iн, треба було думати 20 рокiв тому! Тодi, коли ще не було таких зовнiшних боргiв, коли молодих ще було не так мало, як стареньких.
Вiдверто?
Здається, "хтось" хотiв просто Урвати, накосити бабла а потiм - втiкти з України! Тiпа - далi ви там самi розгрiбайте, де взяти грошi на все...
Далi - самi складайте "2+2"
для солідарної системи є спільний казан, і він більш як на половину пустий,
але тут спеціалісти з ЕШБ кажуть, що у всьому світі так і персональних пенсійних заощаджень не існує ніде і ніяк
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 23 гру, 2025 18:45, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
1
4
Додано: Вів 23 гру, 2025 18:45
andrijk777 Тепер з ШІ можна бути спеціалістом в усьому.
Ага! Серiал свiженький про це PLUR1BUS
Категорично рекомендую!
-
SATAN
-
-
|
