SATAN написав:

flyman пенсійне забезпечення не покладене ні повністю ні частково на плечі роботавця

Вiрно, Але:Ми працюючи - сплачуємо тим, що на пенсiї!Хто буде сплачувати нам?Теоретично - тi, що будуть працювати! Нашi дiти!Стоп. Але дiтей меньше, анiж стареньких, погана демографiя а тут ще й Вiйна!Однi гинуть, iншi емiгрують.Можете запитати AI, хай спрогнозує, що буде надалi, через 20 рокiв!Нас заспокоюють тим, що завезуть мiльйони азiатiв та негрiв але, якщо то буде така Україна, то я пас.Мая право на особистi погляди, на свою Думку щодо свого майбутнього!Сумно то, що щодо реальної Реформи ПФ, Податкiв та iн, треба було думати 20 рокiв тому! Тодi, коли ще не було таких зовнiшних боргiв, коли молодих ще було не так мало, як стареньких.Вiдверто?Здається, "хтось" хотiв просто Урвати, накосити бабла а потiм - втiкти з України! Тiпа - далi ви там самi розгрiбайте, де взяти грошi на все...Далi - самi складайте "2+2"