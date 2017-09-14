|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 23 гру, 2025 19:25
UA написав:
Обожаю этот момент.
Как вы думаете, если на машине такую надпись наклеить на языке оригинала- побьют?
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1066
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 45 раз.
Додано: Вів 23 гру, 2025 19:26
SATAN написав:
_hunter я бы, наверное, даже спасибо властям бы сказал
...... Менять уже всё поздно, надо было раньше а как дальше жить? Х-з!
Там чуть раньше вопрос был "а при чем тут власти" - ну вот при этом.
Дотянули власти солидарку до момента, что скоро один "работяга" будет одного пенса кормить - а как тому работяге жить?..
_hunter
Повідомлень: 11183
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Додано: Вів 23 гру, 2025 19:29
_hunter написав: SATAN написав:
_hunter я бы, наверное, даже спасибо властям бы сказал
...... Менять уже всё поздно, надо было раньше а как дальше жить? Х-з!
Там чуть раньше вопрос был "а при чем тут власти" - ну вот при этом.
Дотянули власти солидарку до момента, что скоро один "работяга" будет одного пенса кормить - а как тому работяге жить?..
Це демографія, а на війна. Тому імміграція до України навіть бангладешця за контрактом на працю разом з родиною, має сенс.
stm
Повідомлень: 6109
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
Додано: Вів 23 гру, 2025 19:32
andrijk777 написав: flyman написав:
ще один спеціаліст по всім пенсійним системам всього світу
Тепер з ШІ можна бути спеціалістом в усьому. Головне бажання.
Про таких раніше казали - спеціаліст широкого профіля )
pesikot
Повідомлень: 12924
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Додано: Вів 23 гру, 2025 19:35
Господар Вельзевула написав: UA написав:
Обожаю этот момент.
Как вы думаете, если на машине такую надпись наклеить на языке оригинала- побьют?
Може перший рядок Гімну?
UA
Повідомлень: 9974
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2373 раз.
Додано: Вів 23 гру, 2025 19:36
UA написав:
Коли я це відео наводив, щоб ні в якому разу не голосували за Зеленського ...
То мені казали - "ты парахоботик", "ты ничего не понимаешь", "хуже не будет", "он вне системы", "новые лица"
Ти диви, прозріли ... через 7 років )
pesikot
Повідомлень: 12924
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Додано: Вів 23 гру, 2025 19:36
SATAN написав: stm
Це демографія, а на війна. Тому імміграція до України навіть бангладешця за контрактом на працю разом з родиною, має сенс.
Ага! А через 50 рокiв, бангладешцi оберуть президентом бангладешця!
А через 100 рокiв, свою мову державною визнають!
А через 200 рокiв, усi українцi зовнiшнiстю та звичками, будуть "Бангладешцями"!
Прикольно!
Нi, це вам обирати, я проти, але - нiхто, нiкого не повинен тримати!
Патрiотом Бангладешу - не буду!
Тоді помруть всі у бідності. Це теж вибір.
Ви згодні утримувати як батьків, так і +1 пенсіонера? Потягнете?
Трамп вже почав ідею даю грінкард не за 35$ за розіграшем, а за 5млн.$.
Наразі цікаво подивитись. Медсестри на 70% це не грінго )
Востаннє редагувалось stm
в Вів 23 гру, 2025 19:39, всього редагувалось 1 раз.
stm
Повідомлень: 6109
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
Додано: Вів 23 гру, 2025 19:37
SATAN написав:
fox767676 такие как вы максимум на что способны - проехаться на бычьем тренде
Вы не в теме.
на "бычьем тренде" катаются Инвесторы.
Проптрейдеру пох, куда и как, важна волатильность, остальное - мастерство и опыт.[/i]
Вы о скальпинге скорее всего
занятная штука
я так с виртуалльным золотом игрался
но деньги ,особенно виртуальные ,не имеют значения когда весь мир рушится
больше значению имеют конкретные навыки
fox767676
Повідомлень: 4974
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 210 раз.
Додано: Вів 23 гру, 2025 19:41
Коли з'явилися новина про обшук у Франції у колишнього генпрокурора України, у інформованих людей виникло питання - а в якого саме?
Вони всі (крім Луцика) мешкають у Франції.
UA
Повідомлень: 9974
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2373 раз.
Додано: Вів 23 гру, 2025 19:46
UA написав:
Коли з'явилися новина про обшук у Франції у колишнього генпрокурора України, у інформованих людей виникло питання - а в якого саме?
Вони всі (крім Луцика) мешкають у Франції.
Якщо інформовані були не в курсі, то якось "по звоночку" вже не можна? ) Як там допомога зі зниклим безвісті по захищеному зв'язку WhatsApp або Телезі? Як і у інформованих не інформативна? )
stm
Повідомлень: 6109
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
