Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Вів 23 гру, 2025 20:49
барабашов написав:pesikot
Давай сюди скан Резераа твій та твого знайомого
Кто там хрюкает с Турции ...
pesikot
Профіль
Додано: Вів 23 гру, 2025 20:57
fox767676 написав: UA написав:
Німецький вплив великий.
прикметник "німецький" став синонімом "старечо-немічний"
звідки ви знаєте що з Китаю тільки туристи, а не міліони дронів ?
Перед Хорватією сербам треба порешать з Албанією, а за нею сам султан Ердоган.
У Хорватії союз з Албанією, Словенією та Боснією проти Сербії.
Чесно кажучи, я б за сербів боявся.
Як казав Павліч - можем повторіть.
Доречи, словенці в 1990-х самотужки ЮНА добряче наваляли.
Саме головне - нікому війна нафіг не вперлась.
Поки не побачу Соловьева на ТВ в Белграді - все спокійно.
З поганого, в Белграді на вулиці кожен 4 москаль. Так кажуть, я сам не бачив.
Айти потікали від санкцій.
UA
Профіль
Додано: Вів 23 гру, 2025 21:04
фу , шото на форуме дуже смердить кошачей сечею
Vadim_
Профіль
Додано: Вів 23 гру, 2025 21:06
UA написав:
Доречи, словенці в 1990-х самотужки ЮНА добряче наваляли.
Це як хоробрі львів'яни гкчп 1991 накостиляли ?
вони ж відділені кроватіею
Сербів добряче пошматували, від моря відрізали, а з Косово взагалі ні в які ворота
Запросто може бути і Соловйов, і Гіркін з Неврозовим
А кому вперлася та євроасоціція восени 2013? Я тоді наче в якійсь аллтернативній реальності прокинувся, нічого не міг зрозуміти
Султан ердоган не сильно переймаеться китайськими уйгурами, кримськими татарами, чесенськими чеченами, тож боснійські та косовські гагаузи тим більше не змусять його робити дурниць. взагалі то і буде мати на меті ізолювати Анкару від Європи, щоб вона сфокусувалвся на справах азійських, а Європа опинилася у цивілізаційній самоті, сам на сам з москвою-пекіном
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 23 гру, 2025 21:12, всього редагувалось 5 разів.
fox767676
Профіль
Додано: Вів 23 гру, 2025 21:07
барабашов написав:pesikot
Давай сюди скан Резераа твій та твого знайомого
Може він вже нецікавий ніяким частинам що потребують і негайно "м'яса", бо 55+, та його "продати" з підвалу ТЦК нереально, а ти у Резерві зазначений як "Бойовий антібурятський квадробер", а такі ЛБГТ у бій поженуть лише на донські та волгоградські степи. На калмиків.
Кстати да, намедни выпхали тело 55 год с ТЦК. Сразу фаловали, тот типа ну пойду но диабет у него.
Короче морили-морили и выпхали нахрен. Даже продавать не возили. Удивительно.
Господар Вельзевула
Профіль
Додано: Вів 23 гру, 2025 21:15
Господар Вельзевула написав: барабашов написав:pesikot
Давай сюди скан Резераа твій та твого знайомого
Може він вже нецікавий ніяким частинам що потребують і негайно "м'яса", бо 55+, та його "продати" з підвалу ТЦК нереально, а ти у Резерві зазначений як "Бойовий антібурятський квадробер", а такі ЛБГТ у бій поженуть лише на донські та волгоградські степи. На калмиків.
Кстати да, намедни выпхали
тело 55 год с ТЦК. Сразу фаловали
, тот типа ну пойду но диабет у него.
Короче морили-морили и выпхали нахрен. Даже продавать не возили. Удивительно.
Ты сейчас на каком языке писал ? )
pesikot
Профіль
Додано: Вів 23 гру, 2025 21:16
Vadim_ написав:
фу , шото на форуме дуже смердить кошачей сечею
Так убери за собой
pesikot
Профіль
Додано: Вів 23 гру, 2025 21:17
Господар Вельзевула написав: барабашов написав:pesikot
Давай сюди скан Резераа твій та твого знайомого
Може він вже нецікавий ніяким частинам що потребують і негайно "м'яса", бо 55+, та його "продати" з підвалу ТЦК нереально, а ти у Резерві зазначений як "Бойовий антібурятський квадробер", а такі ЛБГТ у бій поженуть лише на донські та волгоградські степи. На калмиків.
Кстати да, намедни выпхали тело 55 год с ТЦК. Сразу фаловали, тот типа ну пойду но диабет у него.
Короче морили-морили и выпхали нахрен. Даже продавать не возили. Удивительно.
А кому повезло с генетикой , занимался спортом в юношестве , курил всего несколько лет , следил за здоровьем, питался не в фастфуде , бухать начал в 40 ,при росте 180 весс 80 , как при прохождении влк перед срочькой , такий придатен
Vadim_
Профіль
Додано: Вів 23 гру, 2025 21:30
pesikot написав:
По місту фігачять ...
помниш як сенсей писав?
budivelnik написав:
Якщо педераційники витратять 100 млрд доларів на зупинку Бізнесу в Одесі... - то я тільки поаплодую ЖИТЕЛЯМ Одеси , які просто своїм існуванням нанесли збитків фінансам педерації більше ніж приносили прибутку Україні.
А якщо вони при цьому зможуть з допомогою генераторів утримувати функціонування своїх маленьких бізнесів - то їм за це треба памятники ставити.
Бо те що полетіло в НИХ, точно не полетить в ЗСУ, тобто ВАМ буде легше воювати.
Це хоч зрозуміло?
вчись, заводь генератора і будь гордий- все що полетіло по тобі не полетить по мені. Тобто мені буде легше.
З генераторами зупинимо тьму, що насувається!
Banderlog
Профіль
Додано: Вів 23 гру, 2025 21:34
вечірня проповідь БТС: "Господь ростєрзаєт вашу банду"
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 23 гру, 2025 21:37, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Профіль
