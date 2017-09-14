|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Вів 23 гру, 2025 21:34
fox767676 написав: UA написав:
Доречи, словенці в 1990-х самотужки ЮНА добряче наваляли.
Це як хоробрі львів'яни гкчп 1991 накостиляли ?
вони ж відділені кроватіею
Сербів добряче пошматували, від моря відрізали, а з Косово взагалі ні в які ворота
Запросто може бути і Соловйов, і Гіркін з Неврозовим
А кому вперлася та євроасоціція восени 2013? Я тоді наче в якійсь аллтернативній реальності прокинувся, нічого не міг зрозуміти
Султан ердоган не сильно переймаеться китайськими уйгурами, кримськими татарами, чесенськими чеченами, тож боснійські та косовські гагаузи тим більше не змусять його робити дурниць. взагалі то і буде мати на меті ізолювати Анкару від Європи, щоб вона сфокусувалвся на справах азійських, а Європа опинилася у цивілізаційній самоті, сам на сам з москвою-пекіном
Словенці перші пішли. СФРЮ контролювала все інше. Хорватів в складі ЮНА погнали на Словенію. Але...
Це вже значно пізніше, під час хорватської Бурі (Книн за три дні) серби були не в кондиції.
Косово то взагалі американський проект.
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 21:42
Banderlog написав: pesikot написав:
По місту фігачять ...
помниш як сенсей писав?
То ти проти, що по тобі не прилетіло ?
Дивно ... )
Ще дивніше, що ти постійно жалієшься, що ти не спишь ...
Але замість відпочинку та сну, сидиш на цьому форумі )
Труси або хрестик
Ти краще, в вільні часи, поспи.
А не сиди на форумі
Тоді відпочинеш
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 21:48
pesikot написав: Banderlog написав: pesikot написав:
По місту фігачять ...
помниш як сенсей писав?
То ти проти, що по тобі не прилетіло ?
Дивно ... )
Ще дивніше, що ти постійно жалієшься, що ти не спишь ...
Але замість відпочинку та сну, сидиш на цьому форумі )
Труси або хрестик
Ти краще, в вільні часи, поспи.
А не сиди на форумі
Тоді відпочинеш
дурбелику, цей час не вільний, я на службі
я за щоб мені не прилетіло.
у вас ж там парасолька?
