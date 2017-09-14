|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 23 гру, 2025 21:34
fox767676 написав: UA написав:
Доречи, словенці в 1990-х самотужки ЮНА добряче наваляли.
Це як хоробрі львів'яни гкчп 1991 накостиляли ?
вони ж відділені кроватіею
Сербів добряче пошматували, від моря відрізали, а з Косово взагалі ні в які ворота
Запросто може бути і Соловйов, і Гіркін з Неврозовим
А кому вперлася та євроасоціція восени 2013? Я тоді наче в якійсь аллтернативній реальності прокинувся, нічого не міг зрозуміти
Султан ердоган не сильно переймаеться китайськими уйгурами, кримськими татарами, чесенськими чеченами, тож боснійські та косовські гагаузи тим більше не змусять його робити дурниць. взагалі то і буде мати на меті ізолювати Анкару від Європи, щоб вона сфокусувалвся на справах азійських, а Європа опинилася у цивілізаційній самоті, сам на сам з москвою-пекіном
Словенці перші пішли. СФРЮ контролювала все інше. Хорватів в складі ЮНА погнали на Словенію. Але...
Це вже значно пізніше, під час хорватської Бурі (Книн за три дні) серби були не в кондиції.
Косово то взагалі американський проект.
UA
Повідомлень: 9982
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2373 раз.
Додано: Вів 23 гру, 2025 21:42
Banderlog написав: pesikot написав:
По місту фігачять ...
помниш як сенсей писав?
То ти проти, що по тобі не прилетіло ?
Дивно ... )
Ще дивніше, що ти постійно жалієшься, що ти не спишь ...
Але замість відпочинку та сну, сидиш на цьому форумі )
Труси або хрестик
Ти краще, в вільні часи, поспи.
А не сиди на форумі
Тоді відпочинеш
pesikot
Повідомлень: 12934
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Додано: Вів 23 гру, 2025 21:48
pesikot написав: Banderlog написав: pesikot написав:
По місту фігачять ...
помниш як сенсей писав?
То ти проти, що по тобі не прилетіло ?
Дивно ... )
Ще дивніше, що ти постійно жалієшься, що ти не спишь ...
Але замість відпочинку та сну, сидиш на цьому форумі )
Труси або хрестик
Ти краще, в вільні часи, поспи.
А не сиди на форумі
Тоді відпочинеш
дурбелику, цей час не вільний, я на службі
я за щоб мені не прилетіло.
у вас ж там парасолька?
Banderlog
Повідомлень: 4269
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
Додано: Вів 23 гру, 2025 21:53
UA написав: Господар Вельзевула написав: UA написав:
Обожаю этот момент.
Как вы думаете, если на машине такую надпись наклеить на языке оригинала- побьют?
Може перший рядок Гімну?
"Союз нерушимый республик свободных..."???
Блин уже думаю фуражкой, как Маттаб.
А Пискуна не трожьте!
Он в отличии от Кирпы/Кравченко и прочих безымянных самураев решил в живых остаться и остался!
барабашов
Повідомлень: 5550
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
Vadim_ написав:
фу , шото на форуме дуже смердить кошачей сечею
Это запах обстрелянного Чернигова
Не хочет квадробер Покровск от русаков зачищать ценой видирванного хвиста и лап
барабашов
Повідомлень: 5550
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
помниш як сенсей писав?
То ти проти, що по тобі не прилетіло ?
Дивно ... )
Ще дивніше, що ти постійно жалієшься, що ти не спишь ...
Але замість відпочинку та сну, сидиш на цьому форумі )
Труси або хрестик
Ти краще, в вільні часи, поспи.
А не сиди на форумі
Тоді відпочинеш
дурбелику, цей час не вільний, я на службі
Дурбелик, а чого ти жалівся, що ти не спишь, як тобі погано від недосипання, га ?
Забув ? )
Чи тоді набрехунькав ? )
Чи вже виспався ?
Чи у тебе "мнение зависит от места сидения" ? )
pesikot
Повідомлень: 12934
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
барабашов написав:
А Пискуна не трожьте!
Он в отличии от Кирпы/Кравченко и прочих безымянных самураев решил в живых остаться и остался
!
Видимо просто делился с кем надо и не растопіривал пальці
Vadim_
Повідомлень: 4158
З нами з: 23.05.14
Подякував: 629 раз.
Подякували: 512 раз.
барабашов написав: Vadim_ написав:
фу , шото на форуме дуже смердить кошачей сечею
Это запах обстрелянного Чернигова
Не хочет квадробер Покровск от русаков зачищать ценой видирванного хвиста и лап
Где-то в Турции, смердит одна свинья ...
pesikot
Повідомлень: 12934
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
UA написав:
Може перший рядок Гімну?
Кстати,отличный вариант.
И отперется завсегда можно.
Типа,ты че, гимн не спиваешь?
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1070
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 45 раз.
pesikot написав: барабашов написав: Vadim_ написав:
фу , шото на форуме дуже смердить кошачей сечею
Это запах обстрелянного Чернигова
Не хочет квадробер Покровск от русаков зачищать ценой видирванного хвиста и лап
Где-то в Турции, смердит одна свинья ...
В Турции шариат
Смердит там где псосмерды обоссались Черниговским из "сиськи" от какого шахеда-обманки
барабашов
Повідомлень: 5550
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
