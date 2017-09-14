Котяра ти пиляти вмієш?
я тобі роботу з бронью знайшов
Не совсем так. Бумага нужна только на случай, если один говорит "обещал", а второй - "ничего не обещал". И доказательств ни у того, ни у другого нет. Вот тогда и всплывает бумага с подписью, чтобы уже не получилось просто сказать "не обещал". В случае с публичным обещанием под телекамеры бумага не особенно и нужна, факт и так очевиден -- обещал.
Другое дело - а что если обещал и не выполнил? Если ничего, то будет ничего. Хоть с бумагой, хоть под телекамеры. Что регулярно и наблюдаем. Обещал уйти с поста "если появится такой, как Свинарчук" -- и не ушёл. И что? И ничего. А вот сказал бы "если украдёт кто-то из моего окружения, обязуюсь вернуть в бюджет государства украденную сумму за счет личных средств", то дело могло бы иметь судебную перспективу даже без бумаги.
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:33
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:36
Герчик во всей красе, как молодой!
Компанию проптрейдинговую продвигает, по всему миру, заодно обучает, т.с. "Ищет молодые таланты".
Ну, условия у него так себе, бывает и лучше и хуже, но выплачивает регулярно, что не может не радовать!
Уважаю, Сильная личность.
Одессит... в прошлом, кто не в курсе.
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:41
Ага, типа "я такой то и такой то - беру на себя обязательства сделать то то и то то в такой то и такой то срок за счет таких то и таких то ресурсов"
Описать Ответственность за неисполнение, там физические увечья или баблом возмещение, прописать действия в случае форсмажора и пр., кто страхует и т.д.
Вот тогда, можно что-то Предъявить!
А на словах, типа "пацан сказал, пацан сделал", это у донецких в 90-х такое было, типа сказал но не сделал, нет пацана...
У нас Правовое а не Бандитское государство!
Слова - так, просто слова!
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:42
Ну... вот если бы он сороса с ротшильдами и рокфеллерами скинул с олимпа
А так похоже на том же уровне
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:49
Ви не помітили, що навіть проросійські сумніви Бандерлога щодо РПЦ ведуть до румунського паспорту, Фокса76 неправильні майдани і поросята до праці на західних роботодавців. Лише ви Флай до Азіатського вектору але лише у мріях. Це надає мені надію, що у подальшому все буде складно але не по дзвіночку. Цікаво що пермська тюрма військового зсу не потребує медичної підтримки, щось не б'є з Хантером де виживання = 0%, хоча щось не те з обох боків...
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:55
Это разное.
Совершенно разные категории.
Герчик - Трейдер, от Б-га.
Сорос? Кстати, ну очень интересна Биография его отца, Тивадора
Книга есть автобиографическая Maskerado ĉirkaŭ la morto
Не для слабонервных.
Отец Сороса, вот судя по книге, на себе прочувствовал, что для того, чтобы Выжить, можно убивать... Кому интересно, почитайте!
Он и сына воспитал "или ты кого-то или тебя..."
Ротшильды? Красавцы! Создать такой Клан, все очень и очень разумно, финансовая Машина!
В принципе... похожа на Пирамиду долговую.
Смысл работы "экономики" за 30 минут:
Додано: Вів 23 гру, 2025 23:02
До речi, у Рея Далiо - багато цiкавих висновкiв, аналiтика, обгрунтування процесiв!
Українською - майже не знайшов.
Тут, або вiн ворог, я не у курсi... або нiкому в Українi не цiкаво, як i що у свiтi.
Реймонд Даліо (англ. Ray Dalio; нар. 8 серпня 1949, Квінс, Нью-Йорк) — американський фінансист, мільярдер, засновник інвестиційної компанії Bridgewater Associates, благодійник.
На мiй погляд - людина, яка не вивчала, хоча би "одним оком" погляди Рея Далiо, не може мати права бути економiстом.
Додано: Вів 23 гру, 2025 23:06
не бачу звязку між церквою і паспортом. ) не фантазуйте які ще бангладешці? Сюди можуть їхати в першу чергу постсовіцькі, потом китайці з вєтнамцями.
