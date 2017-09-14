Додано: Вів 23 гру, 2025 22:32

SATAN написав: Например, Зеленский- обещал "остановить войну"!

Не совсем так. Бумага нужна только на случай, если один говорит "обещал", а второй - "ничего не обещал". И доказательств ни у того, ни у другого нет. Вот тогда и всплывает бумага с подписью, чтобы уже не получилось просто сказать "не обещал". В случае с публичным обещанием под телекамеры бумага не особенно и нужна, факт и так очевиден -- обещал.Другое дело - а что если обещал и не выполнил? Если ничего, то будет ничего. Хоть с бумагой, хоть под телекамеры. Что регулярно и наблюдаем. Обещал уйти с поста "если появится такой, как Свинарчук" -- и не ушёл. И что? И ничего. А вот сказал бы "если украдёт кто-то из моего окружения, обязуюсь вернуть в бюджет государства украденную сумму за счет личных средств", то дело могло бы иметь судебную перспективу даже без бумаги.