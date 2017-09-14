|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:29
candle645 написав:
Я дуже сумніваюся що бригада виплачуючи ГЗ щось там "мутила" з податками, а тим більше цілий рік не виплачувала ЄСВ.
Більш схоже на те, що я як і справжні вислужені та чиновники - вже майже 4 роки не плачу ЄСВ в ПФ, але відповідні циферки в ПФ щорічно домальовуються, і вийшовши на пенсію теж щомісячно крастиму по 2-3 тисячі у тих хто внески в ПФ справді сплачував
Ти просто бестолковий і не знаєш, що ти з свого ГЗ платиш ЄСВ в повному обсязі, просто тобі його автоматом компенсують.
Чому відображається з запізненням? Ну то робота фінансовий служби бригади . Бардак
Але ж пізніше там все одно все зʼявляється,
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:30
Hotab написав:M-Audio
Мені було дуже цікаво, як держава уявляла собі достатність цієї пенсії для прожиття,
Ну так у випадку «будинку» держава ж дає «ресторан» (я жартую, та лише частково), а не лише гроші на продукти, і прибирання вдома. І дах над головою (сама його ремонтує). І лікар під боком. І мабуть ритуальні послуги безкоштовно нададуть по фінішу.
Я не кажу що розміру пенсії достатньо. Я про те, що порівняння все ж некоректні.
а на пенсію того нема, в коробці під мостом
flyman написав: _hunter написав:
Просто ради интереса: "подготовленные" - это "курс молодого бойца" на 6 недель? 🤔
підготовлені, але з #нетойвосом і/або #ненавченівоювати
І робота бойового нема
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:31
pesikot написав: candle645 написав:
- станом на червень 2023 - в кабінеті ПФ та ОК-7 заднім числом
з"явилися дані за весь 22-й та 3 місяці 23-го
Ти здивуєшься, але в кабінеті ПФУ дані не з"являются одразу, а завжди з затримкою
Конспірологію на цьому не потрібно розвивати
Станом на червень 2023 будуть дані за 3 місяці 2023 року
Зараз зайди в кабінет ПФУ, потім розкажешь
хули там дивитися? яккосмические карабли бороздят просторы?
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:32
flyman написав: Hotab написав:M-Audio
Мені було дуже цікаво, як держава уявляла собі достатність цієї пенсії для прожиття,
Ну так у випадку «будинку» держава ж дає «ресторан» (я жартую, та лише частково), а не лише гроші на продукти, і прибирання вдома. І дах над головою (сама його ремонтує). І лікар під боком. І мабуть ритуальні послуги безкоштовно нададуть по фінішу.
Я не кажу що розміру пенсії достатньо. Я про те, що порівняння все ж некоректні.
а на пенсію того нема, в коробці під мостом
Муха десь самогон весь день гнав на продаж, нанюхався
Що воно меле . Як Вадік
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:33
Vadim_ написав: pesikot написав: candle645 написав:
- станом на червень 2023 - в кабінеті ПФ та ОК-7 заднім числом
з"явилися дані за весь 22-й та 3 місяці 23-го
Ти здивуєшься, але в кабінеті ПФУ дані не з"являются одразу, а завжди з затримкою
Конспірологію на цьому не потрібно розвивати
Станом на червень 2023 будуть дані за 3 місяці 2023 року
Зараз зайди в кабінет ПФУ, потім розкажешь
хули там дивитися? як карабли бороздят просторы:
Ти дивишься виключно в пляшку ... а там дійсно, такої інфи немає )
І бути не може ))
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:35
Hotab написав:
а на пенсію того нема, в коробці під мостом
Муха десь самогон
весь день гнав на продаж, нанюхався
Що воно меле . Як Вадік
кому шо а вшивому до бани
whois2010 написав: АндрейМ написав:
В Україні працівники нічого, абсолютно нічого, не сплачують в якості пенсійних внесків. Із заробітної плати найманого працівника роботодавець утримує і перераховує державі лише ПДФО та військовий збір. Усе. Працівник може самостійно відкладати гроші на пенсію.
А ЄСВ роботодавець приносить з дому і благодійно перераховує за кожного робітника.
ЄСВ це така ж частина зароблених робітником коштів, як і ПДФО і військ.збір. У нас просто "тєкст напісан по-дурацкі". А треба щоб робітник отримував повністю всі кошти і самостійно оплачував і податки, і ЄСВ.
Роботодавець виконує лише роль агента між робітником і державою.
йому вже це не один раз писали, але там заїджена платівка: "В Україні працівники нічого, абсолютно нічого, не сплачують в якості пенсійних внесків."
flyman написав: whois2010 написав: АндрейМ написав:
В Україні працівники нічого, абсолютно нічого, не сплачують в якості пенсійних внесків. Із заробітної плати найманого працівника роботодавець утримує і перераховує державі лише ПДФО та військовий збір. Усе. Працівник може самостійно відкладати гроші на пенсію.
А ЄСВ роботодавець приносить з дому і благодійно перераховує за кожного робітника.
ЄСВ це така ж частина зароблених робітником коштів, як і ПДФО і військ.збір. У нас просто "тєкст напісан по-дурацкі". А треба щоб робітник отримував повністю всі кошти і самостійно оплачував і податки, і ЄСВ.
Роботодавець виконує лише роль агента між робітником і державою.
йому вже це не один раз писали, але там заїджена платівка: "В Україні працівники нічого, абсолютно нічого, не сплачують в якості пенсійних внесків."
як і военні за фахом воювати в окопі не тцк чі десь там далеко
Vadim_ написав:
як і военні за фахом воювати в окопі не тцк чі десь там далеко
впенвсами, цікава ситуація, вони "самі собі пенсію заробляють і оплачують"
