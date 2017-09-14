RSS
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 13:13

  fox767676 написав:
  flyman написав:Волгарь ти?


сам ти волгарь
текст з історії України, підручник для 7 класу

це не тобі
flyman
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 13:14

Напад росії і білорусі на Україну

Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Чернігові
У Чернігові 25 грудня під час повітряної тривоги о 12:56 пролунав вибух. Російський дрон влучив у багатоповерхівку.
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 13:15

незламність

  Ой+ написав:
  prodigy написав:вибачте, якісь дурнуваті поради про 1квт
у мене великий будинок і коли у нас по 48 годин не було світла, то не працювали навіть газові котли (я не кажу про електро-котли і кондиціонери), в домі темп. 15-16с (я трохи захворів, бо замерз, спати при такій температурі важко),
потім почали давати енергію з 2300 до 0900 (вмикаєш все і грієш будинок), влітку я заплатив 47700грн (збільшив потужність з 20квт до 37квт), тобто я тепер взмозі вмикати два електро-котри (сумарна їх потужність 36квт)

Точка зору визначається місцем сидіння. Але якщо хтось врубить 37 кВт, тому що має змогу і не має жодних бар'єрів, то відповідно хрущ на декілька десятків квартир буде довший час без електрики. Тому питання, що краще для суспільства в цілому, а не для конкретного індивідуму?
Взагалі найкраще геометрична шкала за споживання, різна ціна у різний час, споживаєш 37 кВт в час пік, то плати відповідно. Все ж таки в час війни влада би мала напрягтись, щоб хоч гарантований мінімум забезпечити як найбільшому числу, а 1800 окрім опалення це вражає. Я от з чималою сім'єю до 100 вкладаюсь і першу чергу з мотивів солідарності. У 2014 народилась наймолодша дитина, якраз 10-не підвищення цін на газ, зразу загартувалась і рідко хворіє. А зимою бачив як пенси по сусідству відкривали навстіж вікна, бо наполегливо випалювали дотла субсидію, а то переживали що заберуть. Якось ось така свідомість і такий колективний результат як маємо.

це такі незламно потужні патріоти, собі 37кВт а іншим: "не виїхали до 24.02.22, то погодились на оферту"
flyman
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 13:18

Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:А якщо є перепад в цінах і давні соціальні звязки та мовна понятність то тут торгівля буде йти повним ходом.
Ага
особливо останні 70 років між Південною і Північною Кореями... такий торг йде, аж вуха від вибухів мін закладає....
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 13:24

  Banderlog написав:...
Коли наша влада відмовилась від заключення миру в стамбулі, війна перейшла до війни на виснаження.

а оце треба постійно виправляти. війна на виснаження почалася, коли ми встояли за допомогою союзників. а перемовин про мир за попередні роки не було, була лише пропозиція здатися від Раші. зараз проходить щось схоже на перемовини - от й подивимось, чи погодиться РАША...
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 13:32

Наш вирок
