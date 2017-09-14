prodigy написав:вибачте, якісь дурнуваті поради про 1квт у мене великий будинок і коли у нас по 48 годин не було світла, то не працювали навіть газові котли (я не кажу про електро-котли і кондиціонери), в домі темп. 15-16с (я трохи захворів, бо замерз, спати при такій температурі важко), потім почали давати енергію з 2300 до 0900 (вмикаєш все і грієш будинок), влітку я заплатив 47700грн (збільшив потужність з 20квт до 37квт), тобто я тепер взмозі вмикати два електро-котри (сумарна їх потужність 36квт)
Точка зору визначається місцем сидіння. Але якщо хтось врубить 37 кВт, тому що має змогу і не має жодних бар'єрів, то відповідно хрущ на декілька десятків квартир буде довший час без електрики. Тому питання, що краще для суспільства в цілому, а не для конкретного індивідуму? Взагалі найкраще геометрична шкала за споживання, різна ціна у різний час, споживаєш 37 кВт в час пік, то плати відповідно. Все ж таки в час війни влада би мала напрягтись, щоб хоч гарантований мінімум забезпечити як найбільшому числу, а 1800 окрім опалення це вражає. Я от з чималою сім'єю до 100 вкладаюсь і першу чергу з мотивів солідарності. У 2014 народилась наймолодша дитина, якраз 10-не підвищення цін на газ, зразу загартувалась і рідко хворіє. А зимою бачив як пенси по сусідству відкривали навстіж вікна, бо наполегливо випалювали дотла субсидію, а то переживали що заберуть. Якось ось така свідомість і такий колективний результат як маємо.
це такі незламно потужні патріоти, собі 37кВт а іншим: "не виїхали до 24.02.22, то погодились на оферту"
Banderlog написав:... Коли наша влада відмовилась від заключення миру в стамбулі, війна перейшла до війни на виснаження.
а оце треба постійно виправляти. війна на виснаження почалася, коли ми встояли за допомогою союзників. а перемовин про мир за попередні роки не було, була лише пропозиція здатися від Раші. зараз проходить щось схоже на перемовини - от й подивимось, чи погодиться РАША...