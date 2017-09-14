Ні, не відпала, балансувати в системі нічим, на жаль, удари по інфраструктурі не зупинились, руйнування тривають кожної ночі
4 роки війни, я маючи можливості більшість часу економлю на опаленні і ці гроші доначу на ЗСУ (у мене окрім спальні минуло року було 10-11с по іншим кімнатам), тому не пишіть куйні про мої 37квт(я до речі думав купити електрокар, щоб заряджати швидко), але совість мені не дозволяє викинути 30-40к дол, коли країна стікає кров'ю.
Я солідарний з вашим самообмеженням, але це не впливає на загальну картину.
ось дитина з мого міста-Паскаль Олександра