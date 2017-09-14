RSS
П'ят 26 гру, 2025 09:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Чогось підозрюю що за такого розкладу також би більшість перебудувалась і самообмежилась, а потреба у відключеннях відпала.


Ні, не відпала, балансувати в системі нічим, на жаль, удари по інфраструктурі не зупинились, руйнування тривають кожної ночі

4 роки війни, я маючи можливості більшість часу економлю на опаленні і ці гроші доначу на ЗСУ (у мене окрім спальні минуло року було 10-11с по іншим кімнатам), тому не пишіть куйні про мої 37квт(я до речі думав купити електрокар, щоб заряджати швидко), але совість мені не дозволяє викинути 30-40к дол, коли країна стікає кров'ю.
Я солідарний з вашим самообмеженням, але це не впливає на загальну картину.

ось дитина з мого міста-Паскаль Олександра
П'ят 26 гру, 2025 09:10

пісня дня

