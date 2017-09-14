RSS
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 09:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Чогось підозрюю що за такого розкладу також би більшість перебудувалась і самообмежилась, а потреба у відключеннях відпала.


Ні, не відпала, балансувати в системі нічим, на жаль, удари по інфраструктурі не зупинились, руйнування тривають кожної ночі

4 роки війни, я маючи можливості більшість часу економлю на опаленні і ці гроші доначу на ЗСУ (у мене окрім спальні минуло року було 10-11с по іншим кімнатам), тому не пишіть куйні про мої 37квт(я до речі думав купити електрокар, щоб заряджати швидко), але совість мені не дозволяє викинути 30-40к дол, коли країна стікає кров'ю.
Я солідарний з вашим самообмеженням, але це не впливає на загальну картину.

ось дитина з мого міста-Паскаль Олександра
prodigy
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 09:10

пісня дня

prodigy
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 09:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:до речі, у мене вчора вимкнули на районі електрику з 1100-1400 (саме в час пік, коли у нас багато СЄС, моя могла б дати в мережу десь 28-30квт за 3 години), а дала 1 квт

Я і веду до того, що відключення це більше зло, ніж обмеження в час пік на вхід, а заодно і можливість якраз давати е/е в мережу для власників СЕС. В моєму районі одні СЕС дуже часто могли забезпечити локально е/е, але в результаті і власники в прольоті, та і всі інші мають незручності.
  prodigy написав:тому не пишіть куйні про мої 37квт(я до речі думав купити електрокар, щоб заряджати швидко)

Щодо електричок, зокрема китайських, вважаю дурницею нульове мито та інші прийняті пільги. Але якщо власник заряджає за рахунок своєї СЕС, а не дотованим по 1,08, то тільки за.
Якщо хід подій війни не зміниться, то з е/е краще не стане. Можливо, вам варто обзавестись гібридним інвертором і тепловим насосом.
«Нам всім треба готуватися до автономного існування», — експертка з енергетики Ольга Кошарна https://fakty.ua/464631-nam-vsem-nuzhno ... kosharnaya
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 09:40

  fox767676 написав:Я різдво 7 листопада святкую
А про те що поповщина ні до чого доброго не доведе кажу з 1992

Почему не летом?
Дядя, земля крутится в пространстве
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 09:41

  Banderlog написав:
  fler написав:мзс рф закликає росіян утриматися від поїздок до ФРН без особливої ​​потреби

Хто може пояснити, чому москалям до Німеччини вже зась? :shock:

а українцям значить вже можно?

Пхахаха
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:це для розноманіття думок


це для політтехнологічних трюків
зобразити позицію Зеленського ще більш-менш поступливою, компромісною перед американцями
типу є потужний більш незламний фланг, треба враховувати їх настрої і зсувати умови у бік хотєлок зеленського
але з Трампом це так не працює
на поверхні - де цей многоміліонний фланг потужників , їх нема ні серед окопників, ні серед фінансистів війни, тільки у коментах проплачених бложиків і чим далі від Сходу тим незламніше та потужніше
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 10:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Можливо, вам варто обзавестись гібридним інвертором і тепловим насосом.


гідридним інвертором-ні , це треба будувати під нього додаткове поле сонячних панелей, до того і влітку (коли генерація максимальна)-електрика мені майже не потрібна, а взимку-просто генерація на нулі (сонця немає).
минулі роки генерація моєї станції в грудень 550-580квт на місяць, в цьому місяці поки що тільки 230квт (припускаю, що як би не вимикали-було б 280квт (втратив 2 дні 1/2 сонячних).
тому гідрид-це гроші на вітер, ніколи не відіб'єте (так само, як і електрокар, якщо це не таксі в Китаї),
електрокар (при наявності електрики) гарна річ для міста, і якщо дешево заряджаєте вдома, як друге авто для родини
prodigy
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 11:13

  Бетон написав:
  fox767676 написав:Я різдво 7 листопада святкую
А про те що поповщина ні до чого доброго не доведе кажу з 1992

Почему не летом?
Дядя, земля крутится в пространстве

выспись , перечитай написанное
от недосыпа у жителей Киева видимо страдают когнитивные функции
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 11:38

prodigy



електрокар (при наявності електрики) гарна річ для міста, і якщо дешево заряджаєте вдома, як друге авто для родини


Можливо і ні)
Треба рахувати)
Якщо вам не треба саме ще одне авто (достатньо одного) , а береться воно виключно для поїздок «на дешевій (безкоштовній) електриці по місту щоб економити» , то що ми маємо?
1 авто не їздить. Але все одно з роками дешевшає
Друге авто їздить (майже) безкоштовно на електриці, але також стрімко дешевшає.
Чи не перекриє оте з роками здешевлення китайської електрички гіпотетичні витрати на бензин першого (основного) і єдиного авто?)))
Hotab
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 12:04

Унікальність ситуації в тому, що
Ті хто за війну та фізично здатен воювати не мобілізуються
Ті хто проти війни, та фізично не здатен на будь який супротив (навіть ТЦК) насильно мобілізуються.
Цікавий соціальний експеримент в розрізі 5-7 років.

Зараз боєздатних бійців перекидають з ділянки на ділянку затикаючи діри.
Чи надовго така модель?

Москалі наведене вище розуміють краще мене, в деталях та строках.
Накуй їм той мир не розумію.

Вибачте що про війну.
UA
 
