UA написав:Унікальність ситуації в тому, що Ті хто за війну та фізично здатен воювати не мобілізуються Ті хто проти війни, та фізично не здатен на будь який супротив (навіть ТЦК) насильно мобілізуються. Цікавий соціальний експеримент в розрізі 5-7 років.
Зараз боєздатних бійців перекидають з ділянки на ділянку затикаючи діри. Чи надовго така модель?
Москалі наведене вище розуміють краще мене, в деталях та строках. Накуй їм той мир не розумію.
Вибачте що про війну.
тому що в них ті самі проблеми, й не треба перехвалювати міць Раші. тупо гнати людей на забій не так легко, як здається... а рівень брехні в них в як в пропаганді, так й у доповідях - на порядки вищий...
fler написав:мзс рф закликає росіян утриматися від поїздок до ФРН без особливої потреби – цитують росЗМІ захарову. Причини наразі не приводяться. Проте захарова не могла утриматись від коментаря щодо миру для України. За її словами, Європа і не думає про мир, “продовжуючи ескалацію”. https://nua.in.ua/novosti/mir/u-mzs-rf- ... mechchyny/ Хто може пояснити, чому москалям до Німеччини вже зась?
Араби на вантажівках християн з Різдвом будуть вітать. Коли прийдуть до видворення мусульман з ЕС, кого на їх місце завезуть? Питання як професорки. Майже лауреатки Нобеля.
тому що в них ті самі проблеми, й не треба перехвалювати міць Раші. тупо гнати людей на забій не так легко, як здається... а рівень брехні в них в як в пропаганді, так й у доповідях - на порядки вищий...
