RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16261162621626316264
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 12:08

  UA написав:Унікальність ситуації в тому, що
Ті хто за війну та фізично здатен воювати не мобілізуються
Ті хто проти війни, та фізично не здатен на будь який супротив (навіть ТЦК) насильно мобілізуються.
Цікавий соціальний експеримент в розрізі 5-7 років.

Зараз боєздатних бійців перекидають з ділянки на ділянку затикаючи діри.
Чи надовго така модель?

Москалі наведене вище розуміють краще мене, в деталях та строках.
Накуй їм той мир не розумію.

Вибачте що про війну.

тому що в них ті самі проблеми, й не треба перехвалювати міць Раші. тупо гнати людей на забій не так легко, як здається... а рівень брехні в них в як в пропаганді, так й у доповідях - на порядки вищий...
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 26 гру, 2025 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11169
З нами з: 29.09.19
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 12:09

  UA написав:Унікальність ситуації в тому, що
Ті хто за війну та фізично здатен воювати не мобілізуються
Ті хто проти війни, та фізично не здатен на будь який супротив (навіть ТЦК) насильно мобілізуються.
Цікавий соціальний експеримент в розрізі 5-7 років.

Зараз боєздатних бійців перекидають з ділянки на ділянку затикаючи діри.
Чи надовго така модель?

Москалі наведене вище розуміють краще мене, в деталях та строках.
Накуй їм той мир не розумію.

Вибачте що про війну.

Им может и не нужно - Трамп давит.
_hunter
 
Повідомлень: 11190
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 12:13

  fler написав:мзс рф закликає росіян утриматися від поїздок до ФРН без особливої ​​потреби
– цитують росЗМІ захарову.
Причини наразі не приводяться.
Проте захарова не могла утриматись від коментаря щодо миру для України.
За її словами, Європа і не думає про мир, “продовжуючи ескалацію”.
https://nua.in.ua/novosti/mir/u-mzs-rf- ... mechchyny/
Хто може пояснити, чому москалям до Німеччини вже зась? :shock:

Араби на вантажівках християн з Різдвом будуть вітать.
Коли прийдуть до видворення мусульман з ЕС, кого на їх місце завезуть?
Питання як професорки. Майже лауреатки Нобеля.
UA
 
Повідомлень: 9990
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 12:14

без резервів?

  Shaman написав:
  UA написав:Унікальність ситуації в тому, що
Ті хто за війну та фізично здатен воювати не мобілізуються
Ті хто проти війни, та фізично не здатен на будь який супротив (навіть ТЦК) насильно мобілізуються.
Цікавий соціальний експеримент в розрізі 5-7 років.

Зараз боєздатних бійців перекидають з ділянки на ділянку затикаючи діри.
Чи надовго така модель?

Москалі наведене вище розуміють краще мене, в деталях та строках.
Накуй їм той мир не розумію.

Вибачте що про війну.

тому що в них ті самі проблеми, й не треба перехвалювати міць Раші. тупо гнати людей на забій не так легко, як здається... а рівень брехні в них в як в пропаганді, так й у доповідях - на порядки вищий...

кажеш, там вони без резервів?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41908
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 12:15

  Shaman написав:а рівень брехні в них в як в пропаганді, так й у доповідях - на порядки вищий...

тобі я вірю.
ти вже другій чи третій рік чітко попадаєш з прогнозами.
UA
 
Повідомлень: 9990
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 12:16

  _hunter написав:
  UA написав:Унікальність ситуації в тому, що
Ті хто за війну та фізично здатен воювати не мобілізуються
Ті хто проти війни, та фізично не здатен на будь який супротив (навіть ТЦК) насильно мобілізуються.
Цікавий соціальний експеримент в розрізі 5-7 років.

Зараз боєздатних бійців перекидають з ділянки на ділянку затикаючи діри.
Чи надовго така модель?

Москалі наведене вище розуміють краще мене, в деталях та строках.
Накуй їм той мир не розумію.

Вибачте що про війну.

Им может и не нужно - Трамп давит.

Трамп це хто?
UA
 
Повідомлень: 9990
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 12:16

стабільність

  UA написав:
  Shaman написав:а рівень брехні в них в як в пропаганді, так й у доповідях - на порядки вищий...

тобі я вірю.
ти вже другій чи третій рік чітко попадаєш з прогнозами.

стабільність як доказ професіоналізму
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41908
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 12:19

ЕШФ - економічна школа Флаймана


кажеш, там вони без резервів?


Резерви є, але заткнути купянську дирку (місто, 3-чі взяте по оповідям пітуну і самим пітуном) виявилось нічим
Hotab
 
Повідомлень: 17418
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 12:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:

кажеш, там вони без резервів?


Резерви є, але заткнути купянську дирку (місто, 3-чі взяте по оповідям пітуну і самим пітуном) виявилось нічим
проте Гуляйполе все....
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1693
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16261162621626316264
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 177251
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 374656
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1074696
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (118)
26.12.2025 12:28
Ринок ОВДП (10412)
26.12.2025 12:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.