ЗСУ стрибнули вище голови
як для бідної деградуючої країни фантастичний результат
далі шо?
двно прийшов час перестати потужнічати а фіксувати збитки\здобутки інакше тоді точно зусилля ЗСУ підуть прахом
|
|
|
Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:23
Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хто замутить петицію президенту, включити в відділ оперативного планування ГШ українського біженця в Німеччині? З забезпеченням безкоштовних квитків 1 класу на потяг Гамбург - Київ , як цінного спеціаліста .
Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Маттаб - ты вже у окопе поряд з Манько у ГуляйПоле?
Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:58
ви глупа та боягузлива людина з майдану
тільки йорнічати здатні
такі самі **** йорнічали мені, батько якого з самої західної України і все відчув на власній щкіпі "валынская резня хихи-хаха
а захистити власні ідеали всерйоз чи копнути глибше то вже не спроможні
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 26 гру, 2025 14:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:03
Он воно як, виходить!
Де можна почитати про "власнi iдеали"?
Цiкаво дiзнатись, аж свербить!
Якi вони, якщо не секрет.
|