fox767676 а захистити власні ідеали всерйоз чи копнути глибше то вже не спроможніа захистити власні ідеали всерйоз чи копнути глибше то вже не спроможні
Он воно як, виходить! Де можна почитати про "власнi iдеали"? Цiкаво дiзнатись, аж свербить! Якi вони, якщо не секрет.
так, ви були за все добре - свободу, антикорупцію а опоненти за рабство та корупцію ну з понадусе трохи не вийшло, хоча може похіхікати в інтернеті про 3 дні , то вже неабияке геройство та самопожертва
імхо, рівень не відповідає ніку максимум мамона чи бегемот
SATAN написав: Украинцев.. 8 млн!!! И в СССР нам втюхивали о какой-то там "победе в вмв"! Минус 8 млн, разрушенные города и пр-во! Какая там "пабеда"?
Для москалів це 100% победа! Якщо б СРСР програв то напевно б імперія розпалась в 40-х а не в 90-х. 8 млн. українців - так це гуд. Повмирали непокірні українці заради Москви. - це ж супер. Якщо вам промили мізги що це перемога українців, то хто вам дохтор?