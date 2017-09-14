RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16261162621626316264
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:19

  SATAN написав:
fox767676 а захистити власні ідеали всерйоз чи копнути глибше то вже не спроможніа захистити власні ідеали всерйоз чи копнути глибше то вже не спроможні


Он воно як, виходить!
Де можна почитати про "власнi iдеали"?
Цiкаво дiзнатись, аж свербить!
Якi вони, якщо не секрет.


так, ви були за все добре - свободу, антикорупцію
а опоненти за рабство та корупцію
ну з понадусе трохи не вийшло, хоча може похіхікати в інтернеті про 3 дні , то вже неабияке геройство та самопожертва

імхо, рівень не відповідає ніку
максимум мамона чи бегемот
Зображення
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5003
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:23

  SATAN написав: Украинцев.. 8 млн!!! И в СССР нам втюхивали о какой-то там "победе в вмв"! :(
Минус 8 млн, разрушенные города и пр-во! Какая там "пабеда"?

Для москалів це 100% победа!
Якщо б СРСР програв то напевно б імперія розпалась в 40-х а не в 90-х.
8 млн. українців - так це гуд. Повмирали непокірні українці заради Москви. - це ж супер.
Якщо вам промили мізги що це перемога українців, то хто вам дохтор?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7166
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16261162621626316264
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 177399
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 374865
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1074957
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2766)
26.12.2025 15:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.