RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1626216263162641626516266>
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:без зайвої конспірології на кшталт ми такі бідні, бо в нас все вкрали імперіалісти (звісно імперіалісти, а не власна корумпована верхівка)

Ми такі бідні, бо в нас кілька разів крала чужа влада (імперіалісти), далі крала власна влада, а зачасту ще власна влада і неефективно керувала...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5798
З нами з: 29.07.22
Подякував: 920 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 16:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:приводу Заходу, друкарський станок та піраміда - про це можна казати року з 2008. й трохи 1990-2000рр

з 15 серпня 1971 Річард Ніксон запустив друкарський станок, просто раніше була більш компетентна влада, яка не зловживала станком постійно.
  Shaman написав:простіше примножувати, аніж заробляти перший мільйон...

зараз створили такі умови, що з кожним роком заробити першу тону золота (еквівалент мільйону $ до запуску піраміди), все важче і важче.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 26 гру, 2025 16:15, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5798
З нами з: 29.07.22
Подякував: 920 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 17:00

  SATAN написав:
andrijk777 Якщо б СРСР програв то напевно б імперія розпалась в 40-х а не в 90-х.

Причому тут "розпалася iмперiя" та програв?
На прикладi iнвестування?
Ви вклали 1 млн гривень та через рiк продали "asset" за 1млн 10тис грн.
Перемога?
Але, за цей час - iнфляцiя - 10%! :D
То яка це у бiса перемога?

Аналогiчно й вiйнi, насправдi.

Якби Британiя, наприклад - перемогла у ДСВ, то фунт не втратив би свою вагомiсть у свiтi порiвняно до Доляра!

А ось "розпад британської Iмперiї - це вже як слiдство, причому - не обов`язкове!
Ахтунг, фьюч на золото - пiдiйшов до дуже важливого рiвня!
Можлива Коррекцiя.
Хоча, кому вону тут треба? :D

1.Ніхто з притомних людей не рахує інвестиції в гривнях.
2.Не бачу нічого спільного між інвестуванням і війною.
3.У війни також є критерії. Головний - території. СРСР отримав додаткові території по результатах війни - значить переміг.
Британія - не перемогла. Перемогли союзники. Перемога Британії - це фікція, лозунг, а не факт. Це для піпла, щоб він схавав.
Це все достатньо прості речі. Дивно що ви не розумієте їх.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7175
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 17:16

  SATAN написав: Кратко? СССР - развивался сумасшедшими темпами и опережал США по росту производительности труда! Ну, как сейчас - Китай.
Притом, ВВП в СССР - не считали, его сложно посчитать в экономике, где не всё "монетизировано"!
США - явно проигрывали гонку.

Це абсолютний брєд. Це смішно читати.
  SATAN написав: Что делать? Как сделать так, чтобы получить Рост ВВП, Рост производительности труда?
Спрос!
Нужно создать Спрос, который промышленность, сектор услуг и пр. - будет вынужден Удовлетворить!
Как создать Спрос? Тупо- Раздать желающим Бабло!
Нате деньги, идите в магазины и покупайте! :D
И действительно, после заявления Никсона - американская экономика - начала расти!

Второй "удар" Америка сделала, начав массовое кредитование потребсектора!
Фактически - снова влили бабло, притом в долг!

Це більш менш вірно.
І що?
А це заборонено? США заборонено таке робити? Звичайно ні.
В своїй країні кожен робить що хоче.
Яку ви побачили тут проблему?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7175
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 17:17

  andrijk777 написав:СРСР отримав додаткові території по результатах війни - значить переміг.
Британія - не перемогла. Перемогли союзники. Перемога Британії - це фікція, лозунг, а не факт. Це для піпла, щоб він схавав.

Хіба Британія не входила в союзники ?

Цікава логіка, СРСР - типа переміг, союзники ні до чого
Але у випадку Британії, то не Британія не перемогла, то союзники
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12953
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 17:19

andrijk777 А це заборонено? США заборонено таке робити? Звичайно ні.
В своїй країні кожен робить що хоче.

де я сказав, що Заборонено?
Нажаль (для нас) - можна робити все, якщо не буде Покарання!
А Сильних - не карають

Например, Британская Империя стала сильной не потому, что у неё "родючi землi"
Бритнацы - поставили под контроль, в свое время, Половину Мира!
Внимание - "Захватнические войны"! Массовый геноцид населения! Миллионы трупов, всё- ради того, чтобы сделать Британию всемогущей!
И что? Мы - Восхищаемся ими!
Аналогично Римская Империя, богатство которой расстворилось среди европейских элит.
Франция, Германия - всё там же и тем же по тому же месту! :D
Речь Посполита! Продолжать?
Александр Македонский! В принципе, тот же Гитлер, но ещё более кровавый!
Йой! Памятники ставят!
Представляете? Он сотни тысяч "на куски рубил", ему памятник... возвеличивающий!

НИКОМУ, повторяю, НИКОМУ из "Честных, Добрых, Смиренных" - памятники такие не ставят, как убийцам и агрессорам! :D

Ротшильды - построли Свою Империю!
ФРС - свою, просто Стоя можно аплодировать!
И есть много интересных фактов, что и как работает!
Правда, любые ссылки, даже на Иностранные материалы - удаляются! :D

Хотя, я понимаю почему!

Всем нужны "верующие свидетели гудущих над вишней хрущей"
Предполагается, что украинец и фондовый рынок - Несовместимы! :D
Востаннє редагувалось SATAN в П'ят 26 гру, 2025 17:31, всього редагувалось 1 раз.
SATAN
Аватар користувача
 
Повідомлень: 52
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 17:29

  SATAN написав:
andrijk777 А це заборонено? США заборонено таке робити? Звичайно ні.
В своїй країні кожен робить що хоче.

де я сказав, що Заборонено?

Так виглядає.
Далі ж ви пишете:
СССР - помер.

Виглядає так що це США винуваті в смерті СРСР. Ні. Це не так.
США робили те що вважали за потрібне, вони не діяли проти СРСР.
СРСР здох тому що радянська система виявилась слабкою і все.
А колись і США(як система) здохне, вже є ознаки здихання. Хто у вас буде винувати? Напевно Китай. :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7175
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 17:35

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:приводу Заходу, друкарський станок та піраміда - про це можна казати року з 2008. й трохи 1990-2000рр

з 15 серпня 1971 Річард Ніксон запустив друкарський станок, просто раніше була більш компетентна влада, яка не зловживала станком постійно.

Станок був запущений в 1944 році на конференції в Бреттон-Вудсі. Саме тоді почався друк.
А в 1971 світ відчув наслідки - зрозумів нарешті що долар не забезпечений золотом на 100%.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7175
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 17:36

andrijk777 Виглядає так що це США винуваті в смерті СРСР.


Люди!
Во всём - виноваты Люди!
СССР - был нежизнеспособен из-за... идеологии коммунизма, которую извратили "Швондеры"!
То есть, в СССР сформировался Класс "партноменклатуры", так сказать Элита, которая тупа по своей сути и алчна и.. стадо рабов!
Вот рабы, которые ждали от "партии и правительства правильных решений", не способны влиять на происходящее в силу своей инфантильности и тоже, тупости.

СССР - был не нужен савецким людям, потому его и никто не хотел защищать в 1990-1991.
СССР НЕ ДАВАЛ простому человеку того, что он - хотел.

Всё просто. Проводите параллель, ответы на поверхности! :D
SATAN
Аватар користувача
 
Повідомлень: 52
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 17:43

andrijk777 Станок був запущений в 1944 році на конференції в Бреттон-Вудсі. Саме тоді почався друк.

Доллар был обеспечен ЗОЛОТОМ!
Они печатали и давали ГАРАНТИИ!
А в 1971 світ відчув наслідки - зрозумів нарешті що долар не забезпечений золотом на 100%.

Не так. Мир прекрасно понимал, что печатают но Верил - что всё напечатанное, обеспечено Золотым Запасом!
В 1971 - Официально ОТВЯЗАЛИ бакс от золота!
И что сделал народ?
Ринулся покупать Акции, Инвестировать... ну а куда девать "просто бумагу"?
Акции выросли, спрос на всё попёр вверх - США пошли в рост!

Аналогично в 2009-м году, Бернанке спасал мир от Кризиса, разбрасывая баксы!
Я уже молчу за 2019, когда на фоне Короноцирка - нефть в ноль уронили!
И сразу же, печатный станок- на всю!

Вы же умный?
Какая Инфляция была в США в 2021 году? Около 9%!
Вы представляете, что для первой в мире экономики, для доллара(основная валюта фондирования) Инфляция в 9%!
Да это ППЦ !
Войны не могло не быть.
Всё просто и понятно.
ну, телепузики и марафоны это не говорят! Это, простым не надо, не интересно им, что будет и как!
Рада и Король - всё решат!
Заграница нам поможет!
Так проще жить!
SATAN
Аватар користувача
 
Повідомлень: 52
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1626216263162641626516266>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 177540
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 375046
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1075220
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10417)
26.12.2025 18:09
О.Bank (1263)
26.12.2025 18:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.