Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:21
Не сомневаюсь, что всё это модераторы "зачистят", но - на самом деле, если человек не ориентируется вот в подобных вещах, ему бы комбайнёром или там плитку класть в ванной... а не финансами заниматься!
Ещё одна проблема в Украине, отсутствие Образованных и Умных кадров среди руководства!
Потому и следуем "заокеанским советам", своих Мудрецов-Старцев изничтожили!
Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:22
❗️Конец войны в Украине — близко: мы действительно приблизились к решению, — МЗС рф.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:23
SATAN написав:
andrijk777 Виявилось що ніяка валюти в світі не забезпечена золотом!
Вы не поняли!
Кстати, образование - какое?
Ладно, я сьогодi добрий.
Выяснилось, что для роста экономики - нужна Опережающая Инфляция!
Там много причин, тут на вечер "посиделок", не хочу.
Так вот, в основе - Психология.
"Жадность -это хорошо!"
Если Человек видит, что товары каждый год дорожают, он старается их быстрее купить!
Рост спроса!
При капитализме нужно, чтобы был СПРОС и была МОТИВАЦИЯ.
Записали?
Поэтому, доллар вынуждены были отвязать от золота!
С каждым годом, растёт количество товаров и услуг, особенно сегодня, в эпоху роста IT и пр.
Чтобы сохранять спрос на растущее кол-во товаров и услуг, в системе должно быть достаточное количество "денег"!
Никакая стабильная валюта, не нужна, т.к. народ будет скупать именно такую валюту, строить Пираммммиду(помните Мавроди с его деньгами?) а спрос на другие товары и услуги, будет падать!
P.S."Пирамммида" нужна в том случае, если нужно стерелизовать излишнюю ликвидность для снижения инфляции.
так вот, отказ от Бреттон-Вуда был ВЫНУЖДЕННЫМ!
Экономика США - не могла развиваться при Сильном Долларе!
Тоже самое и Трамп говорил, если помните.
так, надоело писать.
Сами читайте, смотрите графики и анализируйте.
И да, Украина -не имеет давно уже собственной экономики, всё работает на "ИВЛ", как при Ковиде.
Не будет вливаний, ВВП просто Рухнет а гривна повторит подвиг "купонов имени Леонид Макарыча".
Вот, где проблема.
Всем пока.
"Выяснилось, что для роста экономики - нужна Опережающая Инфляция!" - Вияснилось ким? Хто цей геній, що це вияснив. Тисячі років людство жило без інфляції і тут геніальні американці придумали інфляцію.
Фігню ви пишете.
Відвязали - бо не мали стільки золота щоб забезпечити всі долари.
Інфляція - це просто наслідок.
Так як доларів вже було надруковано дуже багато - без інфляції система вже не могла існувати. І вона почала працювати з інфляцією. Все. Успішно працює до сих пір.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:26
SATAN написав:
andrijk777 Коли я говорю США, СРСР чи Китай я ЗАВЖДИ маю на увазі керівництво США, керівництво СРСР і керівництво Китаю
Ой не могу!
Ни пiтун ни Трамп, реально -ничего не решают!
Хто рішає? Марсіани, рептілоїди?
Тільки не треба розмитих фраз, типу "партії".
Прізвища, будь-ласка, якщо це люди.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:30
Xenon ❗️Конец войны в Украине — близко: мы действительно приблизились к решению, — МЗС рф.
Да бред
Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:32
Xenon написав:
:roll:
❗️Конец войны в Украине — близко: мы действительно приблизились к решению, — МЗС рф.
А копыта-то стучат!
Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:36
fox767676 написав: Xenon написав:
:roll:
❗️Конец войны в Украине — близко: мы действительно приблизились к решению, — МЗС рф.
А копыта-то стучат!
Но вместо копыт, мы слышим звук рогов об потолок
