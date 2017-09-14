|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:26
SATAN написав:
andrijk777 Коли я говорю США, СРСР чи Китай я ЗАВЖДИ маю на увазі керівництво США, керівництво СРСР і керівництво Китаю
Ой не могу!
Ни пiтун ни Трамп, реально -ничего не решают!
Хто рішає? Марсіани, рептілоїди?
Тільки не треба розмитих фраз, типу "партії".
Прізвища, будь-ласка, якщо це люди.
andrijk777
Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:30
Xenon ❗️Конец войны в Украине — близко: мы действительно приблизились к решению, — МЗС рф.
Да бред
SATAN
Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:32
Xenon написав:
:roll:
❗️Конец войны в Украине — близко: мы действительно приблизились к решению, — МЗС рф.
А копыта-то стучат!
fox767676
Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:36
fox767676 написав: Xenon написав:
:roll:
❗️Конец войны в Украине — близко: мы действительно приблизились к решению, — МЗС рф.
А копыта-то стучат!
Но вместо копыт, мы слышим звук рогов об потолок
pesikot
2
2
Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:42
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
без зайвої конспірології на кшталт ми такі бідні, бо в нас все вкрали імперіалісти (звісно імперіалісти, а не власна корумпована верхівка)
Ми такі бідні, бо в нас кілька разів крала чужа влада (імперіалісти)
, далі крала власна влада, а зачасту ще власна влада і неефективно керувала...
почитайте исторію, хто збудував заводи у донецько-луранській областях і дніпропетровсько з запоріжською?
п.п.с. для особо образованных , посмотрите в чём измеряется советский калибр , в американских дюймах , потому что станки из Америки , Англии и прочих
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 26 гру, 2025 19:17, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:06
SATAN
Встиг прочитати ваш пост.
Багато тексту, відповіді на моє питання нема.
andrijk777
Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:35
andrijk777 написав:
...
3.У війни також є критерії. Головний - території. СРСР отримав додаткові території по результатах війни - значить переміг.
Британія - не перемогла. Перемогли союзники. Перемога Британії - це фікція, лозунг, а не факт. Це для піпла, щоб він схавав.
Це все достатньо прості речі. Дивно що ви не розумієте їх.
Території - це був критерій до 20 сторіччя. вже після 2СВ це стало не актуально. зараз, в 21 сторіччі - це взагалі неактуально. особливо для країни, яка є найбільшої, й відповідно % неосвоєних територій - найбільший.
а от населення навпаки. й класти купу людей, щоб захопити повністю зруйновані території - це божевілля. й проблема для країни, яка створили таку владу - один божевільний при владі, й ніхто не може нічого зробити. хоча населення вони також отруїли цією божевільною величчю.
тому це ви думаєте старими штампами...
Shaman
2
4
5
Додано: П'ят 26 гру, 2025 20:13
fox767676 написав:
зализный чобит
Голосувати требя як Трамп з Венсом скажуть
якщо ще пожити хочемо
бугага, ржунимагу)))
"железнокопытный" регулярно сглатывает после того как в очередной раз ему питун по губам вялым поводит, а так да...
Бойко?)))
Прохожий
1
1
Додано: П'ят 26 гру, 2025 20:15
pesikot написав: fox767676 написав:
А копыта-то стучат!
Но вместо копыт, мы слышим звук рогов об потолок
так то многоциферный по ужгородскому хрущу мечется царапая потолок
паранойя)))
Прохожий
1
1
Додано: П'ят 26 гру, 2025 20:26
SATAN написав:
Например, Британская Империя стала сильной не потому, что у неё "родючi землi"
Бритнацы - поставили под контроль, в свое время, Половину Мира!
Мда? І де все поділося?
SATAN написав:
Внимание - "Захватнические войны"! Массовый геноцид населения! Миллионы трупов, всё- ради того, чтобы сделать Британию всемогущей!
И что? Мы - Восхищаемся ими!
"Ми" - це хто? Шось не знаю нікого, хто б захоплювався "британським геноцидом".. Якась тупа рузькомовна пропаганда.
ЛАДа звільнили з роботи чи шо?
fler
