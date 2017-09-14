RSS
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 20:31

генофонд

  fox767676 написав:
  flyman написав:який ще генофонд із глибокими і тугими як то кажуть, очима.
А що за серфер у часі, можна дати навідку?


то тебе життя не балувало що ти нормальних, молочних порід не бачив,
тільки результати інбридингу
третина голлівуду з того фонду
гуглани Алекса Давалос, Барбара Херши
Є ще більш розкручена Міла Кунілінгус, але нічого особливого на мій погляд
То "Врємяонік" Ємельянова, там багато редакцій і більшість платні.

Зображення

на мою думку, як виглядать "еталони генофонду" можна подивитися в біатлоні
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 20:49


7 пунктів миру Трампа у квітні цього - "це зрада", "це капітуляція"...
Результат.
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Гуляйполе це не якийсь червоношахтарськ, це частина українського епосу :(
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:02

fler Мда? І де все поділося?

Так золото, влияние тех, кто сколотил бабло на эксплуатации колоний - никуда не делось.

Снова повторяю, ваша основная ошибка принципы - "савецкага наследийа"
Отождествление Элиты и Народа! :D
Ротшильды... начинали в Германии, но сегодня - всемирный Клан.
Так и с Британией!
Бабло, золото и пр., завозившееся в свое время с колоний, просто осело в руках Элиты и вот эта элита, уже вполне самостоятельно может инвестировать в мировые финансовые потоки и фактически, влиять на происходящее! :)

Ми" - це хто?

Рассмешили!
Выше писали о "европейских ценностях".
Европа стоит на Основе Исторических Империй, их могущества, Власти и награбленых богатствах!
Британия, Франция, Германия, Речь Посполита ...Римская Империя и пр., Влияние Ватикана!
Вы же сами вот всё расписали как "Европейские Ценности"!
НО, если бы не было вот всех этих Империй, то не было бы и Сильной Европы! :)

Вы сами хотите стать "частью Ихней, Западной истории"!

А История... она вся там на крови замешана!
Марсельеза, говорите? Романтика?
Миллионы Трупов! Только гильотина - 17 000 человек!
Вот так вот... Париж, Париж.. море крови... :(

Кстати, почему наша Рада не осудила геноцид во время Великой Французской революции?
Или.. мы поддерживаем террор, равносильный террору сталина? :o
Востаннє редагувалось SATAN в П'ят 26 гру, 2025 21:17, всього редагувалось 2 разів.
SATAN
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:на мою думку, як виглядать "еталони генофонду" можна подивитися в біатлоні


це як ?
вони ж всі в капелюхах та гірських окулярах на півобличчя
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:09

  Schmit написав:7 пунктів миру Трампа у квітні цього - "це зрада", "це капітуляція"...
Результат.

Це результат того, що Пуйло не хоче припиняти війну

А Трамп закоханими очима дивиться на Пуйла
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 26 гру, 2025 21:10, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:09

  fox767676 написав:Гуляйполе це не якийсь червоношахтарськ, це частина українського епосу :(

неправославним пихуй
Vadim_
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:13

pesikot Це результат того, що Пуйло не хоче припиняти війну

А Трамп закоханими очима дивиться на Пуйла

Америка бабло рубит, продавая вооружение Украине за счет Европы!
Нафига им припинять вiйну?
россия- экономику на войне поднимает, рост ВВП имеет.
элитариям ихним, всё в кайф
SATAN
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:19

Выше писали о "европейских ценностях".
Европа стоит на Основе Исторических Империй, их могущества, Власти и награбленых богатствах!
Британия, Франция, Германия, Речь Посполита ...Римская Империя и пр., Влияние Ватикана!
Вы же сами вот всё расписали как "Европейские Ценности"!
НО, если бы не было вот всех этих Империй, то не было бы и Сильной Европы! :)

Вы сами хотите стать "частью Ихней, Западной истории"!

А История... она вся там на крови замешана!
Марсельеза, говорите? Романтика?
Миллионы Трупов! Только гильотина - 17 000 человек!
Вот так вот... Париж, Париж.. море крови... :(


Ответ на поверхности!
Французская Революция- Победила!
Стало быть, Герои!
Победителей, ведь... не судят!
И если бы Гитлер победил, ужас то какой, все бы обожествляли Гитлера, строили ему бронзовые статуи и несли цветы во время бракосочетаний!
SATAN
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:38

приклад генофонду

  fox767676 написав:
  flyman написав:на мою думку, як виглядать "еталони генофонду" можна подивитися в біатлоні


це як ?
вони ж всі в капелюхах та гірських окулярах на півобличчя


Зображення
flyman
