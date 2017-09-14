RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16266162671626816269>
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:44

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:на мою думку, як виглядать "еталони генофонду" можна подивитися в біатлоні


це як ?
вони ж всі в капелюхах та гірських окулярах на півобличчя


Зображення


якийсь долихоцефал
вона функціонально заточена під аеродинаміку свого спорту
а не для будоражання духу та тіла
ну і скільки цій спортсменкє ? що з нею буде у 35 ?
Барбарє Херші тут 58
Зображення
оце генофонд
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 26 гру, 2025 21:56, всього редагувалось 3 разів.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5015
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:вже після 2СВ це стало не актуально.

Тобто корисні копалини вже скасували? Чи землі на яких можна займатись сільським господарством?

  Shaman написав:% неосвоєних територій - найбільший.

є різна вартість освоєння земель.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5799
З нами з: 29.07.22
Подякував: 920 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:58

ніч казочку від ММА про новорічні свята

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:
це як ?
вони ж всі в капелюхах та гірських окулярах на півобличчя


Зображення


якийсь долихоцефал
вона функціонально заточена під аеродинаміку свого спорту
а не для будоражання духу та тіла
ну і скільки цій спортсменкє ?
Барбарє Херші тут 58
Зображення
оце генофонд

не подобається українська спортсменка з яскраво вираженим расовим арійським генотипом, то послухай на ніч казочку від ММА про новорічні свята
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41915
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 22:02

  Schmit написав:
The Guardian: Після втрат ЗСУ на Курщині в України майже не залишилося резервів військ: людей вистачає лише, щоб якось утримувати лінію фронту, ...
Допотужнічались.

Курськобесіе.
Місцевій бомонд в судорогах дригався від ейфорії.
Тупі рагулі.
UA
 
Повідомлень: 9993
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 22:04

flyman
Ну реально такое.
Цефал-не цефал, но она сильно такая, ну как типа хорошая жена.
А где драма? Где б*** в глазах?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1080
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 22:05

Прикопались к Христе.
Украину, вдоль и поперек, кто только не топтал.
Историю читайте.
Так что, внешность, мало что скажет.
https://lopatkina.dp.ua/blog/tpost/8tyz ... vneshnosti

Вот краткий обзор, но он - формален.

В реальности, сохранить внешние признаки своего рода - могли только отдельные, изолированные от мира сёла, далеко в лесах или там в горах.

У Христинки - явно следы присутствия предков из Европы.
Глаза, форма черепа, брови...
Да какая разница?

Важнее- уровень интеллекта а не внешние данные.
Мы ведь "головой" думаем а не ногами!
Хотя, некоторые думают другими органами, жо-пой, чтобы тепло сиделось. :D
SATAN
Аватар користувача
 
Повідомлень: 55
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 22:10

гаплогрупа R1a

  SATAN написав:Прикопались к Христе.
Украину, вдоль и поперек, кто только не топтал.
Историю читайте.
Так что, внешность, мало что скажет.
https://lopatkina.dp.ua/blog/tpost/8tyz ... vneshnosti

Вот краткий обзор, но он - формален.

В реальности, сохранить внешние признаки своего рода - могли только отдельные, изолированные от мира сёла, далеко в лесах или там в горах.

У Христинки - явно следы присутствия предков из Европы.
Глаза, форма черепа, брови...
Да какая разница?

Важнее- уровень интеллекта а не внешние данные.
Мы ведь "головой" думаем а не ногами!
Хотя, некоторые думают другими органами, жо-пой, чтобы тепло сиделось. :D

гаплогрупа R1a
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41915
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 22:15

  UA написав:Тупі рагулі.


Оксюморон,простите.
Рагуль по умолчанию тупой.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1080
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 22:25

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Тупі рагулі.


Оксюморон,простите.
Рагуль по умолчанию тупой.

Тупий виведений селекційним шляхом.
Рагуль серед не рагулів якось тримається.
А от рагуль в середовищі однодумців, без щелбанів по пустій голові, то треш та угар.
UA
 
Повідомлень: 9993
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 22:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  SATAN написав:Прикопались к Христе.

Сатана не юродствуйте
Вы Христа не Христей искушали а Барбарой Херши и Моникой Белучи
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5015
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16266162671626816269>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 177767
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 375364
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1075618
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10419)
26.12.2025 21:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.