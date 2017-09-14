|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:44
flyman написав: fox767676 написав: flyman написав:
на мою думку, як виглядать "еталони генофонду" можна подивитися в біатлоні
це як ?
вони ж всі в капелюхах та гірських окулярах на півобличчя
якийсь долихоцефал
вона функціонально заточена під аеродинаміку свого спорту
а не для будоражання духу та тіла
ну і скільки цій спортсменкє ? що з нею буде у 35 ?
Барбарє Херші тут 58
оце генофонд
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 26 гру, 2025 21:56, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:48
Shaman написав:
вже після 2СВ це стало не актуально.
Тобто корисні копалини вже скасували? Чи землі на яких можна займатись сільським господарством?
Shaman написав:
% неосвоєних територій - найбільший.
є різна вартість освоєння земель.
1
Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:58
fox767676 написав: flyman написав: fox767676 написав:
це як ?
вони ж всі в капелюхах та гірських окулярах на півобличчя
якийсь долихоцефал
вона функціонально заточена під аеродинаміку свого спорту
а не для будоражання духу та тіла
ну і скільки цій спортсменкє ?
Барбарє Херші тут 58
оце генофонд
не подобається українська спортсменка з яскраво вираженим расовим арійським генотипом, то послухай на ніч казочку від ММА про новорічні свята
1
4
Додано: П'ят 26 гру, 2025 22:02
Schmit написав:
The Guardian: Після втрат ЗСУ на Курщині в України майже не залишилося резервів військ: людей вистачає лише, щоб якось утримувати лінію фронту, ...
Допотужнічались.
Курськобесіе.
Місцевій бомонд в судорогах дригався від ейфорії.
Тупі рагулі.
1
2
1
Додано: П'ят 26 гру, 2025 22:04
flyman
Ну реально такое.
Цефал-не цефал, но она сильно такая, ну как типа хорошая жена.
А где драма? Где б*** в глазах?
Додано: П'ят 26 гру, 2025 22:05
Прикопались к Христе.
Украину, вдоль и поперек, кто только не топтал.
Историю читайте.
Так что, внешность, мало что скажет.https://lopatkina.dp.ua/blog/tpost/8tyz ... vneshnosti
Вот краткий обзор, но он - формален.
В реальности, сохранить внешние признаки своего рода - могли только отдельные, изолированные от мира сёла, далеко в лесах или там в горах.
У Христинки - явно следы присутствия предков из Европы.
Глаза, форма черепа, брови...
Да какая разница?
Важнее- уровень интеллекта а не внешние данные.
Мы ведь "головой" думаем а не ногами!
Хотя, некоторые думают другими органами, жо-пой, чтобы тепло сиделось.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 22:10
SATAN написав:
Прикопались к Христе.
Украину, вдоль и поперек, кто только не топтал.
Историю читайте.
Так что, внешность, мало что скажет.https://lopatkina.dp.ua/blog/tpost/8tyz ... vneshnosti
Вот краткий обзор, но он - формален.
В реальности, сохранить внешние признаки своего рода - могли только отдельные, изолированные от мира сёла, далеко в лесах или там в горах.
У Христинки - явно следы присутствия предков из Европы.
Глаза, форма черепа, брови...
Да какая разница?
Важнее- уровень интеллекта а не внешние данные.
Мы ведь "головой" думаем а не ногами!
Хотя, некоторые думают другими органами, жо-пой, чтобы тепло сиделось.
гаплогрупа R1a
1
4
Додано: П'ят 26 гру, 2025 22:15
UA написав:
Тупі рагулі.
Оксюморон,простите.
Рагуль по умолчанию тупой.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 22:25
Господар Вельзевула написав: UA написав:
Тупі рагулі.
Оксюморон,простите.
Рагуль по умолчанию тупой.
Тупий виведений селекційним шляхом.
Рагуль серед не рагулів якось тримається.
А от рагуль в середовищі однодумців, без щелбанів по пустій голові, то треш та угар.
1
2
1
Додано: П'ят 26 гру, 2025 22:28
SATAN написав:
Прикопались к Христе.
Сатана не юродствуйте
Вы Христа не Христей искушали а Барбарой Херши и Моникой Белучи
