Хм.
Ну посмотрим скоро,хватило щелбанов или еще нужно.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 22:30
Додано: П'ят 26 гру, 2025 22:35
Додано: П'ят 26 гру, 2025 22:38
справжній епос
Вікі
Махно вкрай негативно ставився до Центральної Ради, вважаючи її контрреволюційною владою. Він називав прихильників Центральної Ради класовими ворогами, шовіністами та «ворогами братнього єднання українського народу з російським», проводив з ними боротьбу і влаштовував проти них терористичні акти. Махно називав «гайдамашнею» та бандами гайдамацькі курені та інші військові підрозділи Центральної Ради
...
Відповідно до домовленості з більшовиками, повстанська армія формально увійшла до складу Української радянської армії і згодом одержала назву «третя бригада Першої Задніпровської дивізії» (командувач дивізії Павло Дибенко), до складу якої входили також повстанські загони отамана Никифора Григор'єва під назвою «перша бригада Першої Задніпровської дивізії». Махно та Григор'єв отримали звання комбригів Червоної армії.
Ти би ще би пісню расторгуєва ще вставив для повноти картини
Додано: П'ят 26 гру, 2025 22:39
Додано: П'ят 26 гру, 2025 22:49
Да мне Ваш Христос побоку!
Я его не терзал, не убивал и на Крест не вешал!
Вы сами, люди, всё сами! И никто вас не искушал, поверьте на слово!
Ваша Зависть, Алчность и Ненависть ко всему, что говорит Правду - не от Люцифера а ... от животной сущности.
не буду углубляться, даже не интересно...
Ваш путь, это Ваш путь!
Тут, вот что Гуляйполе:
Носители информации не уничтожили!
А если там остался у кого смартфон с открытой страничкой finance.ua?
думаю, наши сидели без связи и не имели представления, сколько врагов, трое или тысяча.
Снова посмотрел "колонку новостей" вот на informer.ua и пр.
Жесть! Капец! "Гiбридне голосування"!
Зеленський хоче внести "Мирний План" на референдум!
Бл...я, ну хто пiде на референдум, якщо вiрогiднiсть терактiв чи прильоту - буде зашкалювати! Запорiжжя, Харкiв - якi вибори? Який у бiса референдум?
Це у Чернiвцях прильот один на мiсяць, Харкiв ху...ть кожен день!
Вибори?
Додано: П'ят 26 гру, 2025 23:05
ще один сердечний приступ
