Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:41
Banderlog написав: pesikot написав:
Вкотре він сьогодні це показав, а вчора він це показав в нашому місті
но ви всі? як один? Не дозволити? Зімкнули ряди ? Засуджуєте злочини?
не можно значить говорити про путіна але ти сміливо говориш...
Харош давити на емоції, я і так не особо жалісливий
Те що ти не жалісливий і так вже зрозуміло
Бо для тебе "А друга однакова з нею: Люби свого ближнього, як самого себе." - невідома
Я не давлю на емоції, я кажу факти ...
Якщо тобі факти не подобаються, то інших фактів у мене для тебе немає
PS. Ось ти ... дійсно давишь на емоції, тому ти і написав стільки багато тексту
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:41
Вадим - то пятый, то четырнадцатый, то 15й в депо
ДК Иллича - рай на земле и броневик с Илличём - всё на месте
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:42
Vadim_ написав: pesikot написав:
sashasqbl
fox767676 написав:
сащко из сильпо слова поперек не сказал прохожему, хотабу
только таким же сиромахам шаману и песикоту
потому что холопское сознание - панов трогать нельзя, себе подобных - можно
но со мной он промахнулся, ох промахнулся
... )
не сри и не сцы в тапки и углы, особенно углы
Насрал другой, но виноват тот, кто сказал об этом )
Додано: Суб 27 гру, 2025 20:00
UA написав:
Серед моїх знайомих (хто ще в в Україні) ухилянтів аж один.
Всі зробили відстрочку чи бронь.
То понятно.
Говорю же- тот орет "у меня доки есть"-а те пакуют.
Отвалили,когда "виключено" увидели. По брони уже массово гребут у нас. По отсрочке пока норм. но могут прессовать на доброволку.
Нужно типа нимбы такие выдавать светящиеся.И обязать носить.
Красный-выключено.
Зеленый-отсрочка
Синий-бронь
Нет нимба- ухилянт.
а то так случайно могут и закон нарушить уважаемые сотрудники ТЦК.
