Banderlog написав:

но ви всі? як один? Не дозволити? Зімкнули ряди ? Засуджуєте злочини?не можно значить говорити про путіна але ти сміливо говориш...Харош давити на емоції, я і так не особо жалісливий, а тут якось є кого жаліти без пасівних патріотів.Який план в тебе на війну? Як ти збираєшся воювати якщо там в тилу лишились тільки ждуни і такі як ти патріоти?Влада мало того що не хоче нормально проводити мобілізацію і рішила використовувати тих що пішли на початку до повного ізносу...так іще і краде. І мало того що краде так іще і попадається.Як ти думаєш як діють на армію такі новини?...ти ж коли я казав що набу треба розігнати і закручувати гайки з мобілізацією і сзч то був проти?Зараз вже до декого там зверху доходить , но час упущений.До того ж стиль управління совєтський без совєтської бази це шизофренія. Для прикладу.Прийшла недавно пісулька посилити контроль за особовим складом, заборонити самовільне переміщення поза межами частини та району виконання завданняА от як це посилити коли держава забила на тилове забезпечення? Коли все, від місця проживання до мойки, стірки, перевезення, ремонту покладено на самих військових?Суровий наказ виявлення сзч доповідати негайно на протязі 15 хвилинГенії управління... їх не гребе як солдат гріється де миється, хай виживає як хоче, но при цьому має бути тотальний контроль. Нема 15 хв? Одразу документи в сзч! Хочете з армії зробити тюрму? То тюрму треба утримувати