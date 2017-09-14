RSS
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 16:51

  Banderlog написав:
  _hunter написав:
Может быть и одинаково - но почти на год раньше. О чем, собственно, и речь...

Рік коло корита це рік коло корита. Потом вони просто поїдуть в лондон, чи в ізраель або домінікану подалі від вдячного українського народу.

Отожбо... И это еще если про "добовые поставки" не вспоминать. Но нет же - "результат был бы такой же"...
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 17:07

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:в США теж є втрати в конфліктах, хоча там ресурсів задіяно...
США ще жодного разу не воювали по справжньому, щоб 50+% всього бюджету на війну + задіяна вся зброя.
В умовах нашої війни: це як мінімум на кожного бійця на фронті щомісяця давати по кілька десятків дронів.
Росія воює
офіційно на 8% ВВП
реально 15% ВВП ( це десь 50-60% Бюджету)
Ми воюємо на 50% БЮДЖЕТУ...але ж ВСІ ці кошти нам НАДАЛИ союзники.

США витрачала 15% Бюджету на свою армію на протязі десятків років... що створило перекос економік з Європою ( яка витрачала менше 2% ) , але з іншого боку США мала потужний інструмент ДРУК ДОЛАРІВ
Просто порівняйте
М2 США
2000 - 4,7 трлн
2025 - 22,2 трл
Зміна +17,5 трлн доларів
ВВП США 2000-2025 сума=505 трлн доларів...
Отже +3,5% ВВП ( або 10% Бюджету) США пререкривало ДРУКОМ ДОЛАРА.
При цьому
Поки не було Євро -практично всі заощадження інші країни робили в доларі США
станом на сьогодні долар займає всього 57% в резервах інших країн
