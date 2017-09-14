Shaman написав:в США теж є втрати в конфліктах, хоча там ресурсів задіяно...
США ще жодного разу не воювали по справжньому, щоб 50+% всього бюджету на війну + задіяна вся зброя. В умовах нашої війни: це як мінімум на кожного бійця на фронті щомісяця давати по кілька десятків дронів.
Росія воює офіційно на 8% ВВП реально 15% ВВП ( це десь 50-60% Бюджету) Ми воюємо на 50% БЮДЖЕТУ...але ж ВСІ ці кошти нам НАДАЛИ союзники.
США витрачала 15% Бюджету на свою армію на протязі десятків років... що створило перекос економік з Європою ( яка витрачала менше 2% ) , але з іншого боку США мала потужний інструмент ДРУК ДОЛАРІВ Просто порівняйте М2 США 2000 - 4,7 трлн 2025 - 22,2 трл Зміна +17,5 трлн доларів ВВП США 2000-2025 сума=505 трлн доларів... Отже +3,5% ВВП ( або 10% Бюджету) США пререкривало ДРУКОМ ДОЛАРА. При цьому Поки не було Євро -практично всі заощадження інші країни робили в доларі США станом на сьогодні долар займає всього 57% в резервах інших країн
prodigy написав:Балтійське море мілке -глибини 60-90м, якщо уразити танкер, то забруднення буде на всіх берегах на роки (3-5 років), простіше зупиняти в своїх тер.водах і робити detention на 72години(і все буде по закону)
Можна бити порожні, як це робили досі . Просто де ми, а де Балтійське море. Без партнерів тут не обійтись.
Якщо подивитись на карту Балтійського моря:
шлях танкера з порту Усть-Луга проходить по мілководній Фінський затоці по фарватерам https://fishingpiter.ru/maps/zaliv/ по виходу з ФЗ є невелика ділянка путі до острова Борнхольм (на півдні країни Балтії і Польща)-ураження танкера "в баласті" (на шляху до Усть-Луга) створить екологічну катастрофу , тому що танкер має паливні танки (для головного двигуна), як правило це 1500-3000 тон, підрив одного з танків (це витикання 500-800 тон палива), а так щоб танкер потонув то треба влучити в МКО (як це було в Чорному морі)
Балтійське море -воно маленьке і там все як на долоні (навіть вночі), думаю це мало реальна операція (хоч немає нічого недосяжного), під час ДСВ німці були господарями на Балтиці, советы з переляку замінували всі фарватери і понесли найбільші втрати саме від власних мін при виводу Балтийського флоту з Таллінна в Ленінград (серпень 1941р)
АндрейМ написав:що обговорювати дії путіна та рф в цілому немає сенсу. Можна зробити допис у підписи усіх - "на Україну напала рф". Це ніхто не заперечує, як і не заперечують те, що обстріли здійснює рф або що саме рф продовжує війну на землі. Ніхто це не заперечує та ніхто не покладає провину за це на українську владу.
Вот именно. Действия открытых врагов и п и д о р о в обсуждать нет смысла-там вся ясно и даже честно. Они убивают и открыто об этом говорят, что и дальше будут убивать. А вот внутренние враги, лицемеры, воры, предатели и нарушители закона требуют обсуждения, выявления и хотя бы доведения до побега в Израиль, раз больше не получается. Слава Трампу, под патронатом которого освещается все преступления предателей, совершающих ужасные поступки в то время, пока наши герои умирают за свободу нации. Слава Украине. Слава Героям. Слава Трампу.